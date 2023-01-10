Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые проблемы с ЕФС-1. Не работает, не заполняется, куча сложностей

Новый отчет появился после объединения фондов. Сдавать его надо уже с 1 января 2023, так что первые неприятности уже начались.

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«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые проблемы с ЕФС-1. Не работает, не заполняется, куча сложностей
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

В чем запутались клерки

Во-первых, в том, что заменяет новая форма. ЕФС-1 – не аналог СЗВ-М, это важно. Аналог этой формы – специальный ежемесячный отчет, который теперь надо сдавать в налоговую.

Во-вторых, бухгалтеры жалуются на программы: еще вчера нового отчета не было у некоторых в 1С, например.

Наконец, многие даже не знали, что в одном из подразделов формы нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ.

Говорит эксперт

Несмотря на кучу сложностей для бедных бухгалтеров, объединение фондов – крупное событие. Вот что говорит Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист:

– Реформирование системы внебюджетных фондов (объединение ПФР и ФСС и введение единой формы отчетности), очевидно, можно назвать одним из самых знаковых событий ушедшего 2022 года. Положительный эффект для бизнеса очевиден – снижение нагрузки на бизнес, что значительно упрощает порядок его взаимодействия с новой объединенной структурой.

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Напоследок – несколько напоминалочек из изменений 2023:

  • с 2023 г. проводить ежегодный обязательный аудит должны будут не все акционерные общества, а только публичные;
  • будет особый порядок, по которому банки вправе не применять установленный порядок признания в доходах положительных курсовых разниц;
  • за временно пребывающих иностранцев придется платить взносы на ОМС.

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