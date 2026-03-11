При незаконном отказе для защиты своих прав соискатель вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд.

Чаще всего бухгалтеры сталкиваются с такими проявлениями дискриминации как отказы из-за возраста, семейного положения и гендерных стереотипов.

В России дискриминация в трудовой сфере запрещена: об этом говорит ст. 3 ТК . Под дискриминацией трудовое законодательство понимает ограничение трудовых прав и свобод (или, наоборот, получение преимуществ) в зависимости от:

Как проявляется дискриминация

В сфере бухгалтерии дискриминация работников при трудоустройстве нередко имеет специфический характер, и это обусловлено как особенностями самой профессии, так и сложившимися стереотипами.

Эйджизм в обе стороны

Дискриминация по возрастному признаку стала уже классикой. Бухгалтерский учет стремительно цифровизируется, и некоторые работодатели убеждены: бухгалтеру 45–50+ будет сложно адаптироваться к работе с новыми решениями. Также существует стереотип, что сотрудники старшего возраста не всегда способны работать в режиме серьезных нагрузок. В то же время молодые специалисты сталкиваются с отказами из-за недостатка опыта (особенно в плане прохождения проверок и взаимодействия с налоговой).

Гендерные стереотипы

У дискриминации по гендерному признаку несколько проявлений. В молодых женщинах работодатели видят не профессионала, а потенциальную декретницу. Наличие у женщины маленьких детей также является стоп-фактором для многих работодателей. Мужчинам сложнее претендовать на рядовые бухгалтерские позиции. Но на позицию финансового директора работодатели, напротив, охотнее примут мужчину, и это становится препятствием для карьерного роста женщин-главбухов.

Внешний вид и «статусность»

Хотя внешний вид бухгалтера ни в какой степени не способен повлиять на качество его работы, для некоторых работодателей это значимый фактор при отборе кандидата. Есть мнение, что бухгалтер должен выглядеть «серьезно», «солидно» и даже немного «скучно», поскольку именно ему предстоит контактировать с налоговой, банками и другими структурами. Иногда собственники бизнеса ориентируются на свои личные предпочтения: это также дискриминация при приеме на работу.

Семейное положение

Молодая замужняя женщина может восприниматься как временный или проблемный сотрудник из-за вероятного декретного отпуска или маленьких детей — здесь срабатывают гендерные стереотипы, о которых мы уже говорили. Но у дискриминации по семейному положению есть и другое проявление: нередко работодатели отдают предпочтение «семейным» соискателям, которые воспринимаются как более лояльные.

Другие проявления дискриминации