В чем запутались бухгалтеры всей России / БухТуб

С наступившим, бухгалтеры!

💥Утро 9 января у многих выдалось не самым добрым: ФНС уже начала требовать уведомления по новому образцу. Пока только по НФДЛ с выплаченной 30 декабря зарплаты. Но бухгалтеры уже в ужасе и не понимают: а как же платежки?

💥Чиновники из ФНС по-прежнему говорят, что ЕНП – это сплошной комфорт. Но на деле и у них все не так радужно.

💥Судя по всему, сами налоговики не понимают, что делать со всей этой красотой. Данные из ЕНС в личном кабинете не видно, маловероятна возможность зачетов и возвратов, скорректировать то, что перенеслось (в том числе, криво) возможности нет... В общем, что называется, страдают все.

💥Кроме новых сроков по налогам, меняется и отчетность. Вы же не забыли, что ПФР и ФСС больше не существует? Вместо них один фонд – СФР, а вместо кучи прежней отчетности – новая форма ЕФС-1. По ней есть несколько тонкостей, которые вы могли не знать.

В сегодняшних «Объяснялках» разберем те самые тонкости ЕФС-1, с которыми бухгалтеры столкнулись в первые же дни года.

Итак, ЕФС-1 заменяет:

СЗВ-ТД;

СЗВ-СТАЖ;

4-ФСС;

ДСВ-3.

Как вы заметили, среди этих форм нет СЗВ-М. Вместо этой формы теперь также сдают новый отчет, но не в ПФР, а в налоговую инспекцию.

Дальше: многие даже не знали, что в одном из подразделов ЕФС-1 нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ. Наша подписчица для договора ГПХ не указала этот код. Как результат – отчет не принят. Какой код указать, чтобы не попасть в такую ситуацию, смотрите в таблице:

💥💥Стал известен КБК для перечисления налогов компаний и ИП в 2023 году. Вдруг вы пропустили? Напоминаем, что теперь Тула – налоговая столица России (простите). Если серьезно, то все платежи по ЕНП будут уходить в инспекцию по Тульской области.

В Сообществе профессиональных бухгалтеров на «Клерке» новые участники появились даже в новогоднюю ночь! Вступайте и вы: это всего 1 минута, все бесплатно, а пользы – целый вагон! Прямо сейчас готовим для всех участников СПБ крутой вебинар. Если вы уже в Сообществе, можете записаться по ссылочке.

💥Наконец, с 2023 года заработало новое детское пособие. Заявления на него уже начали подавать: вероятно, только те счастливчики, которые попадают под все новые критерии. Эксперты «Клерка» разобрались, что по новым правиламкто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит.