Увольнение

Как правильно уволить сотрудника, чтобы не нарваться на проверку из трудовой инспекции

Разберем в статье случаи, когда сотрудника нужно уволить из-за сокращения штата, прогула или по соглашению сторон.

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Как правильно уволить сотрудника, чтобы не нарваться на проверку из трудовой инспекции

Как уволить сотрудника, если согласны обе стороны

Причин, по которой сотрудник уходит из компании, может быть несколько. Либо проблема в нем, либо компания не подходит ему.

Это один из самых безопасных способов увольнения, потому что при нем малые риски нарваться на жалобы от уволенного сотрудника и получить порцию проверок.

Сотрудник в этом случае восстановиться не сможет, имейте это ввиду.

В ТК ссылайтесь на статью 78. Развитие событий зависит от того, кто предложил расторгнуть трудовой договор (ТД).

  • если сотрудник написал заявление и уходит с выходным пособием, то увольняете его тогда, когда получит расчет;
  • если сотрудник аннулирует соглашение, выясните причины;
  • не ставьте дату увольнения слишком длинной, например, шесть месяцев;

Соглашение об увольнении оформляйте в двух экземплярах. Пропишите сроки и условия увольнения, дату и сумму выплаты.

Как уволить при сокращении штата

В этом случае согласие работника не требуется. Но нужно предупредить сотрудника за два месяца до сокращения. И когда срок закончится, составляйте приказ об увольнении.

Есть ограничения: вы не можете уволить беременных женщин, матерей-одиночек, или тех, кто воспитывает троих детей.

Соблюдайте сроки увольнения, иначе работник сможет восстановиться. Если вам нужно уволить его раньше двух месяцев — договаривайтесь письменно и предлагайте компенсацию. 

Как уволить за прогул

Прогулом считается, если человек отсутствует на работе больше 4 часов. Отразите это в табеле учета времени. Если работник отсутствовал по уважительной причине, например, ДТП или болезнь, тогда увольнять сотрудника не нужно.

Составьте акт о прогуле, опишите, почему сотрудник отсутствовал, пускай акт подпишут свидетели. У прогульщика попросите объяснительную.

Что делать, чтобы не пришла трудовая инспекция

Если ошибетесь в документах, или незаконно уволите сотрудника — он пожалуется и к вам придет проверка. Чтобы не допустить такого, пройдите курс профпереподготовки «Бухгалтер по кадровому учету с нуля до профи».

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