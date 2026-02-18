Страховые взносы с МРОТ директора в 2026 году

Самое главное:
С 1 января 2026 года страховые взносы за руководителя нужно рассчитывать исходя из МРОТ, если зарплата не начисляется или ниже федерального МРОТ.
Обязанность по уплате взносов возникает в каждом месте, где директор числится руководителем.
При неполном месяце исполнения полномочий база определяется пропорционально количеству календарных дней.
За неуплату страховых взносов предусмотрены налоговые санкции.
Также есть риски привлечения к ответственности со стороны трудовой инспекции — в том числе за отсутствие оформленных трудовых отношений с руководителем.
В чем суть изменений
Раньше, если единоличный исполнительный орган — в том числе генеральный директор — работал без трудового договора, формально не было оснований заставлять платить ему хотя бы МРОТ и тем более страховые взносы. Теперь как минимум 8 128 руб. в месяц платить придется (по основному единому тарифу, 27 093 руб. х 30%).
МРОТ берется очищенный от районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в особом климате. Платить страховые взносы исходя из «директорского» МРОТ необходимо независимо:
от наличия или отсутствия трудового договора;
от ведения или неведения хозяйственной деятельности;
от количества фактически отработанного времени;
от наличия трудовых и гражданско-правовых отношений с другими организациями.
Основание — письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507
Последний пункт означает, что требования о «директорском» МРОТ применяются к каждому месту руководства отдельно. Если один и тот же директор числится в нескольких организациях, не получает там вознаграждение или оно ниже МРОТ, страховые взносы нужно начислять по каждой такой организации исходя из МРОТ.
Пример. Предположим, что И. И. Акимов числится по ЕГРЮЛ гендиректором ООО «Доброй ночи». За январь Акимову начислили 25 000 руб., к уплате причитаются взносы в сумме 8 128 руб. исходя из МРОТ.
Если за февраль Акимов получил 35 000 руб., то взносы уплачиваются уже исходя из этой суммы. Они составят 10 500 руб. (35 000 руб. х 30%). В марте генеральному директору выплачено лишь 15 000 руб., и снова нужно взять за основу «директорский» МРОТ, и снова сумма взносов — 8 128 руб.
Если директор числился в ЕГРЮЛ не целый месяц и работал бесплатно, то за базу берется МРОТ пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.
Например, в апреле 2026 года Акимов уволился, пробыв директором, согласно ЕГРЮЛ, 16 календарных дней. Представим также, что ему ничего не было уплачено. Следовательно, страховые взносы исчисляются с суммы 13 983,48 руб. (27 093 руб. x 16 дн. : 31 дн.), то есть 4 195,044 руб. (13 983,48 руб. х 30%).
А теперь представим, что за апрель Акимову уплатили какую-то сумму, меньше МРОТ, например 20 000 руб. Страховые взносы с этой суммы составят 6 000 руб. (20 000 руб. х 30%).
Какую именно базу брать в этом случае — пока нет ясности. Возможно, контролеры будут не против, если страховых взносов уплачено больше. Но для уверенности можно направить запрос в свою ИФНС, или непосредственно в ФНС или Минфин.
Можно ли не платить страховые взносы за директора с МРОТ
Да, если речь идет о просто учредителе, не выполняющем функции единоличного исполнительного органа. Применение АУСН не освобождает от обязанности формировать базу по взносам исходя из «директорского» МРОТ. Но так как единый тариф на АУСН равен нулю, то и сумма взносов будет нулевой.
Если генеральный директор проходит военную службу (по призыву, мобилизован, подписал контракт, пребывает в добровольческом формировании), то нет необходимости начислять за него страховые взносы исходя из МРОТ. Основание — письмо ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758.
Телеграм-канал Клерк.Премиум
Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы
Что будет, если не платить страховые взносы
За неуплату страховых взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ установлена ответственность такая же, как и за неуплату налогов. Штраф составит:
20% от неуплаченной суммы взносов, но не меньше 40 000 руб., если занизили базу для начисления взносов из-за грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов обложения (п. 3 ст. 120 НК).
20% от неуплаченной суммы взносов — если совершены другие действия (бездействие), которые привели к неуплате (неполной уплате) взносов (п. 1 ст. 122 НК).
40% от суммы неуплаченных взносов — если те же действия совершены с доказанным умыслом (п. 3 ст. 122 НК).
Взносы тоже придется уплатить. Но это еще не все.
Также не исключена ответственность за отсутствие трудового договора. Организация может быть привлечена к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (до 50 тыс. руб.). Если ГИТ выяснит, что директор получает только дивиденды, инспекторы могут сообщить об этом непосредственно в налоговые органы. А те могут начать проверку и выяснить, что выплата дивидендов маскирует оплату труда (это старая схема).
Также помните о том, что информация попадет в межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости (постановление Правительства от 03.05.2024 № 571). Тогда о нарушении станет известно и представителям исполнительных органов субъекта РФ, СФР, прокуратуре и т. п.
Начать дискуссию