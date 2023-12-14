Бухгалтерам дали слово пацана. Все изменения 2024 года / БухТуб

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС, военкоматы отказываются принимать документы по доверенности, разработали новую форму 6-НДФЛ и другие горячие новости — встречайте новый выпуск БухТуба.

👉 В 2024 году будут сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступят, а налоги окажутся неуплаченными.

Дело в том, что просто уплаченный ЕНП — это безликий котел денег. Обязанность по уплате налога будет исполнена тогда, когда произойдет опознание этого платежа налоговой. Например, если вы заплатили налог, но забыли подать уведомление, то ФНС просто не узнает, что именно вы оплатили. Особенно внимательны ними стоит быль упрощенцам на режиме «доходы минус расходы», ведь у них кассовый метод учета.

👉 Военкоматы не хотят принимать документы о воинском учете по доверенности. Им нужно получить их от руководителя или сотрудника, который указан в приказе о назначении ответственного за воинский учет.

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👉 В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы и они заработают в 2024-м.

Напомним, 31 декабря 2023 года закончится переходный период по уведомлениям. Платежки-02 больше применяться не будут.

👉 С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас.

С 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке: до 25 числа — за период с 1 по 22 число текущего месяца; до 3 числа — за период с 23 по последнее число прошлого месяца.

👉 Утвердили пять новых справок для социального вычета по НДФЛ. Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно одной справки. Организации и ИП в сами передадут информацию в ФНС. Обратите внимание, что эти правила заработают с 2024 года. При получении вычета за 2023 год по прежнему нужно собирать полный пакет документов.

👉 Изменили книги учета доходов по ПСН, УСН и ЕСХН.

В книгах поменялись титульные листы, для «упрощенцев» больше не будет раздела IV со взносами, уменьшающими налог, потому что уплата взносов теперь не имеет значения.

👉 Мы узнали, как налоговики выбирают компании для выездных проверок.

В первую очередь в план ВНП внесут тех бизнесменов, которые добровольно не уточняют свои налоговые обязательства. Также «под колпаком» предприятия с высокой долей вычетов по НДС, компании из тематических проектов ФНС по «обелению» — это клининг, общепит, транспортные перевозки.