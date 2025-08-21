Основные этапы продаж

Потенциальный покупатель говорит «Я подумаю»? Скорее всего, он больше не вернется. Техники «5 этапов» и «7 этапов» — это путь от формирования лояльности клиента до завершения сделки. Разберем, из каких этапов состоит цикл продаж.

Техника продаж 5 этапов

Стимулируйте, если клиент до сих пор не решился. Например, предложите скидку.

Уточните, готов ли человек совершить покупку. На этапе закрытия сделки избегайте уточняющих вопросов, чтобы не сбить уже мотивированного клиента.

Заранее продумайте 2–3 варианта развития событий, чтобы чувствовать себя увереннее во время разговора.

Уточняйте подробности. Попросите клиента повторить возражение: «Я правильно вас понимаю, что…», «То есть вы говорите…».

Разграничивайте конструктивные и субъективные возражения. В первом случае можно предложить скидку, рассказать об интересной опции продукта. Во втором — не вступайте в конфликт, у клиента, может быть просто плохое настроение.

Заранее составьте портрет целевого клиента, поставьте себя на место покупателя, разговаривайте с ним на одном языке.

Расскажите о преимуществах продукта. Акцент не на свойствах, а именно на достоинствах.

Используйте информацию, которую получили на предыдущем этапе — на этих вводных основан выбор лучшего решения для закрытия «болей» клиента.

Задавайте уточняющие вопросы: не все клиенты могут сформулировать свои потребности и ожидания.

Задавайте открытые вопросы — это поможет понять, что нужно человеку.

Придерживайтесь принципа честности и открытости, чтобы у клиента не возникло ощущение, что ему навязывают покупку.

Задайте разговору доброжелательный тон: будьте приветливы, улыбайтесь (даже если общаетесь по телефону, клиенты хорошо «считывают» улыбку менеджера).

Пятиступенчатая модель — это 5 этапов менеджера по продажам — последовательность стадий, по которым он проводит покупателя и мотивирует к принятию решения о покупке.

7 этапов продаж

Техника продаж: 7 этапов

Модель продаж «7 этапов» включает уже перечисленные этапы и дополнительные стадии.

Этап № 1. Установление контакта. Придерживайтесь базовых правил знакомства и делового этикета — представьтесь, назовите компанию, обозначьте свои намерения.

Этап № 2. Выявление потребностей. Узнайте о запросах клиента с помощью разных вопросов — прямых, уточняющих. Например, «Вы уже приобретали наши курсы?», «Что вам не понравилось в модели товара, которым вы пользовались?», «Есть ли у вас пожелания к нашим специалистам?».

Этап № 3. Презентация. Покажите продукт с лучших сторон. Образно говоря, продавайте не молоток, а картину, которая уже висит на стене в комнате.

Этап № 4. Обработка возражений. Как бы красиво вы ни говорили, у большинства покупателей будут возражения. Не каждый способен совершить покупку в первый день общения. Ваша задача — продавать ценность. Например, создание сайта — дорогостоящая услуга, но если вы расскажете, что это не расходы, а вложение, которое окупится благодаря трафику, возражения клиента будут минимальными.

Этап № 5. Увеличение среднего чека. Предлагайте дополнительные ценности продукта:

Cross-sell — продажа дополнительных комплектующих. Например, так делают автосалоны: вместе с автомобилем человек должен купить коврики, зимнюю резину, ОСАГО и т. д. Up-sell — предложение более дорогой версии продукта. Например, интернет-связь со скоростью 10 Мб может стоить 500 руб/мес, а 100 Мб — 650 руб/мес. Выгода второго варианта очевидна, хоть он и дороже.

Этап № 6. Закрытие сделки. Мотивируйте клиента фразами: «Завтра стоимость вырастет на 30%», «Акция заканчивается уже сегодня». Чем точнее подобраны слова, тем быстрее клиент примет решение.

Этап № 7. Послепродажное сопровождение. Например, после продажи оборудования вы предлагаете установку и пусконаладку. Или после подписания договора на внедрение 1С договариваетесь о дальнейшем обслуживании программы. На финальном этапе можете предложить консультации в процессе эксплуатации продукта, чтобы сохранить лояльного клиента.