«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов

1. Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката
Рассказали, что делать бухгалтерам и директорам, если их вызывают на ковер налоговики. Что говорить, какие вопросы задавать и как не довести до того, чтобы вас вообще вызывали на проверку.
2. За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать
Ошибаются все — это нормально. Лучше не корить себя за оплошность, а быстро и безболезненно для компании исправить ошибку. Так вы и штраф не получите и сохраните лояльное отношение руководства. В статье рассказали, как это сделать.
3. Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями
Для компании книга учета доходов и расходов может оказаться священной. Особенно во время камеральной проверки. Объяснили, как ее заполнять по правилам и почему ФНС может ее запросить.
4. Как учитывать лизинг без дисконтирования в 1С по ФСБУ 25/2018
Мы тоже устали от ФСБУ 25/2018 «Аренда» — вы не одиноки. Но работать-то по нему надо. Показали учет лизинга без дисконтирования на примерах, объяснили понятным и человеческим языком. Наслаждайтесь.
5. Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
Все уже буквально стоят на ушах после 1 сентября и уведомления в Роскомнадзор о персональных данных, но пока выдыхаем — без штрафов. Освежили в вашей памяти информацию по санкциям за нарушения и рассказали, что делать, чтобы не доводить до субсидиарки, а уж тем более до уголовки.