Как бухгалтеру сдать годовую отчетность без нервотрепки

Что сдаем в новом году

Традиционно пройдемся по списку всех отчетов:

ФНС

3-НДФЛ;

6-НДФЛ;

бухгалтерская отчетность;

декларация по УСН;

налог на прибыль;

НДС;

декларация по налогу на имущество.

Пенсионный фонд

СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

СЗВ-ТД;

ДСВ-3.

ФСС

4-ФСС.

Что поможет сдать годовую отчетность легче

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