Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Особенности книги учета на УСН, которые вы должны знать

КУДиР состоит из титульного листа и нескольких разделов. Вы заполняете их в зависимости от того, какой режим налогообложения выбрала компания.

УСН «доходы» — 1 (только в части доходов), 4 и 5 разделы.

УСН «доходы минус расходы» — 1 и 3 разделы. Если в организации или ИП есть основные средства, то заполняете еще второй раздел.

Операции в регистре отражаете по этим правилам:

ведите записи в хронологическом порядке;

записывайте суммы в рублях и копейках;

подтверждайте каждую операцию первичкой.

Обзорно пройдемся по разделам:

Раздел 1. Доходы и расходы

Обычно, чтобы отразить доходы вам нужны выписки банка, приходные кассовые ордера, но в отдельных случаях доход может быть и другим. Например, списали кредиторскую задолженность, нашли излишки товара на складе.

Авансы в счет будущих поставок тоже являются доходом.

Расходы отражаете по факту затрат, но с особенностями:

расходы по авансовым отчетам отражаете на дату отчета, а не по датам чеков;

НДС отражайте в расходах отдельно;

материалы указывайте после того, как отразили их в своем учете и оплатили поставщику.

В КУДиР отражайте только доходы и расходы, которые учитываются для целей налогового учета.

Раздел 2. Данные по ОС

Основные средства при УСН списываете в налоговом учете в течение календарного года, в котором приобрели объект, равными частями по кварталам.

Раздел 3. Отражение убытков прошлых лет

Для тех, кто выбрал УСН 15%. Эти убытки уменьшают налоговую базу в текущем периоде. Все данные раздела вы отражаете в справке к Разделу 1.

Раздел 4. Отражение расходов, уменьшающих сумму налога

Для тех, кто выбрал УСН «доходы». Здесь указываете расходы, которые уменьшают начисленный налог:

страховые взносы за ИП и работников;

больничные, которые выплатил работодатель.

Раздел 5. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога

Торговый сбор действует только на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Этот раздел появился 4 года назад.

Ошибки, которые вы можете сделать в КУДиР

Приведем типичные ошибки предпринимателей и бухгалтеров:

неправильно оформили:

а) распечатали не все листы;

б) нарушили нумерацию;

в) не указали основания операции и пр.

неправильно отразили доходы и расходы:

а) указали операцию, но не подтвердили первичкой;

б) не отразили в доходах операцию по списанию кредиторки;

в) включили в расходы затраты, которые нельзя учесть в налоговом учете (статья 346.16 НК);

г) задвоили операции;

д) не включили в расходы НДС;

е) включили в доходы лишние суммы (например, займы).

Когда налоговики запрашивают КУДиР и во что это выльется для компании

ФНС запрашивает книгу, когда:

доходы упрощенца почти достигли лимита (в 2022-м это 219, 2 миллионов) ;

; проходит выездная налоговая проверка;

вырастает уровень расходов и приближается критически к уровню доходов;

ИП претендует на налоговые каникулы;

проходит камеральная проверка декларации.

Штрафы, если вы неправильно ведете КУДиР такие:

Книги нет или отсутствует первичка по ней — штраф 2 000 руб. для ИП и 10 000 руб. для организации. Книги нет больше одного года — штраф 30 000 руб. Недоплатили налог по УСН из-за ошибок — штраф 20% от неуплаченной суммы налога, минимум 40 000 руб.

Как избежать проверок из ФНС и ошибок в книге учета

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