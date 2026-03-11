Как ФНС выявляет серую занятость через кассы и отчетность в 2026 году: новые контрольные соотношения РСВ

Самое главное:
Для отчетности за I квартал заполняйте рекомендованную форму РСВ.
Проверяйте заполненный РСВ по новым контрольным соотношениям.
К прежнему перечню КС добавили новые критерии, которые помогают налоговикам автоматически выявлять «серых» сотрудников через ККТ и отчетность.
Чтобы исключить ошибки в РСВ, сверяйте заполненный отчет по актуальным контрольным соотношениям.
Что случилось
Налоговая служба выпустила контрольные соотношения для рекомендованной формы РСВ. Новые КС можно посмотреть в письме ФНС от 24.02.2026 № БС-36-11/1367@.
Теперь, помимо основных критериев, контрольные соотношения включают сверку данных чека ККТ с РСВ. Компания попадет в зону риск при несоответствии сведений, а также при наличии рабочей ККТ с выручкой и отсутствии РСВ и 6-НДФЛ или при нулевых показателях в этих формах. Также налоговая будет сверять фактическую сумму выплат физлицам по банковским выпискам с начислениями по РСВ за отчетный период.
Ранее региональное УФНС рассказала, как проверяла бизнес на предмет серой занятости в 2025 году. «На карандаш» у налоговиков попадают компании и ИП с разницей между количеством зарегистрированных ККТ и численностью оформленных сотрудников по данным раздела «Персонифицированный учет» РСВ.
Сверка происходит автоматически — сопоставляя данные касс, выручку бизнеса и сведения из расчетов 6-НДФЛ и РСВ. Учитывается количество работающих касс с выручкой за три месяца от 50 тыс. рублей в анализируемом квартале. Берется количество сотрудников по уникальным номерам СНИЛС в разделе 3 РСВ. А если речь об ИП, то к этому количеству добавляется еще один человек — сам предприниматель. Из количества ККТ вычитают численность оформленных сотрудников и получают незаявленных в отчетах физлиц — «серых» сотрудников.
К какой форме РСВ относятся новые КС
Новые контрольные соотношения разработали для показателей рекомендованной формы расчета, которая действует с отчетности за I квартал. Налоговая направила ее письмом от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@. Эта форма разработана специально для субъектов МСП из приоритетных отраслей, чтобы они смогли показать в отчете (в приложении 3.1 к разделу 1) соответствие условиям применения пониженного тарифа взносов — 15%. Так как действующая форма из приказа от 29.09.22 № ЕД-7-11/878@ не учитывает отмену льгот по страховым взносам для большинства представителей малого бизнеса.
Если вы не относитесь к МСП, которые платят взносы по единому пониженному тарифу, можно отчитаться за I квартал по форме из приказа от 29.09.22 № ЕД-7-11/878@. Полагаем, что при составлении РСВ, можно ориентироваться также на новые КС, если они не конфликтуют с действующей формой отчета.
При этом налоговая уже скорректировала действующую РСВ, порядок ее заполнения и формат подачи. Среди основных изменений:
Заменили штрихкоды.
Добавили приложение 3.1, в котором нужно приводить расчет соответствия условиям применения льготных тарифов МСП из приоритетных отраслей.
Для таких МСП в приложение 5 к порядку заполнения с кодами тарифов добавили код 32. Убрали код 20.
Обновили коды категорий застрахованных физлиц. Например, добавили код «ПВ» для лиц, с выплат и вознаграждений которых считает взносы бизнес МСП из приоритетных отраслей. Этот код указывают для взносов, которые начислили с части выплат, превышающей по итогам календарного месяца сумму 1,5 МРОТ. Убрали код «МС».
Новая форма стартует с 6 мая 2026 года. Поэтому за I квартал нужно отчитываться по рекомендованной форме и ориентироваться на новые контрольные соотношения.
Основание — приказ ФНС от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@.
Как работают новые КС в 2026 году
Разберем три новые контрольные соотношения, которые налоговики включили в перечень.
КС 2.28 — анализ ККТ
Если количество физлиц, которые получали выплаты, меньше количества работавших за этот период ККТ, налоговики направят уведомление с требованием в течение пяти дней предоставить письменные пояснения или внести исправления в установленный срок — то есть добровольно доначислить взносы. Требование придет, если выручка по этим ККТ за последние три месяца отчетного периода не менее 50 тыс. рублей.
Логика этого анализа такая:
Если есть работающая касса, с ней должен работать официально оформленный сотрудник.
Этот сотрудник должен быть отражен в разделе 3 РСВ за соответствующий период.
ИП тоже нужно считать, как отдельного сотрудника.
Если работающих касс, по которым выручка за последние три месяца расчетного периода не менее 50 тыс. рублей, больше количества сотрудников, которые получали деньги, значит придет требование от налоговой. Придется дать пояснения и скорее всего добровольно доначислить страховые взносы. Если проигнорировать требование, налоговая доначислит взносы за вас.
Отговорка, что вы просто не успели снять кассу с регистрации, не сработает. Считают именно активные ККТ.
Если работающих касс с соответствующей выручкой меньше, чем сотрудников, которые получали оплату, у налоговой не будет вопросов.
КС 2.29 — анализ ККТ
Если в чеке ККТ указано ФИО кассира, которого нет в разделе 3 РСВ за соответствующий отчетный период, налоговая направит письмо с требованием дать в течение пяти дней письменные пояснения или внести исправления в установленный срок.
Логика этого анализа такая:
Если в чеках ККТ отражены ФИО сотрудников, которых нет в РСВ за этот период, вы окажетесь в группе риска.
Если в чеках ККТ ФИО сотрудников совпадают с данными раздела 3 РСВ за соответствующий период, тогда не будет проблем с налоговой.
КС-2.30 — анализ выписки банка
Если общая сумма выплат физлицу по данным выписок банка не равна сумме начисленных вознаграждений, указанных в РСВ, налоговая направит требование с предложением проверить свои начисления, подать уточненный РСВ и добровольно доплатить страховые взносы. Уведомление придет, если разница составляет более 100 000 руб. или 50%.
Логика этого анализа такая:
Если фактическая сумма выплат сотрудникам по банковским выпискам превышает сумму начисленных вознаграждений, указанную в РСВ за соответствующий период, более чем на 100 000 руб. или 50%, вы будете в зоне риска. Придется доплатить страховые взносы.
Налоговики сравнивают указанные в РСВ начисления с деньгами, которые отражены в банковской выписке за отчетный период с назначением «заработная плата» или «оплата работ / услуг в пользу ФЛ».
Чек-лист: как бизнесу не попасть в зону риска по выявлению серой занятости
Пересчитайте работающие кассы и сравните их количество с количеством сотрудников в разделе 3 РСВ. Если вы ИП, считайте себя тоже. За каждой кассой должен работать официально оформленный сотрудник. Количество касс с выручкой за последние три месяца расчетного периода не менее 50 тыс. рублей не должно превышать численность уникальных СНИЛС в разделе 3 РСВ.
Сверьте ФИО сотрудников в чеках ККТ с действующими сотрудниками в РСВ за соответствующий период. Расхождений быть не должно. Если сотрудник уволился, обновите реквизиты чеков. В чеках не должны быть ФИО уволенных кассиров, которых вы не включаете в РСВ.
Проверьте, чтобы все фактические выплаты физлицам отражались в начислениях в РСВ за соответствующий период. Выплаты сотрудникам, отраженные в выписке, не должны превышать базу для начисления страховых взносов более чем на 100 000 руб. или 50%.
Если все же пришло требование от налоговой, нужно дать пояснения или уточнить свои обязательства по страховым взносам. Игнорировать уведомление нельзя, иначе налоговики сделают доначисления за вас и отстаивать свои интересы придется уже в суде.
Если подать РСВ с ошибками, которые указаны в п. 7 ст. 431 НК, расчет будет считаться непредставленным. Такой ситуации поможет избежать проверка РСВ по контрольным соотношениям.
