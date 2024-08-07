Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК) является самой популярной причиной увольнения. Но стоит помнить, что заставить работника написать заявление по собственному желанию нельзя. Если причина увольнения другая, то и оформить этот процесс нужно соответствующим образом — по инициативе работодателя или по обоюдному соглашению сторон.
Сроки подачи заявления на увольнение по собственному желанию
Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию, то подать заявление нужно в определенные сроки. Они различаются в разных ситуациях:
При стандартной ситуации увольнения работнику нужно подать заявление за 2 недели до даты увольнения.
Если сотрудник увольняется на испытательном сроке или расторгает срочный/сезонный трудовой договор, то достаточно уведомить работодателя за 3 дня до предполагаемой даты прекращения трудовых отношений.
Если работу продолжить невозможно из-за объективных причин (выход на пенсию, поступление в ВУЗ и т. п.) или же работодатель нарушил условия трудового договора или внутренние правила, то дату увольнения работник вправе определить сам.
Если увольняется руководитель организации, то за 1 месяц до даты увольнения следует подать соответствующее заявление.
Помните, что отсчет сроков начинается со дня, который следует за днем получения заявления на увольнение.
Если работодатель согласен, сотрудник может уволиться без стандартного двухнедельного периода отработки.
Если же сотрудник подает заявление об увольнении с указанием меньшего срока, чем предусмотрено трудовым кодексом, решение о сокращении периода отработки остается за работодателем. В случае отказа сотруднику придется продолжить работу в течение стандартных двух недель.
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Как написать заявление на увольнение
Заявление на увольнение можно написать собственноручно, а можно распечатать на компьютере. В любом из случаев бумажный вариант должен быть передан работодателю.
Если у сотрудника есть электронная подпись, а в организации налажена система ЭДО, то можно отправить заявление в электронном виде.
При этом просто распечатать, отсканировать и направить такую версию заявления работодателю нельзя. Если сотрудник работает удаленно, то заявление можно направить почтой или курьером.
Законодательно установленной формы у заявления нет. Важно чтобы в нем фигурировали следующие данные: фамилия, имя, отчество руководителя и название компании, фамилия, имя, отчество руководителя и должность работника, просьба уволить его по собственному желанию с конкретной даты, подпись работника, дата составления заявления.
Заявление нужно передать кадровому специалисту, чтобы он поставил на нем дату получения. Именно с этой даты и будет отсчитываться период отработки. Если вы написали заявление, но забыли его отнести, то никто задним числом принимать его не будет.
Образец заявления на увольнение
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
Малышевскому П.В.
от бухгалтера
Сониной А.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня по собственному желанию с 05.08.2024 г.
22.07.2024 г.
Сонина А.Н.
Заявление принято 22.07.2024г.
Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.
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Варианты увольнения
Казалось бы, написал заявление и уволился. Но не все так просто, есть несколько вариантов, как сделать это безболезненно.
Увольнение в отпуске
Процедура увольнения по инициативе сотрудника во время отпуска аналогична увольнению в рабочий период (ст. 80 ТК). Работник имеет право подать заявление на расторжение трудового договора даже в случае болезни или отпуска, включая тот, который был предоставлен авансом. Согласно закону, сотрудник обязан уведомить работодателя о своем увольнении за 14 дней.
В соответствии с общими правилами, уведомление должно быть подано за две недели, и отсчет этих 14 дней начинается на следующий день после подачи заявления. Работодатель не имеет права требовать отработать две недели после окончания отпуска, так как все дни отпуска засчитываются в этот двухнедельный срок.
Отпуск с последующим увольнением
Чтобы не терять заслуженный отпуск работник может отдохнуть и после не выйти на работу. Тем не менее от даты подачи заявления на отпуск с последующим увольнением до самого увольнения должно пройти не меньше 14 дней.
Работник может уйти в отпуск, потом вернуться и отработать оставшиеся дни или же получить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Также работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск, с последующим увольнением, если он запланировал его вне графика отпусков или период отпуска меньше 14 дней.
Если вы планируете уйти в отпуск, а потом покинуть место своей работы, то в заявлении нужно указать дату начала отпуска, срок и намерение уволиться.
Образец заявления на увольнение:
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
Малышевскому П.В.
от бухгалтера
Сониной А.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне основной ежегодный оплачиваемый отпуск с 05.08.2024 г. на 28 календарных дней с последующим увольнением по собственному желанию.
22.07.2024 г.
Сонина А.Н.
Заявление принято 22.07.2024 г.
Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.
Увольнение на испытательном сроке
Если вы трудитесь на испытательном сроке, поняли, что работа вам не подходит, то уйти можно, если вы сообщите работодателю о своем решении за 3 дня до ухода. Отсчет начнется со следующего дня после подачи заявления.
В заявлении указывать, что вы находитесь на испытательном сроке не обязательно, но обычно это прописывают.
Образец заявления на увольнение:
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
Малышевскому П.В.
от бухгалтера
Сониной А.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня до окончания испытательного срока с 25.07.2024 г. по собственному желанию.
22.07.2024 г.
Сонина А.Н.
Заявление принято 22.07.2024 г.
Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.
Обратите внимание, работник написал заявление 22 июля, его отработка составит 3 дня, а значит, 25 июля будет его последним рабочим днем в организации.
Мобилизованный сотрудник
Уволить мобилизованного сотрудника можно только по его личной просьбе. Так как трудовой договор с мобилизованными гражданами фактически приостановлен, то уволить по инициативе работодателя таких сотрудников нельзя. Правила стандартные: нужно сообщить о своем желании уволиться за 14 дней.
Заявление мобилизованный сотрудник может отправить по почте, а текст будет стандартным.
Увольнение на больничном
Если, находясь на больничном, человек решил уволиться, то заявление можно подать прямо не выходя с больничного. Правила все те же: это нужно сделать минимум за 14 дней до даты увольнения. Заявление стандартное, указывать, что вы находитесь на больничном, не нужно.
Если сотрудник ушел на больничный в период двухнедельной отработки, то уволить его необходимо с даты, которая указана в заявлении, никаких продлений в таком случае не предусмотрено.
Увольнение без отработки
Если у сотрудника появились веские причины срочно покинуть рабочее место, то можно это сделать и без двухнедельной отработки. Такой причиной может быть, например, поступление в ВУЗ на очное отделение или выход на пенсию.
Образец заявления на увольнение:
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
Малышевскому П.В.
от бухгалтера
Сониной А.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня по собственному желанию с 23.07.2024 г. в связи с выходом на пенсию по возрасту.
22.07.2024 г.
Сонина А.Н.
Заявление принято 22.07.2024 г.
Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.
Иногда работодатель и руководитель договариваются, что сотрудник уволится без отработки. В таком случае в заявлении нужно указать желаемую дату увольнения, а работодателю необходимо согласовать такое заявление. Но нужно помнить, что увольнение без отработки в общем случае — это только право, а не обязанность работодателя.
Образец заявления на увольнение:
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
Малышевскому П.В.
от бухгалтера
Сониной А.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня по собственному желанию с 23.07.2024г.
22.07.2024 г.
Сонина А.Н.
Заявление принято 22.07.2024г.
Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.
Не возражаю
Ген.директор ООО «Ромашка»
Иванов И.И.
Расчет и документы после увольнения
Поскольку увольнение инициировано самим работником, он имеет право изменить свое решение. До истечения срока уведомления работник может отозвать заявление, и работодатель обязан отменить увольнение. Однако существуют два исключения, при которых вернуться на работу не получится:
Если на ваше место уже был приглашен новый сотрудник в письменной форме, и согласно ст. 80 ТК, отказать ему нельзя.
Договор расторгнут по взаимному согласию сторон, в этом случае возвращение на рабочее место возможно только по аналогичному обоюдному соглашению.
Если заявление отозвано не было, то в последний рабочий день сотруднику должны выдать:
Все начисленные суммы (зарплату, премию, компенсирующие выплаты за неиспользованный отпуск и другие суммы).
Бумажную трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, если ее ведут в электронном виде.
Расчетный лист, выписки из РСВ, ЕФС-1.
Личные документы, связанные с работой.
Если сотрудник не находится на работе в последний день, то следует отправить ему уведомление о том, что нужно получить документы. Иначе работодателю придется не нести ответственность за то, что он их задерживает.
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Заключение
Сотруднику, который планирует уволиться, нужно уведомить об этом своего работодателя. В стандартном случае это нужно сделать за 2 недели до увольнения, в иных случаях можно уволиться за 3 дня или же на следующий день после написания заявления на увольнение.
Если работодатель не хочет подписывать ваше заявление, следует отправить его почтой с уведомлением о вручении. Тогда по истечении 2 недель на работу сотрудник вправе не выходить.
Если сотрудник передумал увольняться, то у него есть право отозвать свое заявление.
В последний рабочий день работодатель должен выдать все причитающиеся сотруднику выплаты, трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, если она ведется электронно, выписки из РСВ, ЕФС-1.
По запросу работника работодатель должен также предоставить копии приказов, справку о доходах 6-НДФЛ, справку № 182н, справку об использовании дополнительных дней отдыха по уходу за ребенком инвалидом, справку о среднем заработке.
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Комментарии1
Добрый день! В заявлении на увольнение предлог "с" не пишется. Указывается последний рабочий день без предлога.