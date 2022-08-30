«Клерк.Дайджест»: пять лучших статей блога за неделю. Про черные схемы, которые вам точно не нужны, бесячие ФСБУ и экономию на ФОТ

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1. Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги
Поговорили про незаконные налоговые схемы, которые доведут бизнес до штрафов и уголовных дел. Рассказали, что делать, чтобы спокойно работать и как законно экономить налоги.
2. Как бухгалтеру начать работать на себя и в чем польза
В статье объяснили. какие сложности ждут будущих аутсорсеров и поделились советом, как их избежать и работать на себя в удовольствие.
3. Как работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы» так, чтобы не получить штраф
Рассказали, как упростить учет с ФСБУ «Запасы», какие запасы бухгалтер вправе списать в расходы. Рассказали про другие новые ФСБУ и дали совет, как научиться с ними работать.
4. Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно
Затронули спецрежим, в котором тоже много нюансов. Поговорили, как вырасти из обычного бухгалтера в главбуха и какие знания в этом помогут. Разобрали частые ошибки, которые совершают на упрощенке.
5. Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ
Поговорили о том, как помочь бизнесу в сложные времена, когда остается только один способ — сократить людей. Рассказали о документах, правильном оформлении и количестве компенсаций для сокращенных людей.
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