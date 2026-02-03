Новые формы документов по НДС, декларация по УСН, переходный период для МСП: топ новостей для бухгалтера за январь 2026 года

Правительство скорректировало формы документов для НДС
Изменения стартуют с 1 апреля 2026 года. Вот ключевые из них:
Счет-фактура. Добавлена строка 5б для продавцов, которые реализуют товары или услуги в счет полученных оплат. Здесь указывают номер и дату счета-фактуры на оплату в счет будущей поставки, а также последнее исправление этого документа.
Книга покупок. Появилась графа 7а, которую заполняют продавцы, отразившие в графе 3 полученную оплату в счет будущих поставок. В нее вписывают номер и дату счета-фактуры при поставке товаров или оказании услуг в счет ранее полученной оплаты.
Книга продаж. Введена графа 11а для случаев, когда товары или услуги отгружены в счет ранее полученной оплаты. Здесь отражают номер и дату счета-фактуры на оплату за предстоящие поставки, в оплату которых засчитывают такие суммы.
До апреля 2026 года действуют прежние формы документов.
Основание — постановление Правительства от 23.01.2026 № 26.
С отчетности 2026 года действует обновленная форма декларации по НДС
Главное новшество:
Раздел 3 дополнен строками для расчетов по новым ставкам — 22%, 22/122% и 18,03%.
Появились строки в разделе 8 для внесения сведений об отгрузочном счете-фактуре в счет предоплаты.
Появились строки в разделе 9 для отражения данных по авансовому счету-фактуре.
Кроме того, введены специальные коды операций, среди которых:
Код 1010841 предназначен для передачи продукции и услуг военным подразделениям.
Код 1011236 используется банками при выплате процентов вкладчикам в виде драгоценных металлов.
Обновления вступают в силу с отчетности за I квартал 2026 года.
Основание — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@.
Минфин разъяснил, какую ставку НДС применять по длящимся договорам
С 2026 года действует общая ставка НДС 22%. Для контрактов, заключенных ранее, исключения отсутствуют. Ставку 22% применяют вне зависимости от даты заключения договора и его условий.
По этапам строительных работ:
Принятые до 1 января 2026 года — облагаются НДС по ставке 20%.
После указанной даты — применяется ставка 22%.
Основание — письмо Минфина от 19.01.2026 № 24-06-06/2382.
Налоговики выпустили методические рекомендации по НДС для бизнеса на УСН
Рекомендации налоговой службы содержат подробное руководство:
Когда платить НДС обязательно, а когда нет.
Как учитывать доходы для расчета лимита в 20 млн рублей.
Какие ставки выбирать.
Порядок расчета НДС по длящимся контрактам, подписанным до 2026 года.
Переходные правила по восстановлению входящего НДС.
Подробнее про рекомендации ФНС, которые нельзя пропустить бухгалтеру, рассказали здесь.
Основание — информация ФНС от 30.12.2025
ФНС внесла изменения в декларацию по НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки
Нововведения вступят в силу 29 марта 2026 года. Обновленная форма декларации предусматривает дополнения:
По строкам 400 раздела 4 и 510 раздела 5 для значений показателей добавили формулировку «5 — иностранный продавец и иностранный посредник (налоговый агент)».
Уточнили названия показателей строк 470–490 раздела 4.
В порядок заполнения добавили разъяснения случаев, когда ставят признак «5». Это касается ситуации, когда одно лицо одновременно выступает иностранным продавцом собственных товаров и налоговым агентом-посредником для чужих товаров.
Заполнять строки 410–500 раздела 4 должны следующие налогоплательщики:
Иностранный продавец — признак «3».
Иностранный посредник — признак «4».
Иностранные налогоплательщики, которые совмещают обе роли — признак «5».
Правила аналогично применяются и к заполнению строк 520–560 раздела 5.
Основание — приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1229@.
Налоговики рекомендуют сдавать декларацию по УСН за 2025 год по новой форме
Налоговая служба принимает декларации по УСН за 2025 год по старой и по новой форме. Но рекомендует бизнесу отчитываться по обновленному бланку.
Организации направляют отчет до 25 марта 2026 года, индивидуальные предприниматели — до 27 апреля 2026 года.
Основание — письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@.
Правительство определило виды деятельности для льготных ставок по УСН в регионах
Субъекты РФ получили право снижать ставки УСН в 2026 году практически для любых видов деятельности. Запрет касается лишь отдельных сфер, указанных в НК — ломбарды, страховые компании, организаторы игорного бизнеса.
Подробнее про льготные ставки УСН в 2026 году писали рассказали здесь.
Основание — распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4176-р.
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум
Президент поддержал предложение установить переходный период для МСП
В рамках переходных положений планируют, что в 2026 году доходы бизнеса в сфере обрабатывающего производства за прошлый год не повлияют на применение льготных тарифов страховых взносов. Компании МСП смогут платить страховые взносы по пониженному тарифу, исходя из доли выручки от производственной деятельности в текущем периоде.
В планах внести изменения в I квартале 2026 года. Президент также подчеркнул важность упрощения налоговой отчетности и информационной поддержки предпринимателей через центры «Мой бизнес».
Основание — информация с сайта Президента от 21.01.2026.
ФНС разъяснила, как считать страховые взносы директору с выплат меньше МРОТ на АУСН
Организация обязана определять минимальную базу по страховым взносам, даже если зарплата директора ниже МРОТ или отсутствует вовсе. Но для компаний на АУСН размер взносов равен нулю, независимо от базы, и представлять РСВ не требуется.
Основание — письмо ФНС от 15.01.2026 № БС-4-11/117@.
Правительство отменило ограничение на учет отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в страховом стаже
С 2026 года родители смогут включить в стаж период ухода до 1,5 лет за всеми детьми, что увеличит пенсию многодетных семей.
Если раньше учитывалось максимум шесть лет ухода до 1,5 лет, теперь каждый ребенок добавляет в стаж свое время отдельно. Например, родителям двойняшек зачислят в стаж сразу три года.
Основание — постановление Правительства от 19.01.2026 № 11.
Минэкономразвития разработало новые правила для маркетплейсов
Запланированный старт у проектов — 1 октября 2026 года. Они касаются проверки партнеров (продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов) и товарных карточек. До 24 февраля 2026 года проекты проходят публичные обсуждения.
Проверка партнеров
Маркетплейсы обязаны будут проверять компании перед заключением договора. Критерии для проверки российских организаций:
полное и сокращенное название;
адрес регистрации;
ИНН, ОГРН и КПП.
Индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иностранные компании будут проверять по отдельному перечню данных.
Оператор должен будет выбрать способ проверки из предложенных вариантов. Например, для российских фирм, ИП и самозанятых будут использоваться ресурсы:
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сервис проверки статуса самозанятого;
системы ЕСИА, МСП.РФ и аналогичные.
Срок проверки составит:
до трех рабочих дней — для первого способа;
сутки — для второго варианта.
Отсчет срока начинается с даты, когда оператору поступили данные от контрагента.
Решение отправят через личный кабинет площадки или другим выбранным способом на следующий рабочий день после завершения проверки. Если партнер не пройдет проверку, он сможет повторить процедуру — попробовать пройти ее еще раз.
Проверка карточек товара
Перед публикацией операторы должны будут определить необходимость проверки карточки. Срок для принятия решения — в течение рабочего дня после того, как селлер разместит или обновит карточку.
Проверка не нужна будет, если карточек не касаются требования, невыполнение которых запрещает публикацию. Речь о товарах, подлежащих обязательной маркировке и сертификации.
Если карточка не пройдет проверку, маркетплейс отклонит ее или снимет с публикации размещенную. Партнер получит уведомление с причинами отказа на следующий день. У него будет возможность исправить ошибки и пройти повторную процедуру проверки.
Размещенные карточки нужно будет проверять минимум раз в неделю. Карточки, которые разместили на площадке до 1 октября 2026 года, пройдут проверку до 29 декабря.
Основание — проект о проверке партнеров, проект о проверке карточек.
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум
Размер более 40 пособий увеличили на 5,6%. Среди них:
материнский капитал;
пособие при рождении ребенка;
максимальные выплаты при производственной травме;
компенсационные выплаты пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
выплаты инвалидам;
выплаты матерям-героиням.
Материнский капитал составит около 730 тысяч рублей на первенца и 963 тысячи рублей на второго ребенка. Единовременная выплата при рождении ребенка достигнет 28,5 тыс. рублей, матери-героини будут получать до 76,5 тысяч рублей.
Заявления на перерасчет подавать не нужно, деньги придут по прежнему расписанию.
Основание — постановление Правительства от 23.01.2026 № 30.
Начать дискуссию