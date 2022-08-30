Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Дайджест»: пять лучших статей блога за неделю. Про черные схемы, которые вам точно не нужны, бесячие ФСБУ и экономию на ФОТ

Лето подходит к концу, прощаемся с августом подборкой материалов «Клерка», которые помогли читателям и сделали их жизнь немного проще.

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«Клерк.Дайджест»: пять лучших статей блога за неделю. Про черные схемы, которые вам точно не нужны, бесячие ФСБУ и экономию на ФОТ

Чтобы посмотреть статью, нажмите на ее название.

1. Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Поговорили про незаконные налоговые схемы, которые доведут бизнес до штрафов и уголовных дел. Рассказали, что делать, чтобы спокойно работать и как законно экономить налоги.

2. Как бухгалтеру начать работать на себя и в чем польза

В статье объяснили. какие сложности ждут будущих аутсорсеров и поделились советом, как их избежать и работать на себя в удовольствие.

3. Как работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы» так, чтобы не получить штраф

Рассказали, как упростить учет с ФСБУ «Запасы», какие запасы бухгалтер вправе списать в расходы. Рассказали про другие новые ФСБУ и дали совет, как научиться с ними работать.

4. Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Затронули спецрежим, в котором тоже много нюансов. Поговорили, как вырасти из обычного бухгалтера в главбуха и какие знания в этом помогут. Разобрали частые ошибки, которые совершают на упрощенке.

5. Как правильно сокращать сотрудников, чтобы сэкономить на ФОТ

Поговорили о том, как помочь бизнесу в сложные времена, когда остается только один способ — сократить людей. Рассказали о документах, правильном оформлении и количестве компенсаций для сокращенных людей.

Стать профессионалом и повысить квалификацию несложно — «Клерк» поможет.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Управление персоналом

Четыре аргумента, почему вам стоит нанять удаленщиков из СНГ. Спойлер: просят оплату меньше и не надо платить налоги

Когда вы нанимаете фрилансеров, кажется, что придется выбирать: нанять дешевых исполнителей и пожертвовать качеством услуг либо найти сильных специалистов, но платить им больше. Но есть способ нанять классных фрилансеров и не разориться: сотрудничать с исполнителями из СНГ. Рассказываем, как они сэкономят деньги компании.

Четыре аргумента, почему вам стоит нанять удаленщиков из СНГ. Спойлер: просят оплату меньше и не надо платить налоги

Повышение квалификации

Экономические преступления

35 преступлений и 4 миллиона. А всему виной излишняя доверчивость

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела о серии мошенничеств. Обвиняют в этом 29-летнего афериста. Всего установили, что он причастен к 35 преступлениям в отношении жителей разных регионов, и нанес ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

АУСН

Безналичная оплата от покупателей-физлиц будет идти в доход на АУСН по данным ККТ, а не расчетного счета

В общем случае при получении безнала от физлиц за товары (работы, услуги) надо применять ККТ. Поэтому банк, передавая в ФНС данные о такой операции, поставит признак «Не налоговая база».

Мероприятия

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