Коротко о главном:
Завершение календарного года — напряженный период: в ноябре-декабре предпринимателям нужно не только подвести итоги, но и заложить основы для работы в следующем году. Отложить важные задачи на январь — не лучшее решение: это может привести к штрафам и другим негативным последствиям.
Среди ключевых дел — проверка закрывающих документов и фискальных накопителей, перезаключение договоров с контрагентами, подготовка к обязательной маркировке для новых товарных групп и проверка соблюдения требований к обработке персональных данных.
ИП, у которых есть работники, следует обратить внимание на размер зарплат: с 1 января 2026 года МРОТ будет увеличен. Также не забудьте о составлении графика отпусков.
Самая обсуждаемая тема — налоговая реформа 2026. Изменения достаточно масштабные, поэтому с большой долей вероятности они затронут каждого. Адаптироваться к нововведениям и подумать о законных способах снижения налоговой нагрузки на бизнес нужно уже сейчас.
1. Проверить наличие всех закрывающих документов
К закрывающим документам относят счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), УПД, товарные или товарно-транспортные накладные. Полный комплект документов должен быть по каждой сделке. Даже если ИП не ведет бухучет, закрывающие документы потребуются для налогового учета.
Обратите внимание: к учету допускается принять только оригиналы. Скан-копии не подойдут. Также нужно проверить правильность оформления документов. Если после проверки вы выясните, что они оформлены некорректно или каких-то документов не хватает, рекомендуем подготовить реестр недостающих закрывающих документов и отправить его контрагенту.
2. Изменить и дополнить учетную политику
ИП не обязаны составлять учетную политику (УП) для целей бухучета, но УП для налогового учета должна быть. Система налогообложения, на которой работает ИП, значения не имеет.
Менять УП нужно в случае, если у ИП появился новый вид деятельности или новые операции. Есть и второе основание для изменений — внесение поправок в законы. Так как в 2026 году ожидается множество новшеств в налоговом законодательстве, УП придется менять большинству предпринимателей.
3. Проверить срок службы фискальных накопителей
Фискальные накопители (ФН) имеют определенный срок действия — 15 и 36 месяцев. Отсутствие своевременной замены ФН приводит к блокировке кассы и остановке продаж. Поэтому рекомендуем проверить, когда закончится ФН и запланировать его замену.
Важный момент: после замены ФН нужно хранить в течение пять лет. Срок считается с последнего дня использования.
4. Перезаключить договоры с контрагентами
Как правило, договоры с контрагентами имеют определенный срок действия. Чтобы не оказаться в ситуации, когда с наступлением следующего года контрагент перестал выполнять свои обязательства, важно заранее проверить срок их действия.
Если автоматическая пролонгация договором не предусмотрена, его следует перезаключить или же подготовить дополнительное соглашение о продлении.
5. Продлить лицензии
Если ваша деятельность относится к лицензируемым, самое время проверить лицензии. Многие предприниматели вспоминают о разрешениях только тогда, когда срок их действия уже закончился, а это грозит штрафами и другими не самыми приятными последствиями для бизнеса.
Учитывайте, что продление лицензий — не автоматическая процедура. Как правило, документы подаются не позднее чем за 30–90 дней до окончания срока действия разрешения.
6. Проверить календарь маркировки
Обязательная маркировка охватывает все больше товаров, причем обновления происходят несколько раз в год. Помимо расширения перечня товаров, регулярно вводятся новые требования к участникам рынка. Плюс — эксперименты, в которых производители, импортеры и продавцы могут принимать участие на добровольной основе.
Выяснить, какие товары будут подлежать обязательной маркировке в 2026 году, нужно заранее: это позволит правильно и без спешки подготовиться к новым условиям. Если товары окажутся в перечне, вам предстоит:
внедрить систему нанесения кодов Data Matrix и их регистрацию в «Честном ЗНАКе»;
обновить программное обеспечение кассовой техники;
организовать обучение сотрудников.
А еще — вовремя завершить продажу немаркированных остатков и адаптировать документооборот.
7. Убедиться, что вы выполняете требования к обработке персональных данных (ПДн)
К обработке ПДн предъявляются все более жесткие требования и многомиллионные штрафы. Помимо роста штрафов, Роскомнадзор ужесточил критерии оценки рисков при обработке ПДн. Порог для категории «Б» снижен до 10 000 записей, а для высокорисковых объектов вводятся регулярные проверки.
Чтобы избежать проблем с ПДн, проведите аудит всех согласий и переподпишите их при выявлении неточностей и ошибок. Также рекомендуем проверить, все ли случаи обработки персональных данных были указаны в уведомлениях в Роскомнадзор.
8. Привести зарплаты сотрудников в соответствие с новым МРОТ
Если у вас есть сотрудники, которые трудятся на полную ставку, не забудьте убедиться, что их заработная плата не ниже МРОТ. В 2026 году этот показатель составит 27 093 рублей.
При наличии работников с более низкой зарплатой нужно подготовить приказ или дополнительное соглашение о ее повышении или индексации.
9. Составить график отпусков
Еще одно обязательное дело, о котором нельзя забыть ИП с работниками — составление графика отпусков. Сделать это нужно не позднее 17 декабря 2025 года. Отсутствие графика — основание для привлечения работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП.
Порядок составления графика, как правило, следующий:
1. Сбор предложений от сотрудников по желаемой дате. Работодатель не обязан учитывать пожелания, но по сложившейся практике руководители предпочитают собирать предложения по датам отпусков.
При этом пожелания льготников учитывают обязательно — они могут использовать отпуск в любое удобное для себя время.
2. Подготовка проекта графика. При наличии профсоюза график обязательно с ним согласовывается.
3. Утверждение графика. Документ утверждают не позднее чем за две недели до начала года.
4. Ознакомление сотрудников. График отпусков относится к локальным нормативным актам, поэтому сотрудники должны быть с ним ознакомлены под роспись.
Законодательно утвержденной формы графика нет. ИП вправе утвердить собственную форму и разработать правила ее заполнения.
10. Подготовиться к работе в условиях налоговой реформы 2026
Изменения в рамках налоговой реформы затронут большинство предпринимателей: повышение НДС, новые лимиты на УСН для уплаты НДС, отмена некоторых льгот и другие нововведения потребуют пересмотра сложившихся подходов к работе.
Начинать адаптироваться к изменениям нужно уже сейчас. Оцените применяемую систему налогообложения и рассмотрите переход на АУСН (если соответствуете критериям), подготовьте договоры с учетом НДС, подумайте об оптимизации расходов на оплату труда. По возможности постарайтесь закрыть большинство сделок в 2025 году — это поможет избежать начисления НДС по повышенной ставке хотя бы по ним.
