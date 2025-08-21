Шесть разъяснений Роструда по отпускным и отпуску с 1 сентября 2025 года

Могут ли отпускные быть меньше МРОТ, сократят ли за время отпуска премию и когда уйти в отпуск нельзя — сделали подборку из ответов Роструда на вопросы про отпуск и отпускные в августе 2025 г.

С 1 сентября 2025 года меняются правила расчета среднего заработка, который напрямую связан с определением суммы отпускных, педагоги получат право уходить в годовой отпуск, вступят в силу новые правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, а также родственникам погибших военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

Чтобы помочь вам разобраться во всех нововведениях, связанных с отпуском и отпускными с 1 сентября, собрали главные разъяснения Роструда в августе 2025 года.

Вопрос №1. Обязан ли работодатель выплачивать отпускные не ниже МРОТ

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили, правомерно ли включать отпускные в зарплату и затем доплачивать до МРОТ.

«Работодатель должен был выплатить заработную плату и отдельно отпускные, так как нормами действующего законодательства не установлено правило, в соответствии с которым работодатель обязан доводить размер отпускных до МРОТ», — ответил Роструд.

Законом установлено правило, что средний месячный заработок для оплаты отпуска сотрудника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть меньше МРОТ: ст. 133 ТК, добавило ведомство.

Порядок определения размера средней заработной платы описан в ст. 139 ТК.

Вопрос №2. Нужно ли вычитать период межвахтового отдыха при расчете отпуска за вредность

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней предоставляется за сам факт работы во вредных условиях труда, а не пропорционально отработанному в указанных условиях времени. Фактически отработанное во вредных условиях труда время включается в стаж работы, дающий право на ту часть дополнительного отпуска, которая превышает 7 календарных дней», — пояснил Роструд.

При этом давать меньше 7 дней отпуска за вредность нельзя, даже если работник был в отпуске и на больничном.

Это установлено в ч. 2 ст. 117 ТК: минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам на вредных условиях составляет 7 календарных дней.

Вопрос №3. Будет ли оплачиваться день отзыва сотрудника из отпуска

Отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его согласия.

«Оставшуюся часть отпуска работник может использовать по своему выбору – в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску в следующем рабочем году», — уточнил Роструд.

День отзыва с отдыха относится к рабочему времени. Не важно при этом, в какое время суток сотрудника вызвали на работу. Этот день исключают из дней отдыха и оплачивают согласно отработанному времени.

Если работник отказался досрочно выйти из отпуска – наказывать его работодатель не вправе.

Вызвать из отпуска можно не всех. Так, нельзя даже по согласиювызывать:

беременных женщин;

работников в возрасте до 18 лет;

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Вопрос №4. Должен ли сотрудник отрабатывать две недели, если он написал заявление на увольнение во время отпуска за свой счет

Если работник хочет уволиться во время отпуска без сохранения заработной платы – ему не нужно выходить из него, чтобы отработать двухнедельный срок до увольнения.

«Нахождение работника в отпуске без сохранения заработной платы будет включаться в двухнедельный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию», — указало ведомство.

А если работодатель не хочет подписывать заявление на увольнение – его можно отправить почтой по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, в двух экземплярах с просьбой вернуть второй экземпляр с отметкой о его получении. Тогда заявление будет считаться полученным с даты поступления почты по адресу предприятия. Через две недели можно прекратить работу, а работодатель обязан в день увольнения рассчитаться с работником и выдать оформленную трудовую книжку: ч. 1 и ч. 5ст. 80 ТК.

Вопрос №5. Вправе ли работодатель сокращать размер квартальной премии сотруднику, который был в отпуске

Роструд спросили – вправе ли работодатель сокращать размер квартальной премии пропорционально времени, которое работник находился в отпуске в этом квартале. По мнению работодателя, сотрудник фактически не был на работе во время отпуска – следовательно, премия ему сокращается на соответствующее количество дней.

«Вправе, если такой порядок начисления премии установлен трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя. Если работодатель уменьшил размер премии в соответствии с порядком, установленным вышеуказанными документами, то его действия законны», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА: ч. 2 ст. 135 ТК.

Вопрос №6. Должен ли работодатель выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику, который больше полугода провел на больничном

Если сотрудник после приема на работу отработал 4 рабочих дня и ушел на больничный продолжительностью 9 месяцев – ему положена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, пишет Роструд.

Ведомство напомнило, что, согласно абз. 3 ч. 1 ст. 121 ТК, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными НПА сохранялось место работы. В том числе это время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие дни отдыха.

Что изменится в расчете отпускных и оформлении отпуска после 1 сентября 2025

Бухгалтеров и кадровиков ждут серьезные нововведения в части оплаты труда, отпускных, премий и надбавок, а также в оформлении и подачи документов, в том числе согласий на сбор и обработку персональных данных.

Научим работать со всеми нововведениями этой осени на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

Для курса мы записали 10 новых уроков с разбором всех новшеств, которые вступают в силу с 1 сентября!

Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и надбавки, вести учет мигрантов и правильно оформлять согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 900 руб. вместо 18 990 руб. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».