Резюме главного бухгалтера глазами руководителя: что заставит меня пригласить вас на собеседование

Самое главное:
Резюме составляется для работодателя. Основная цель — получить приглашение на собеседование.
Ключевые разделы резюме — опыт и достижения, фото, зарплатные ожидания и компетенции в смежных отраслях.
Сопроводительное письмо — не просто формальность: оно демонстрирует заинтересованность и помогает подчеркнуть ценность соискателя.
Правильно указанная должность
Казалось бы, ничего сложного: достаточно просто указать именно ту должность, на которую вы рассчитываете — в нашем случае это «главный бухгалтер». Но при отборе на должность главбуха работодатели часто получают резюме от соискателей, для которых желаемая должность — «аудитор», «ведущий бухгалтер», «бухгалтер-экономист» и так далее. Нередко соискатели перечисляют в одном резюме все должности, на которые они претендуют.
Такой подход — серьезная ошибка, которая сразу перечеркивает опыт, достижения и навыки кандидата. Для руководителя подобное резюме — сигнал:
Соискатель не слишком ответственно подошел к его составлению. А для главного бухгалтера ответственность и внимание к деталям имеют ключевое знание.
Резюме рассылается массово, без учета особенностей должности.
Кандидат не заинтересован в работе в конкретной компании.
Результат один: тратить свое время на подобных кандидатов нет смысла.
Как нужно?
Для каждой должности — отдельное резюме. Меняем не только заголовок, но и информацию в других разделах.
Если вы одновременно претендуете и на должность главбуха, и на должность ведущего бухгалтера (в разных компаниях), подготовьте два отдельных резюме. В каждом из них подчеркните релевантный опыт и те навыки, которые востребованы на каждой из позиций. Например, для главбуха управленческие, коммуникативные и организационные навыки имеют критически важное значение — нужно управлять командой, распределять задачи, контролировать выполнение поручений. В то же время для ведущего бухгалтера на первый план выходят такие личностные качества как внимание к деталям, ответственность и скрупулезность.
Еще один момент, о котором стоит напомнить: желаемую должность указывают с заглавной буквы и без орфографических ошибок. А если вы специализируетесь на конкретной сфере (например, строительная индустрия, торговля и т. д.), это также нужно отразить в заголовке.
Найти работу для главного бухгалтера поможет Клерк.Работа — сервис с вакансиями от прямых работодателей. Составляйте резюме и откликайтесь на заинтересовавшие предложения. А чтобы сделать процесс еще проще, на сервисе есть возможность перенести резюме с hh.ru.
Ответ на вопрос о зарплатных ожиданиях
Этот раздел игнорируют многие соискатели. Но работодателю важно сразу понять, стоит ли вообще тратить время на собеседование — возможно, соискатель слишком «дорогой». Поэтому если в резюме главного бухгалтера есть зарплатные ожидания соискателя, вероятность приглашения увеличивается.
Что нужно?
Указываем желаемую зарплату. Если определиться сложно, поможет изучение подходящих вам вакансий: так вы поймете, на какой уровень оплаты можете претендовать.
Наличие компетенций в смежных отраслях
Современный главный бухгалтер — это, по сути, партнер, который не только отвечает за учет, но и помогает сделать бизнес эффективнее. Поэтому ограничиваться в резюме исключительно «бухгалтерскими навыками» точно не стоит.
Что нужно?
Если вы умеете анализировать финансовую информацию, прогнозировать результаты и разрабатывать решения для оптимизации бизнеса, обязательно укажите это в резюме. Юридическая грамотность и так называемые цифровые навыки также будут вашими преимуществами.
Фотография в резюме
Резюме с фотографиями вызывают больше доверия. Это работает на подсознательном уровне: когда перед работодателем два примерно одинаковых резюме, предпочтение он отдаст варианту с фото.
Но есть нюанс: неуместное фото (например, в неформальной обстановке) приводит к отказу. Оно отражает отношение к профессии и в целом показывает, что соискатель не способен правильно оценить ситуацию.
Что нужно?
Во-первых, фотография в резюме должна быть. Да, главный бухгалтер — не та профессия, в которой внешние данные играют ключевую роль. Но фото действительно помогает расположить к себе работодателя и повышает шансы на то, что вас пригласят на собеседование.
Во-вторых, фотография должна быть уместной. Оптимальный вариант — портретное фото в деловом стиле. Лучше, если фотографии для резюме сделает профессионал.
Информация об опыте: недавнем и релевантном
Детальное описание всей трудовой деятельности — лишнее. В первую очередь работодателя интересует, какие навыки и знания есть у вас сейчас и насколько они соответствуют современным требованиям. То, чем вы занимались 20 лет назад, уже потеряло свою актуальность.
Что нужно?
Подробно — но без крайностей — распишите «свежий» опыт. Копировать из должностной инструкции все обязанности главного бухгалтера для резюме не нужно. Если на данный момент вы пару лет работаете не по специальности, а ранее у вас был релевантный опыт, акцент следует сделать на нем.
То же касается и ситуаций, когда на протяжении нескольких лет соискатель работает в одной компании, а буквально несколько месяцев назад перешел на новое место: в резюме лучше рассказать о более продолжительном опыте.
Бухгалтерия — сфера с высокой конкуренцией. При размещении резюме на Клерк.Работе его увидят работодатели, которым нужны специалисты с похожими компетенциями: сервис автоматически подбирает подходящих соискателей под вакансию.
Реальные достижения
Главное в резюме — даже не то, чем вы занимались, а какие результаты получили. Главный бухгалтер — не просто исполнитель. Руководителю важно увидеть, что ваша работа в качестве главбуха принесла предыдущему работодателю.
Что нужно?
Составляйте резюме через призму деятельности компании, в которую планируете трудоустроиться. Выберите достижения, имеющие значение для будущего работодателя. Например, расскажите, как вы смогли защитить компанию при прохождении налоговой проверки, какую сумму налоговых требований удалось оспорить и так далее.
Нешаблонное сопроводительное письмо
Сопроводительные письма соискатели часто начинают с фразы «Прошу рассмотреть меня на позицию главного бухгалтера...». И это — еще одна ошибка. По сути, шаблонное письмо аналогично его отсутствию: никакой ценной информации для работодателя оно не содержит.
Что нужно?
Из сопроводительного письма работодатель должен увидеть, как ваш опыт и навыки будут полезны компании, что вы можете предложить и почему считаете, что подходите для данной позиции. Хорошее сопроводительное письмо демонстрирует заинтересованность в вакансии и добавляет личный контекст к сухим фактам из резюме.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что должно быть в разделе «О себе»?
Раздел «О себе» — это краткое описание ключевых достижений, специализации, сильных сторон главного бухгалтера и карьерных целей. Соискатели часто используют этот раздел, чтобы рассказать о личном — семейное положение, увлечения и так далее — но правильнее делать акцент на презентации себя как профессионала.
Нужно ли указывать в резюме образование, которое не имеет отношения к бухгалтерии?
В разделе «Образование и курсы» следует указывать только релевантное обучение — бухгалтерия и смежные направления. Если помимо диплома бухгалтера у соискателя есть, например, управленческое образование, для должности главбуха это будет плюсом.
Как составить резюме, если был длительный перерыв в работе?
Паузы в карьере не нужно игнорировать: в разделе «О себе» или в сопроводительном письме расскажите о причинах. Подчеркните, что в это время вы продолжали профессиональное развитие, например, проходили онлайн-обучение, работали на фрилансе и т. д. Также следует добавить, что желаете приступить к работе на постоянной основе.
Составили хорошее резюме, но приглашений на собеседования все равно нет? Возможно, вы используете неподходящие каналы для поиска. Разместите резюме на Клерк.Работе: с сервисом сотрудничает свыше 3,5 тысяч работодателей, которые заинтересованы в хороших специалистах из сферы бухгалтерии и финансов.
