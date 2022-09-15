УСН

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Ошибки в книге учета доходов и расходов со стороны главбуха могут привести к печальным последствиям. Превышение лимитов по доходам приведет к тому, что компания лишится упрощенки, а если их отразить неправильно, можно занизить сумму налога и нарваться на штрафы. Разбираемся, как правильно вести КУДиР и спасти компанию от проверок.

Версия для печати
Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Особенности книги учета на УСН, которые вы должны знать

КУДиР состоит из титульного листа и нескольких разделов. Вы заполняете их в зависимости от того, какой режим налогообложения выбрала компания. 

УСН «доходы» — 1 (только в части доходов), 4 и 5 разделы.

УСН «доходы минус расходы» — 1 и 3 разделы. Если в организации или ИП есть основные средства, то заполняете еще второй раздел.

Операции в регистре отражаете по этим правилам:

  • ведите записи в хронологическом порядке;
  • записывайте суммы в рублях и копейках;
  • подтверждайте каждую операцию первичкой.

Обзорно пройдемся по разделам:

Раздел 1. Доходы и расходы

Обычно, чтобы отразить доходы вам нужны выписки банка, приходные кассовые ордера, но в отдельных случаях доход может быть и другим. Например, списали кредиторскую задолженность, нашли излишки товара на складе. 

Авансы в счет будущих поставок тоже являются доходом.

Расходы отражаете по факту затрат, но с особенностями:

  • расходы по авансовым отчетам отражаете на дату отчета, а не по датам чеков;
  • НДС отражайте в расходах отдельно;
  • материалы указывайте после того, как отразили их в своем учете и оплатили поставщику.
В КУДиР отражайте только доходы и расходы, которые учитываются для целей налогового учета.

Раздел 2. Данные по ОС

Основные средства при УСН списываете в налоговом учете в течение календарного года, в котором приобрели объект, равными частями по кварталам.

Раздел 3. Отражение убытков прошлых лет

Для тех, кто выбрал УСН 15%. Эти убытки уменьшают налоговую базу в текущем периоде. Все данные раздела вы отражаете в справке к Разделу 1.

Раздел 4. Отражение расходов, уменьшающих сумму налога

Для тех, кто выбрал УСН «доходы». Здесь указываете расходы, которые уменьшают начисленный налог:

  • страховые взносы за ИП и работников;
  • больничные, которые выплатил работодатель.

Раздел 5. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога

Торговый сбор действует только на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Этот раздел появился 4 года назад. 

Ошибки, которые вы можете сделать в КУДиР

Приведем типичные ошибки предпринимателей и бухгалтеров:

  • неправильно оформили:

а) распечатали не все листы;

б) нарушили нумерацию;

в) не указали основания операции и пр.

  • неправильно отразили доходы и расходы:

а) указали операцию, но не подтвердили первичкой;

б) не отразили в доходах операцию по списанию кредиторки;

в) включили в расходы затраты, которые нельзя учесть в налоговом учете (статья 346.16 НК);

г) задвоили операции;

д) не включили в расходы НДС;

е) включили в доходы лишние суммы (например, займы).

Когда налоговики запрашивают КУДиР и во что это выльется для компании

ФНС запрашивает книгу, когда:

  • доходы упрощенца почти достигли лимита (в 2022-м это 219, 2 миллионов);
  • проходит выездная налоговая проверка;
  • вырастает уровень расходов и приближается критически к уровню доходов;
  • ИП претендует на налоговые каникулы;
  • проходит камеральная проверка декларации.

Штрафы, если вы неправильно ведете КУДиР такие:

  1. Книги нет или отсутствует первичка по ней — штраф 2 000 руб. для ИП и 10 000 руб. для организации. 
  2. Книги нет больше одного года — штраф 30 000 руб.
  3. Недоплатили налог по УСН из-за ошибок — штраф 20% от неуплаченной суммы налога, минимум 40 000 руб.

Как избежать проверок из ФНС и ошибок в книге учета

Чтобы спокойно трудиться в компании на спецрежиме, вы должны знать об упрощенке все. Мы сделали для вас профпереподготовку с 24 модулями об УСН. Делаете домашние задания, общаетесь вживую с преподавателями.

Эксперты научат вас:

  • вести бухгалтерский и налоговый учет, применять новые ФСБУ;
  • совмещать спецрежимы правильно;
  • заполнять декларации по УСН, исправлять ошибки в КУДиР, РСВ;
  • настраивать управленку и работать в Excel;
  • структурировать бизнес и законно оптимизировать налоги;
  • правильно оформлять договоры с самозанятыми и ИП;
  • общаться с банками, чтобы не было претензий по 115 ФЗ.

Когда пройдете программу, вы получите красный диплом о профпереподготовке, мы вышлем вам его по почте. Работодатель увидит ваш диплом в госреестре ФИС ФРДО.

Дополнительно получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Зарплата

В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

Первая выплата зарплаты на новой работе, свидетелем которой станет новый сотрудник, скорее всего, пройдет мимо него. Потому что люди будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором новичок еще не работал.

Налоги, взносы, пошлины

В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

Если вы получили требование, в котором построчно отражена задолженность по разным налогам (хотя по факту ее нет), не пугайтесь. Посмотрите внимательно, возможно, это требование исключительно на уплату пеней.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Формат фискальных документов 1.2

В этой статье мы разберем формат фискальных документов 1.2 и для чего он нужен в работе с системой маркировки «Честный ЗНАК». Поговорим более подробно об этом формате и что в нем нового, а также о том, как на него перейти.

Формат фискальных документов 1.2
Онлайн-кассы

📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ККТ должна иметь корпус с заводским номером, устройство для печати внутри корпуса, программно-аппаратные средства, фискальный накопитель. В мобильном телефоне всего этого нет. И он не включен в реестр ККТ. Значит, он не годится в качестве ККТ.

УСН

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Ошибки в книге учета доходов и расходов со стороны главбуха могут привести к печальным последствиям. Превышение лимитов по доходам приведет к тому, что компания лишится упрощенки, а если их отразить неправильно, можно занизить сумму налога и нарваться на штрафы. Разбираемся, как правильно вести КУДиР и спасти компанию от проверок.

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать
Читать еще