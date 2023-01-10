«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые проблемы с ЕФС-1. Не работает, не заполняется, куча сложностей

В чем запутались клерки

Во-первых, в том, что заменяет новая форма. ЕФС-1 – не аналог СЗВ-М, это важно. Аналог этой формы – специальный ежемесячный отчет, который теперь надо сдавать в налоговую.

Во-вторых, бухгалтеры жалуются на программы: еще вчера нового отчета не было у некоторых в 1С, например.

Наконец, многие даже не знали, что в одном из подразделов формы нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ.

Говорит эксперт Несмотря на кучу сложностей для бедных бухгалтеров, объединение фондов – крупное событие. Вот что говорит Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист: – Реформирование системы внебюджетных фондов (объединение ПФР и ФСС и введение единой формы отчетности), очевидно, можно назвать одним из самых знаковых событий ушедшего 2022 года. Положительный эффект для бизнеса очевиден – снижение нагрузки на бизнес, что значительно упрощает порядок его взаимодействия с новой объединенной структурой.

Инструкции дня

Рассказываем:

Годовую отчетность нельзя сдать без учета всех ФСБУ. Да и учетную политику 2023 без них не напишешь Между тем, в нюансах ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» путаются даже профи бухучета. Зачем вам лишние сложности? Вы долго его ждали и он готов – курс повышения квалификации «Клерка» по новым ФСБУ. Забирайте последние места прямо сейчас!

Бизнес, будь всегда готов

Важное интервью с адвокатом о том, что сейчас происходит с уголовкой по налоговым преступлениям и чего ждать от 2023 года.

Главред рекомендует Рассказываем, как шутили (возмущались и иронизировали) клерки в соцсетях в прошедшем году. Получилось забавно, я посмеялась от души".

Интересный факт

Если моргнуть, то можно обнаружить, что второй рабочий день года близится к концу. Вот обзор интересных новостей за первый.

Топ важностей

Напоследок – несколько напоминалочек из изменений 2023:

с 2023 г. проводить ежегодный обязательный аудит должны будут не все акционерные общества, а только публичные;

будет особый порядок, по которому банки вправе не применять установленный порядок признания в доходах положительных курсовых разниц;

за временно пребывающих иностранцев придется платить взносы на ОМС.

Занесите в свой чек-лист.

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