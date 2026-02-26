👦👧 Новые правила расчета алиментов с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года меняется порядок учета алиментов при назначении социальных выплат. Вместо МРОТ применяется средняя зарплата по региону. Разбираем правила расчета, индексацию и практические примеры для бухгалтерии.

В 2026 году корректируются правила оценки доходов семьи при назначении единого пособия. Сам механизм взыскания алиментов по Семейному кодексу РФ остается прежним, но меняется расчетная база для целей соцподдержки. Бухгалтеру важно понимать, где удержания остаются без изменений, а где возникает новый порядок учета.

Что такое алименты и как они начисляются

Алименты — это обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Она закреплена в ст. 80 Семейного кодекса РФ (СК РФ).

Если родители не договорились добровольно, размер алиментов определяется судом. По общему правилу (ст. 81 СК РФ):

1/4 дохода — на одного ребенка;

1/3 дохода — на двоих;

1/2 дохода — на троих и более детей.

Если доход плательщика нестабилен или отсутствует, суд может установить алименты в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).

Удержания производятся на основании исполнительного листа или нотариального соглашения в порядке, установленном Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Алименты удерживаются после НДФЛ, а максимальный размер удержаний может достигать 70% дохода (ст. 99 закона № 229-ФЗ).

Индексация алиментов в твердой денежной сумме

Если алименты назначены в фиксированной сумме, бухгалтер обязан их индексировать. Согласно ст. 117 СК РФ, индексация производится пропорционально росту прожиточного минимума на ребенка в соответствующем регионе.

Пример: Суд установил алименты 15 000 руб.

На дату решения прожиточный минимум — 12 000 руб.

После повышения до 15 000 руб. коэффициент роста составит 1,25. 15 000 × 1,25 = 18 750 руб.

Индексация производится работодателем автоматически при изменении прожиточного минимума. Дополнительного решения суда не требуется.

Кто и кому платит алименты

Получателями алиментов могут быть:

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети при наличии судебного решения;

нетрудоспособные супруги;

родители пенсионного возраста или инвалиды (гл. 13–14 СК РФ).

Плательщиком является родитель или иное обязанное лицо.

Для бухгалтера принципиально наличие исполнительного документа — именно он определяет размер удержаний и порядок перечисления средств.

Что меняется в расчете алиментов с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года меняется порядок учета алиментов при назначении социальных выплат. Если алименты выплачиваются добровольно и не подтверждены судебным актом, раньше при расчете применялся МРОТ. Теперь будет использоваться средняя начисленная зарплата по региону за предыдущий год (по данным Росстата).

Важно:

порядок удержания алиментов из зарплаты сотрудника не меняется;

изменения касаются только оценки дохода семьи при назначении пособий.

Если алименты назначены судом — учитываются фактические суммы, как и ранее.

Таблица расчета: до и после 1 марта 2026 года

Параметр До 01.03.2026 С 01.03.2026 База расчета при отсутствии суда МРОТ Средняя зарплата региона 1 ребенок 1/4 МРОТ 1/4 средней зарплаты 2 ребенка 1/3 МРОТ 1/3 средней зарплаты 3 и более 1/2 МРОТ 1/2 средней зарплаты При наличии суда Фактический доход Без изменений

Изменения направлены на повышение адресности социальной поддержки. МРОТ — это установленный минимум, который существенно ниже средней зарплаты по региону. Использование средней зарплаты позволяет более объективно оценивать потенциальные доходы семьи и исключать ситуации формального занижения дохода при получении пособий.

Примеры расчетов алиментов по новым правилам 2026 года

Предположим:

Москва — средняя зарплата 130 000 руб.

Краснодарский край — 65 000 руб.

МРОТ — 19 242 руб.

Москва на 2 ребенка

До 1 марта 2026 г.: 19 242 × 1/3 = 6 414 руб.

После 1 марта 2026 г.: 130 000 × 1/3 = 43 333 руб.

Краснодарский край на 3 ребенка

До 1 марта 2026 г.: 19 242 × 1/2 = 9 621 руб.

После 1 марта 2026 г.: 65 000 × 1/2 = 32 500 руб.

Разница в расчетной сумме — более чем в три раза.

