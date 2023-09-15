Важные новости про взносы ИП / БухТуб

ФНС объявила индульгенцию по взносам ИП и нарушила нормы НК, россияне запретят себе брать кредиты, бухгалтеры убились в попытках вернуть из резерва НДФЛ — встречайте новый выпуск самых важных новостей.

👉 Бухгалтеры и бизнесмены после месяца томительных ожиданий наконец-то получили обещанные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на 1-процентные взносы ИП.

Разъяснения противоречат новым нормам НК РФ, но зато они в пользу бизнеса.

Так что негодующий бизнес, который было уже подготовил гневную петицию в адрес ФНС, грозил Конституцией, может вздохнуть спокойно.

На взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2023 год разрешили уменьшать налоги за 2023 год. А можно за 2024-ый. А можно часть - за 2023, часть за 2024.

👉 Бухгалтеры не успели порадоваться индульгенции от ФНС по взносам 1% на 2023 год, как уже ждут того же на 2024 год.

Да уж, им палец в рот не клади…

Коллеги надеются на новые поправки в НК, которые исправят предыдущие поправки по учету взносов 1% для уменьшения налогов по УСН и ПСН.

Делаем ставки. Пока лидирует вариант с поправками в НК. Бухгалтеры - оптимисты?

👉 Введут механизм самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Законопроект с такой нормой уже в Госдуме.

Если вы опасаетесь мошенничества или боитесь, что можете сорваться и пойти в разнос в приступе шопоголизма, можно заранее запретить самому себе кредиты.

Но запрет не сработает, если вам очень захочется купить в кредит квартиру или машину. Для ипотеки и автокредита самозапрет не предусмотрен.

👉 Вот-вот со дня на день начнется рассылка налоговых уведомлений на уплату ваших личных налогов: за квартиру, дачу, авто.

Приготовили деньги? Срок уплаты — 1 декабря. Но до начала зимы слишком долго ждать. Поэтому деньги с сальдо ЕНС заберут уже сейчас (если они у вас там, конечно, есть).

И это еще не все. С 1 октября заработает норма об автоматическом резервировании денег из сальдо ЕНС в имущественные налоги физлиц. Так что если у вас будут еще деньги на сальдо, они уйдут в резерв. ИП это тоже касается.

Ну и что, что срок уплаты (1 декабря) еще не наступил… Заплати налоги заранее и спи спокойно.

👉 С 2023 года взыскание налоговых долгов идет по новым правилам.

Никакой передышки (от требования до требования, как раньше) у злостных неплательщиков не будет. Деньги с расчетного счета хронических должников будут идти в ФНС сплошным потоком.

Требование могут прислать на 100 тысяч, а списать со счета - 1 млн.

Списание будет идти до тех пор, пока не погасятся ВСЕ долги и сальдо ЕНС не выйдет из минуса.

👉 Бухгалтеры выбиваются из сил в безуспешных попытках вернуть из резерва в сальдо ЕНС автоматически зачтенный НДФЛ.

Налоговики не оставили бухгалтерам права на ошибку. По первичному уведомлению НДФЛ резервируют и эта сумма напрочь зависает в резерве.

Ни новое исправленное уведомление, ни заявление на отмену зачета не срабатывают.

Что написано пером, то не вырубишь топором…

Инспекторы советуют загнать сальдо ЕНС в минус и тогда резерв расформируется и вернется назад, на сальдо. Но это не точно.

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