Где разместить вакансию бесплатно и найти бухгалтера: обзор ресурсов

Где разместить объявление о работе бесплатно в соцсетях

Все чаще компании ищут сотрудников в соцсетях, причем не только из-за удобства и доступа к большой аудитории. Социальные сети помогают охватить тех кандидатов, которые не находятся в активном поиске работы, но готовы рассмотреть интересное предложение.

Социальные сети и мессенджеры

Самый популярный вариант — размещение вакансий в каналах и чатах в Telegram, который многие пользователи воспринимают как альтернативу агрегаторам вакансий. ВКонтакте и Одноклассники списывать со счетов тоже пока рано: в этих соцсетях есть активные сообщества, через которые можно привлечь кандидатов.

ВКонтакте.

Средняя аудитория ВКонтакте в России достигла 91,8 млн в месяц. В эту соцсеть пользователи приходят не только за развлекательным контентом: в VK много сообществ, посвященных трудоустройству. Также есть профессиональные сообщества для общения бухгалтеров, и во многих из них можно публиковать вакансии. Сообщества обычно ищут по ключевым словам, например, «удаленная работа», «бухгалтер», «удаленка», «вакансии» и так далее.

Одноклассники.

Одноклассники нельзя назвать востребованной площадкой для поиска бухгалтеров, но полностью игнорировать эту соцсеть все же не стоит. В Одноклассниках встречаются тематические группы и сообщества, в которых свои вакансии размещают компании из самых различных сфер.

Каналы и чаты в Telegram.

В Telegram множество каналов для размещения вакансий, включая бесплатные. Но при бесплатном размещении следует учитывать одну особенность: в популярных каналах публикация объявления будет в порядке очереди.

Для поиска бухгалтера подойдут каналы различной тематики (общие каналы с вакансиями, каналы для удаленщиков и для бухгалтеров), а также бухгалтерские чаты. Если вы ищете специалиста в конкретном городе, разместить объявление можно в городском чате: в большинстве случаев это можно сделать бесплатно.