Расчет отпускных в 2025 году: как считать отпускные с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 г. меняются правила расчета среднего заработка, который необходим для определения суммы отпускных. Рассказываем, как изменения повлияют на правила расчета, оформление и начисление отпускных.

Отпускные — это денежные выплаты, которые работник получает накануне оплачиваемого отпуска. Размер отпускных рассчитывается исходя из среднего заработка за определенный расчетный период и зависит от продолжительности отпуска. Таким образом, работодатель обеспечивает финансовую поддержку работнику во время отдыха и гарантируют его право на оплачиваемый отпуск.

Какие данные нужны для расчета отпускных в 2025 году

Отпускные считают не как зарплату за рабочее время. Их сумма определяется

продолжительностью отпуска;

расчетным периодом;

средним заработком;

МРОТ.

Разберем каждый пункт отдельно.

Какой может быть продолжительность отпуска: минимальные и максимальные сроки

Стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК). Меньше быть срок не может, зато есть категории работников, которые могут рассчитывать на более продолжительный отдых. К ним относятся:

Несовершеннолетние работники — максимальное количество дней отпуска для них составляет 31 день.

Инвалиды — они могут уходить в отпуск продолжительностью 30 дней.

Педагоги — сейчас максимальный срок их отпуска составляет от 42 до 56 дней. Однако с 1 сентября 2025 г. в силу вступят изменения.

Приказом Минобрнауки №236 установлен порядок предоставления длительного отпуска до 1 года педагогам, которые имеют не менее 10 лет непрерывного стажа.

Срок отпуска может быть продлен за счет предоставления дополнительных выходных:

Как определить расчетный период для отпускных

Расчетный период для отпускных — это период времени, за который определяется средний заработок работника для расчета суммы отпускных выплат. Обычно он составляет 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. В этот период учитываются все виды доходов, входящие в расчетную базу, чтобы определить средний дневной заработок и, соответственно, сумму отпускных.

Изменения в расчетном периоде могут быть внесены в двух случаях:

за предшествующий отпуску период сотрудник не работал и не получал зарплату . Например, если работница из декрета хочет сразу уйти на ежегодный оплачиваемый отпуск. В таком случае для расчета берутся последние отработанные 12 месяцев.

новый сотрудник отработал меньше года. В таком случае расчет ведется с момента трудоустройства по месяц предшествующий началу отпуска.

Как рассчитывать средний заработок для отпускных с 1 сентября 2025 года

Для расчета среднего заработка при определении отпускных учитываются следующие виды выплат:

Зарплата — оклад или тарифная ставка, установленная трудовым договором. Премии и надбавки — регулярные поощрительные выплаты, включенные в состав заработка. Доплаты и надбавки — за работу в особых условиях, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Компенсационные выплаты — выплаты за неиспользованный отпуск, если они были произведены заранее. Премии по итогам работы за расчетный период, если они являются регулярными. Дополнительные выплаты, предусмотренные коллективным договором или локальными актами, если они являются постоянными.

Не учитываются при расчете отпускных:

Единовременные выплаты (например, материальная помощь, подарки).

Выплаты за сверхурочную работу, если они не являются регулярными.

Компенсации за неиспользованный отпуск (их учитывают отдельно при выплате).

Что меняется в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Для расчета среднедневного заработка нужно сложить все полученные работником выплаты и разделить их на среднее число календарных дней. Если сотрудник не пропустил ни одного дня в расчетном периоде, то среднее число берется — 29,3.

Формула СДЗ выглядит таким образом: суммарный заработок / 29,3 × 12.

Зачем нужен МРОТ при расчете отпускных

Среднедневной заработок не может быть меньше, чем СДЗ по МРОТ. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 22 440 рублей в месяц, следовательно, СДЗ по МРОТ — 765,87 рублей. Если в расчете среднедневного заработка для сотрудника сумма получилась меньше, то необходимо использовать СДЗ по МРОТ.

Как без ошибок рассчитывать отпускные, зарплату и премии после 1 сентября 2025

Научим рассчитывать отпускные по новым правилам на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.

Мы обновили программу курса и добавили уроки по расчету среднего заработка, учету мигрантов и порядку получения согласий на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Теперь вы сможете легко решать рабочие задачи, связанные с ближайшими изменениями осени.

Сейчас вы можете купить обновленный онлайн-курс со скидкой 74% за 4 900 руб. вместо 18 990 руб.

Купить курс

Онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум.