Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов

Сегодня пятница, пора отдыхать и смотреть, чем мы согрели сердца наших любимых читателей на этой неделе. Отложите рабочие дела, берите кружку с теплым какао, читайте и спасайтесь от осенней хандры.

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«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов
Чтобы прочитать статью, нажмите на ее название.

1. Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Рассказали, что делать бухгалтерам и директорам, если их вызывают на ковер налоговики. Что говорить, какие вопросы задавать и как не довести до того, чтобы вас вообще вызывали на проверку. 

2. За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Ошибаются все — это нормально. Лучше не корить себя за оплошность, а быстро и безболезненно для компании исправить ошибку. Так вы и штраф не получите и сохраните лояльное отношение руководства. В статье рассказали, как это сделать.

3. Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями

Для компании книга учета доходов и расходов может оказаться священной. Особенно во время камеральной проверки. Объяснили, как ее заполнять по правилам и почему ФНС может ее запросить.

4. Как учитывать лизинг без дисконтирования в 1С по ФСБУ 25/2018

Мы тоже устали от ФСБУ 25/2018 «Аренда» — вы не одиноки. Но работать-то по нему надо. Показали учет лизинга без дисконтирования на примерах, объяснили понятным и человеческим языком. Наслаждайтесь.

5. Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Все уже буквально стоят на ушах после 1 сентября и уведомления в Роскомнадзор о персональных данных, но пока выдыхаем — без штрафов. Освежили в вашей памяти информацию по санкциям за нарушения и рассказали, что делать, чтобы не доводить до субсидиарки, а уж тем более до уголовки.

Проведите пятничный вечер с семьей и друзьями. Не заходите в рабочие чаты и дайте себе отдохнуть.
Клерк
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Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов

Сегодня пятница, пора отдыхать и смотреть, чем мы согрели сердца наших любимых читателей на этой неделе. Отложите рабочие дела, берите кружку с теплым какао, читайте и спасайтесь от осенней хандры.

«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов
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