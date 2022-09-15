Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Особенности книги учета на УСН, которые вы должны знать
КУДиР состоит из титульного листа и нескольких разделов. Вы заполняете их в зависимости от того, какой режим налогообложения выбрала компания.
УСН «доходы» — 1 (только в части доходов), 4 и 5 разделы.
УСН «доходы минус расходы» — 1 и 3 разделы. Если в организации или ИП есть основные средства, то заполняете еще второй раздел.
Операции в регистре отражаете по этим правилам:
- ведите записи в хронологическом порядке;
- записывайте суммы в рублях и копейках;
- подтверждайте каждую операцию первичкой.
Обзорно пройдемся по разделам:
Раздел 1. Доходы и расходы
Обычно, чтобы отразить доходы вам нужны выписки банка, приходные кассовые ордера, но в отдельных случаях доход может быть и другим. Например, списали кредиторскую задолженность, нашли излишки товара на складе.
Авансы в счет будущих поставок тоже являются доходом.
Расходы отражаете по факту затрат, но с особенностями:
- расходы по авансовым отчетам отражаете на дату отчета, а не по датам чеков;
- НДС отражайте в расходах отдельно;
- материалы указывайте после того, как отразили их в своем учете и оплатили поставщику.
Раздел 2. Данные по ОС
Основные средства при УСН списываете в налоговом учете в течение календарного года, в котором приобрели объект, равными частями по кварталам.
Раздел 3. Отражение убытков прошлых лет
Для тех, кто выбрал УСН 15%. Эти убытки уменьшают налоговую базу в текущем периоде. Все данные раздела вы отражаете в справке к Разделу 1.
Раздел 4. Отражение расходов, уменьшающих сумму налога
Для тех, кто выбрал УСН «доходы». Здесь указываете расходы, которые уменьшают начисленный налог:
- страховые взносы за ИП и работников;
- больничные, которые выплатил работодатель.
Раздел 5. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога
Торговый сбор действует только на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Этот раздел появился 4 года назад.
Ошибки, которые вы можете сделать в КУДиР
Приведем типичные ошибки предпринимателей и бухгалтеров:
- неправильно оформили:
а) распечатали не все листы;
б) нарушили нумерацию;
в) не указали основания операции и пр.
- неправильно отразили доходы и расходы:
а) указали операцию, но не подтвердили первичкой;
б) не отразили в доходах операцию по списанию кредиторки;
в) включили в расходы затраты, которые нельзя учесть в налоговом учете (статья 346.16 НК);
г) задвоили операции;
д) не включили в расходы НДС;
е) включили в доходы лишние суммы (например, займы).
Когда налоговики запрашивают КУДиР и во что это выльется для компании
ФНС запрашивает книгу, когда:
- доходы упрощенца почти достигли лимита (в 2022-м это 219, 2 миллионов);
- проходит выездная налоговая проверка;
- вырастает уровень расходов и приближается критически к уровню доходов;
- ИП претендует на налоговые каникулы;
- проходит камеральная проверка декларации.
Штрафы, если вы неправильно ведете КУДиР такие:
- Книги нет или отсутствует первичка по ней — штраф 2 000 руб. для ИП и 10 000 руб. для организации.
- Книги нет больше одного года — штраф 30 000 руб.
- Недоплатили налог по УСН из-за ошибок — штраф 20% от неуплаченной суммы налога, минимум 40 000 руб.
Как избежать проверок из ФНС и ошибок в книге учета
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