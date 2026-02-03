Новые формы документов по НДС, декларация по УСН, переходный период для МСП: топ новостей для бухгалтера за январь 2026 года

Налоговики рекомендуют сдавать декларацию по УСН за 2025 год по новой форме

Налоговая служба принимает декларации по УСН за 2025 год по старой и по новой форме. Но рекомендует бизнесу отчитываться по обновленному бланку.

Организации направляют отчет до 25 марта 2026 года, индивидуальные предприниматели — до 27 апреля 2026 года.

Основание — письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@.