Резюме главного бухгалтера глазами руководителя: что заставит меня пригласить вас на собеседование

Правильно указанная должность

Казалось бы, ничего сложного: достаточно просто указать именно ту должность, на которую вы рассчитываете — в нашем случае это «главный бухгалтер». Но при отборе на должность главбуха работодатели часто получают резюме от соискателей, для которых желаемая должность — «аудитор», «ведущий бухгалтер», «бухгалтер-экономист» и так далее. Нередко соискатели перечисляют в одном резюме все должности, на которые они претендуют.

Такой подход — серьезная ошибка, которая сразу перечеркивает опыт, достижения и навыки кандидата. Для руководителя подобное резюме — сигнал:

Соискатель не слишком ответственно подошел к его составлению. А для главного бухгалтера ответственность и внимание к деталям имеют ключевое знание.

Резюме рассылается массово, без учета особенностей должности.

Кандидат не заинтересован в работе в конкретной компании.

Результат один: тратить свое время на подобных кандидатов нет смысла.