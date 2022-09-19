«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов

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Рассказали, что делать бухгалтерам и директорам, если их вызывают на ковер налоговики. Что говорить, какие вопросы задавать и как не довести до того, чтобы вас вообще вызывали на проверку.

Ошибаются все — это нормально. Лучше не корить себя за оплошность, а быстро и безболезненно для компании исправить ошибку. Так вы и штраф не получите и сохраните лояльное отношение руководства. В статье рассказали, как это сделать.

Для компании книга учета доходов и расходов может оказаться священной. Особенно во время камеральной проверки. Объяснили, как ее заполнять по правилам и почему ФНС может ее запросить.

Мы тоже устали от ФСБУ 25/2018 «Аренда» — вы не одиноки. Но работать-то по нему надо. Показали учет лизинга без дисконтирования на примерах, объяснили понятным и человеческим языком. Наслаждайтесь.

Все уже буквально стоят на ушах после 1 сентября и уведомления в Роскомнадзор о персональных данных, но пока выдыхаем — без штрафов. Освежили в вашей памяти информацию по санкциям за нарушения и рассказали, что делать, чтобы не доводить до субсидиарки, а уж тем более до уголовки.