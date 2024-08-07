Казалось бы, написал заявление и уволился. Но не все так просто, есть несколько вариантов, как сделать это безболезненно.

Увольнение в отпуске

Процедура увольнения по инициативе сотрудника во время отпуска аналогична увольнению в рабочий период (ст. 80 ТК). Работник имеет право подать заявление на расторжение трудового договора даже в случае болезни или отпуска, включая тот, который был предоставлен авансом. Согласно закону, сотрудник обязан уведомить работодателя о своем увольнении за 14 дней.

В соответствии с общими правилами, уведомление должно быть подано за две недели, и отсчет этих 14 дней начинается на следующий день после подачи заявления. Работодатель не имеет права требовать отработать две недели после окончания отпуска, так как все дни отпуска засчитываются в этот двухнедельный срок.

Отпуск с последующим увольнением

Чтобы не терять заслуженный отпуск работник может отдохнуть и после не выйти на работу. Тем не менее от даты подачи заявления на отпуск с последующим увольнением до самого увольнения должно пройти не меньше 14 дней.

Работник может уйти в отпуск, потом вернуться и отработать оставшиеся дни или же получить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Также работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск, с последующим увольнением, если он запланировал его вне графика отпусков или период отпуска меньше 14 дней.

Если вы планируете уйти в отпуск, а потом покинуть место своей работы, то в заявлении нужно указать дату начала отпуска, срок и намерение уволиться.

Образец заявления на увольнение:

Генеральному директору ООО «Ромашка» Малышевскому П.В. от бухгалтера Сониной А.Н. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне основной ежегодный оплачиваемый отпуск с 05.08.2024 г. на 28 календарных дней с последующим увольнением по собственному желанию. 22.07.2024 г. Сонина А.Н. Заявление принято 22.07.2024 г. Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.

Увольнение на испытательном сроке

Если вы трудитесь на испытательном сроке, поняли, что работа вам не подходит, то уйти можно, если вы сообщите работодателю о своем решении за 3 дня до ухода. Отсчет начнется со следующего дня после подачи заявления.

В заявлении указывать, что вы находитесь на испытательном сроке не обязательно, но обычно это прописывают.

Образец заявления на увольнение:

Генеральному директору ООО «Ромашка» Малышевскому П.В. от бухгалтера Сониной А.Н. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня до окончания испытательного срока с 25.07.2024 г. по собственному желанию. 22.07.2024 г. Сонина А.Н. Заявление принято 22.07.2024 г. Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.

Обратите внимание, работник написал заявление 22 июля, его отработка составит 3 дня, а значит, 25 июля будет его последним рабочим днем в организации.

Мобилизованный сотрудник

Уволить мобилизованного сотрудника можно только по его личной просьбе. Так как трудовой договор с мобилизованными гражданами фактически приостановлен, то уволить по инициативе работодателя таких сотрудников нельзя. Правила стандартные: нужно сообщить о своем желании уволиться за 14 дней.

Заявление мобилизованный сотрудник может отправить по почте, а текст будет стандартным.

Увольнение на больничном

Если, находясь на больничном, человек решил уволиться, то заявление можно подать прямо не выходя с больничного. Правила все те же: это нужно сделать минимум за 14 дней до даты увольнения. Заявление стандартное, указывать, что вы находитесь на больничном, не нужно.

Если сотрудник ушел на больничный в период двухнедельной отработки, то уволить его необходимо с даты, которая указана в заявлении, никаких продлений в таком случае не предусмотрено.

Увольнение без отработки

Если у сотрудника появились веские причины срочно покинуть рабочее место, то можно это сделать и без двухнедельной отработки. Такой причиной может быть, например, поступление в ВУЗ на очное отделение или выход на пенсию.

Образец заявления на увольнение:

Генеральному директору ООО «Ромашка» Малышевскому П.В. от бухгалтера Сониной А.Н. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию с 23.07.2024 г. в связи с выходом на пенсию по возрасту. 22.07.2024 г. Сонина А.Н. Заявление принято 22.07.2024 г. Специалист кадрового отдела Ковалева А.А.

Иногда работодатель и руководитель договариваются, что сотрудник уволится без отработки. В таком случае в заявлении нужно указать желаемую дату увольнения, а работодателю необходимо согласовать такое заявление. Но нужно помнить, что увольнение без отработки в общем случае — это только право, а не обязанность работодателя.

Образец заявления на увольнение: