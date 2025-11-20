1. Проверить наличие всех закрывающих документов

К закрывающим документам относят счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), УПД, товарные или товарно-транспортные накладные. Полный комплект документов должен быть по каждой сделке. Даже если ИП не ведет бухучет, закрывающие документы потребуются для налогового учета.

Обратите внимание: к учету допускается принять только оригиналы. Скан-копии не подойдут. Также нужно проверить правильность оформления документов. Если после проверки вы выясните, что они оформлены некорректно или каких-то документов не хватает, рекомендуем подготовить реестр недостающих закрывающих документов и отправить его контрагенту.