✍️💥 Уникальные онлайн-тренажеры на курсах «Клерка»: еще больше практики в обучении

Практика — лучший учитель, поэтому мы добавили в наши курсы онлайн-тренажеры, которые на 100% соответствуют реальным задачам. Рассказываем о форматах и пользе интерактивных инструментов для бухгалтера.

Думаете, что получить работу сразу после завершения обучения, невозможно? А вот и нет! На самом деле это реально и можно вполне успешно конкурировать с действующими специалистами.

Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца. В ноябре мы усовершенствовали механику обучения на наших курсах, добавили уникальные онлайн-тренажеры, которые помогают быстрее и эффективнее осваивать практические навыки, на которые уходят месяцы и годы живой практики.

Фишка онлайн-тренажеров в том, что они на 100% идентичны реальным задачам бухгалтера — вам нужно будет составить отчет, рассчитать лимит остатка средств или остаточную стоимость оборудования, подготовить анализ отчета об убытках и прибыли, подготовить компанию к налоговой проверке и др. Мы подготовили десятки интерактивных тренажеров — разных по формату и навыкам, которые вы освоите во время обучения.

Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен

Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Раньше студенты курса выполняли задания вручную: заполняли документы, отправляли их кураторам и ждали проверки — сегодня все иначе. Теперь обучение проходит в интерактивных тренажерах прямо на сайте. Каждый участник решает реальные задачи бухгалтера — формирует проводки, заполняет отчетность, рассчитывает налоги. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Интерактивное задание №1 в модуле «Организация бухгалтерского учета в компании» курса профпереподготовки «Главбух на ОСНО»

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Пример №1. Анализ отчета о прибылях и убытках на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». Вам даны вводные данные, теперь согласно всем правилам, которые вы изучили в модуле, необходимо сделать расчеты.

Интерактивное задание «Анализ отчета о прибылях и убытках (ОПиУ)» на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»

Пример №2. Расчеты на курсе профпереподготовки «Налоговый консультант»

Интерактивное задание №2 в модуле «Акцизы» в курсе профпереподготовки «Налоговый консультант»

В программе курса представлены разные тренажеры: где-то нужно вручную внести данные, в некоторых случаях нужно разнести ответы по колонкам.

Интерактивное задание №4 в модуле «Сопровождение в ходе камеральной налоговой проверки» в курсе профпереподготовки «Налоговый консультант»

Интерактивное задание №5 в модуле «Сопровождение в ходе выездной налоговой проверки» в курсе профпереподготовки «Налоговый консультант»

Форматы мы разрабатывали специально под отдельную тему, чтобы вы тренировали навыки, которые необходимы для выполнения подобных реальных задач.

Пример №3. Практическое задание по учету материалов: метод ФИФО и резерв под обесценение на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».

Интерактивное задание №1 по ФСБУ 5/2019 «Запасы» на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».

Курсы с онлайн-тренажерами

Постепенно мы внедряем новый инструмент во все наши курсы, уже сейчас вы можете начать учиться и тренироваться на тренажерах некоторых курсов профпереподготовки и повышения квалификации.

Вы научитесь составлять отчетность в налоговую и СФР, рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки. Мы записали новые уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 70 %: 9 900 ₽ вместо 33 000 ₽.

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и выплаты работникам, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽.

Вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании и автоматизировать работу в 1С. Мы обновили программу и добавили шаблон большой сводной таблицы, где можно одновременно формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сравнивать показатели и выявлять ошибки.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена курса со скидкой 74 % 6 900 ₽ вместо 27 000 ₽.

Вы научитесь вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями ФСБУ и новыми правилами 2025 года, корректно отражать операции и формировать достоверную финансовую информацию. Сможете избежать типичных ошибок при переходе на новые стандарты, в том числе при признании доходов, учете аренды, запасов и обязательств.

Цена курса со скидкой 73 %: 6 900 ₽ вместо 25 900 ₽.

