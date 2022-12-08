Обзоры для бухгалтера

Декабрьские новости для бухгалтера / БухСтрим

Последний месяц года обещает быть непростым, но прекрасная Елена Ярушкина поможет вам набраться оптимизма. Вы только послушайте ее голос!

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Для каждого бухгалтера: по этой ссылке можно прочитать (и скачать себе) чек-лист важных дел декабря и начала года.

❗️Итак, новое с 1 декабря:

  • Заявление о постановке на налоговый учет можно направить в электронной форме через портал госуслуг. Аналогичным способом перешлют свидетельство о постановке.
  • Тарифы ЖКУ вырастут.
  • Госорганы обязаны вести паблики в соцсетях.
  • ​При обращении в больницы и поликлиники больше не понадобится показывать бумажный полис ОМС: этот документ перейдет в цифровой формат.
  • В многоквартирных новостройках можно строить хаммамы и инфракрасные кабины. Бани и сауны по-прежнему запрещены.

❗️Новое с 17 декабря:

❗️Новое с 26 декабря:

  • Заработает единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, оператор – Минэкономразвития.
  • Если нарушения организаций МСП при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения – технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

❗️Ну и с ​31 декабря:

  • Российским региональным брендам упростят выход на зарубежные рынки, снизив ​издержки при международной регистрации наименований мест происхождения товаров.

Переходим к инфохиту осени – единому налоговому платежу.

❗️ За несдачу уведомлений по ЕНП будут штрафовать. Но в 2023 году вместо них можно применять платежки.

Но если компания или ИП в течение года хотя бы один раз сдаст уведомление об исчисленных налогах, то до конца года надо будет уплачивать налоги на ЕНС и сдавать уведомление.

В противном случае будут применяться меры за несвоевременное представление/не представление такого уведомления, предупреждает ФНС. Штраф будет 200 рублей по пункту 1 статьи 126 НК РФ.

Для платежек в 2023 году будут особые правила.

❗️ Самой обсуждаемой новости недели стало известие о том, что самозанятым могут запретить оказание услуг юрлицам.

Сейчас, как вы знаете, самозанятые могут оказывать услуги физлицам и платить с них 4% или юрлицам и ИП и платить налог по ставке 6%. Режим НПД хотят ограничить – оставить только ставку 4% для услуг физлицам. Сотрудничество с юрлицами будет под запретом.

Но менять условия НПД будут только после окончания эксперимента. По закону № 422-ФЗ он длится до 31 декабря 2028 года.

❗️ Другая новость, взорвавшая инфопространство, была про декрет для пап. Мужчин отправят в декрет. В принудительном порядке. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Для пап установят 1-2-месячный срок, а не все 1,5 года. Причем в первые 6 месяцев пап беспокоить не будут, потому что мама еще кормит ребенка грудью. Вопрос оплаты за это время пока обдумывают.

❗️ Есть и однозначно хорошие новости. Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу.

Работодатель вместе с работниками заполнит проверочный лист. В этом чек-листе 27 вопросов. Опубликован приказ Минтруда 699н с особенностями проведения СОУТ.

Новая форма проведения СОУТ доступна микробизнесу из ряда отраслей. Если в компании есть рабочие места, по которым есть право на досрочную пенсию, или ранее выявлены вредные условия, то проводить СОУТ надо будут по-старому ­­– с привлечением специальной фирмы.

Если вредных условий не выявлено, можно подать в Роструд декларацию по СОУТ. То есть, произойдет самодекларирование. К декларации надо приложить копию проверочного листа.

❗️ Еще из приятного – изменят систему ОКВЭД. Обещают, что бизнес этому будет рад. Хотят отказаться от ежегодного подтверждения кодов деятельности и от предоставления данных в ФСС.

Бизнес получит ОКВЭД один раз, а поменять его сможет через налоговую. Достаточно только сообщить ФНС, если у организации меняется основной вид экономической деятельности или структура доходов.

❗️ Все больше новостей про бухгалтеров на аутсорсе. Так, самозанятые бухгалтеры не рады тому, что их обязывают следить за клиентами по 115-ФЗ. Недавно об этом заявил Росфинмониторинг.

Бухгалтеры должны:

  • проводить идентификацию клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
  • оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ;
  • и т. д.

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Клерк
Клерк
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