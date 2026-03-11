Как ФНС выявляет серую занятость через кассы и отчетность в 2026 году: новые контрольные соотношения РСВ

Что случилось

Налоговая служба выпустила контрольные соотношения для рекомендованной формы РСВ. Новые КС можно посмотреть в письме ФНС от 24.02.2026 № БС-36-11/1367@.

Теперь, помимо основных критериев, контрольные соотношения включают сверку данных чека ККТ с РСВ. Компания попадет в зону риск при несоответствии сведений, а также при наличии рабочей ККТ с выручкой и отсутствии РСВ и 6-НДФЛ или при нулевых показателях в этих формах. Также налоговая будет сверять фактическую сумму выплат физлицам по банковским выпискам с начислениями по РСВ за отчетный период.

Ранее региональное УФНС рассказала, как проверяла бизнес на предмет серой занятости в 2025 году. «На карандаш» у налоговиков попадают компании и ИП с разницей между количеством зарегистрированных ККТ и численностью оформленных сотрудников по данным раздела «Персонифицированный учет» РСВ.

Сверка происходит автоматически — сопоставляя данные касс, выручку бизнеса и сведения из расчетов 6-НДФЛ и РСВ. Учитывается количество работающих касс с выручкой за три месяца от 50 тыс. рублей в анализируемом квартале. Берется количество сотрудников по уникальным номерам СНИЛС в разделе 3 РСВ. А если речь об ИП, то к этому количеству добавляется еще один человек — сам предприниматель. Из количества ККТ вычитают численность оформленных сотрудников и получают незаявленных в отчетах физлиц — «серых» сотрудников.