Самое главное:
Действующее российское законодательство запрещает дискриминацию при приеме на работу, но на практике незаконные отказы широко распространены.
Чаще всего бухгалтеры сталкиваются с такими проявлениями дискриминации как отказы из-за возраста, семейного положения и гендерных стереотипов.
По письменному требованию работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
При незаконном отказе для защиты своих прав соискатель вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд.
Дискриминация при трудоустройстве: что говорит закон
В России дискриминация в трудовой сфере запрещена: об этом говорит ст. 3 ТК. Под дискриминацией трудовое законодательство понимает ограничение трудовых прав и свобод (или, наоборот, получение преимуществ) в зависимости от:
пола, расы, цвета кожи;
национальности, языка, происхождения;
имущественного, семейного, социального и должностного положения;
возраста;
места жительства;
отношения к религии, убеждений;
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам;
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами.
Аналогичная позиция содержится в законе от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Так, п. 3 ст. 53 запрещает публиковать вакансии с дискриминационным содержанием. При этом в некоторых случаях установление различий, исключений, предпочтений и ограничений дискриминацией не считается. Например, приказом Минтруда от 18.07.2019 № 512н установлен перечень работ, на которые нельзя принимать женщин.
Как проявляется дискриминация
В сфере бухгалтерии дискриминация работников при трудоустройстве нередко имеет специфический характер, и это обусловлено как особенностями самой профессии, так и сложившимися стереотипами.
Эйджизм в обе стороны
Дискриминация по возрастному признаку стала уже классикой. Бухгалтерский учет стремительно цифровизируется, и некоторые работодатели убеждены: бухгалтеру 45–50+ будет сложно адаптироваться к работе с новыми решениями. Также существует стереотип, что сотрудники старшего возраста не всегда способны работать в режиме серьезных нагрузок.
В то же время молодые специалисты сталкиваются с отказами из-за недостатка опыта (особенно в плане прохождения проверок и взаимодействия с налоговой).
Гендерные стереотипы
У дискриминации по гендерному признаку несколько проявлений. В молодых женщинах работодатели видят не профессионала, а потенциальную декретницу. Наличие у женщины маленьких детей также является стоп-фактором для многих работодателей.
Мужчинам сложнее претендовать на рядовые бухгалтерские позиции. Но на позицию финансового директора работодатели, напротив, охотнее примут мужчину, и это становится препятствием для карьерного роста женщин-главбухов.
Внешний вид и «статусность»
Хотя внешний вид бухгалтера ни в какой степени не способен повлиять на качество его работы, для некоторых работодателей это значимый фактор при отборе кандидата. Есть мнение, что бухгалтер должен выглядеть «серьезно», «солидно» и даже немного «скучно», поскольку именно ему предстоит контактировать с налоговой, банками и другими структурами. Иногда собственники бизнеса ориентируются на свои личные предпочтения: это также дискриминация при приеме на работу.
Семейное положение
Молодая замужняя женщина может восприниматься как временный или проблемный сотрудник из-за вероятного декретного отпуска или маленьких детей — здесь срабатывают гендерные стереотипы, о которых мы уже говорили. Но у дискриминации по семейному положению есть и другое проявление: нередко работодатели отдают предпочтение «семейным» соискателям, которые воспринимаются как более лояльные.
Другие проявления дискриминации
С отказами из-за национальности, религиозных или политических убеждений, привычек и хобби бухгалтеры сталкиваются реже, но иногда и эти факторы становятся решающими. При найме на работу бухгалтера собственники бизнеса и руководители нередко даже на подсознательном уровне ищут «своего» человека. В результате во внимание принимаются не имеющие прямого отношения к профессионализму моменты.
Дискриминацией считается и требование к месту проживания: некоторые работодатели уверены, что сотрудник будет эффективнее, если живет недалеко от офиса. Состояние здоровья, в том числе наличие инвалидности, также не должно становиться причиной отказа в трудоустройстве, если оно не мешает бухгалтеру исполнять свои должностные обязанности.
Что делать, если вы столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве
Отказ в приеме на работу, если он не связан с деловыми качествами или законодательными ограничениями, является незаконным. Подготовили инструкцию, как действовать в подобной ситуации.
Зафиксируйте нарушение. Запросите у работодателя письменный отказ. Если дискриминационные требования содержатся в вакансии, сделайте скриншот.
Соберите доказательства. В качестве доказательств могут выступать переписка с работодателем, показания свидетелей, результаты тестовых заданий, которые подтверждают уровень квалификации. Подойдут также аудио- и видеозаписи, но только если они получены законно.
Направьте досудебную претензию. Отправка досудебной претензии в адрес работодателя — это шанс на мирное разрешение проблемы.
Обратитесь в контролирующие структуры. Жалобы на нарушения трудового законодательства рассматривает Государственная инспекция труда. Также можно обратиться с заявлением в прокуратуру: она занимается надзором за соблюдением прав граждан.
Подайте исковое заявление в суд. Подготовьте исковое заявление и направьте его в суд общей юрисдикции по месту расположения работодателя или по месту своего жительства. В исковом заявлении необходимо четко сформулировать, по какому признаку вы подверглись дискриминации со стороны работодателя и в чем именно она выразилась.
При обращении в суд подвергшийся дискриминации соискатель может потребовать восстановления нарушенных прав (суд принудит работодателя к заключению трудового договора), возмещения материального вреда и компенсации морального вреда.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как получить письменный отказ от работодателя?
Направьте работодателю письменный запрос (лучше заказным письмом с описью вложения). Компания обязана предоставить ответ с указанием конкретной причины отказа в течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования (ст. 64 ТК).
Действительно ли за размещение дискриминационных вакансий есть штрафы?
Да, за размещение дискриминационных вакансий предусмотрена административная ответственность по статье 13.11.1 КоАП. Размер штрафа составляет от 500 руб. до 1 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей для юрлиц.
Может ли работодатель отказать, если в описании вакансии указан возраст до 45 лет, а бухгалтеру 48?
Такое требование в объявлении само по себе незаконно. Вы имеете право откликнуться на вакансию, а в случае отказа — потребовать письменное объяснение. Если причиной отказа работодатель укажет возраст, это расценивается как дискриминация, и вы имеете право обратиться в суд.
Реально ли доказать факт дискриминации в суде?
Доказать факт дискриминации возможно, хотя и достаточно сложно. Как правило, решение в пользу соискателя суд принимает при условии, что работодатель обозначил дискриминационную причину в письменном отказе.
Отказ в приеме на работу по дискриминационным причинам не должен становиться причиной сомнений в себе как в профессионале. Размещайте резюме на Клерк.Работе и откликайтесь на интересные вакансии: сервис помогает найти работу в компаниях, где ценят профессиональные компетенции.
