«Клерк.Дайджест»: пять лучших статей блога за неделю. Про черные схемы, которые вам точно не нужны, бесячие ФСБУ и экономию на ФОТ

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Поговорили про незаконные налоговые схемы, которые доведут бизнес до штрафов и уголовных дел. Рассказали, что делать, чтобы спокойно работать и как законно экономить налоги.

В статье объяснили. какие сложности ждут будущих аутсорсеров и поделились советом, как их избежать и работать на себя в удовольствие.

Рассказали, как упростить учет с ФСБУ «Запасы», какие запасы бухгалтер вправе списать в расходы. Рассказали про другие новые ФСБУ и дали совет, как научиться с ними работать.

Затронули спецрежим, в котором тоже много нюансов. Поговорили, как вырасти из обычного бухгалтера в главбуха и какие знания в этом помогут. Разобрали частые ошибки, которые совершают на упрощенке.

Поговорили о том, как помочь бизнесу в сложные времена, когда остается только один способ — сократить людей. Рассказали о документах, правильном оформлении и количестве компенсаций для сокращенных людей.

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