Страховые взносы с МРОТ директора в 2026 году

В чем суть изменений

Раньше, если единоличный исполнительный орган — в том числе генеральный директор — работал без трудового договора, формально не было оснований заставлять платить ему хотя бы МРОТ и тем более страховые взносы. Теперь как минимум 8 128 руб. в месяц платить придется (по основному единому тарифу, 27 093 руб. х 30%).

МРОТ берется очищенный от районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в особом климате. Платить страховые взносы исходя из «директорского» МРОТ необходимо независимо:

от наличия или отсутствия трудового договора;

от ведения или неведения хозяйственной деятельности;

от количества фактически отработанного времени;

от наличия трудовых и гражданско-правовых отношений с другими организациями.

Основание — письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507

Последний пункт означает, что требования о «директорском» МРОТ применяются к каждому месту руководства отдельно. Если один и тот же директор числится в нескольких организациях, не получает там вознаграждение или оно ниже МРОТ, страховые взносы нужно начислять по каждой такой организации исходя из МРОТ.

Пример. Предположим, что И. И. Акимов числится по ЕГРЮЛ гендиректором ООО «Доброй ночи». За январь Акимову начислили 25 000 руб., к уплате причитаются взносы в сумме 8 128 руб. исходя из МРОТ.

Если за февраль Акимов получил 35 000 руб., то взносы уплачиваются уже исходя из этой суммы. Они составят 10 500 руб. (35 000 руб. х 30%). В марте генеральному директору выплачено лишь 15 000 руб., и снова нужно взять за основу «директорский» МРОТ, и снова сумма взносов — 8 128 руб.

Если директор числился в ЕГРЮЛ не целый месяц и работал бесплатно, то за базу берется МРОТ пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

Например, в апреле 2026 года Акимов уволился, пробыв директором, согласно ЕГРЮЛ, 16 календарных дней. Представим также, что ему ничего не было уплачено. Следовательно, страховые взносы исчисляются с суммы 13 983,48 руб. (27 093 руб. x 16 дн. : 31 дн.), то есть 4 195,044 руб. (13 983,48 руб. х 30%).

А теперь представим, что за апрель Акимову уплатили какую-то сумму, меньше МРОТ, например 20 000 руб. Страховые взносы с этой суммы составят 6 000 руб. (20 000 руб. х 30%).

Какую именно базу брать в этом случае — пока нет ясности. Возможно, контролеры будут не против, если страховых взносов уплачено больше. Но для уверенности можно направить запрос в свою ИФНС, или непосредственно в ФНС или Минфин.