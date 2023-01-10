«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые проблемы с ЕФС-1. Не работает, не заполняется, куча сложностей

В чем запутались клерки
Во-первых, в том, что заменяет новая форма. ЕФС-1 – не аналог СЗВ-М, это важно. Аналог этой формы – специальный ежемесячный отчет, который теперь надо сдавать в налоговую.
Во-вторых, бухгалтеры жалуются на программы: еще вчера нового отчета не было у некоторых в 1С, например.
Наконец, многие даже не знали, что в одном из подразделов формы нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ.
Говорит эксперт
Несмотря на кучу сложностей для бедных бухгалтеров, объединение фондов – крупное событие. Вот что говорит Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист:
– Реформирование системы внебюджетных фондов (объединение ПФР и ФСС и введение единой формы отчетности), очевидно, можно назвать одним из самых знаковых событий ушедшего 2022 года. Положительный эффект для бизнеса очевиден – снижение нагрузки на бизнес, что значительно упрощает порядок его взаимодействия с новой объединенной структурой.
Инструкции дня
Рассказываем:
- как закрыть год в бюджетном учреждении;
- а еще как работать с самозанятыми без штрафов (не спрашивайте, зачем вам при этои знание «Игры престолов»).
Годовую отчетность нельзя сдать без учета всех ФСБУ. Да и учетную политику 2023 без них не напишешь
Между тем, в нюансах ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» путаются даже профи бухучета. Зачем вам лишние сложности? Вы долго его ждали и он готов – курс повышения квалификации «Клерка» по новым ФСБУ.
Бизнес, будь всегда готов
Важное интервью с адвокатом о том, что сейчас происходит с уголовкой по налоговым преступлениям и чего ждать от 2023 года.
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Рассказываем, как шутили (возмущались и иронизировали) клерки в соцсетях в прошедшем году. Получилось забавно, я посмеялась от души".
Интересный факт
Если моргнуть, то можно обнаружить, что второй рабочий день года близится к концу. Вот обзор интересных новостей за первый.
Топ важностей
Напоследок – несколько напоминалочек из изменений 2023:
- с 2023 г. проводить ежегодный обязательный аудит должны будут не все акционерные общества, а только публичные;
- будет особый порядок, по которому банки вправе не применять установленный порядок признания в доходах положительных курсовых разниц;
- за временно пребывающих иностранцев придется платить взносы на ОМС.
Занесите в свой чек-лист.
Ваша заботливая редакция