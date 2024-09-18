Отчетность по внештатникам за 9 месяцев 2024: когда, какие формы и куда сдавать

Почти все компании и предприниматели, которые сотрудничают с внештатниками, сдают по ним отчеты в налоговую службу и Соцфонд.

Исключение — компании и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Они отчитываются только в Соцфонд по форме ЕФС-1 — отчеты РСВ и 6-НДФЛ сдавать им не нужно.

Также не требуется сдавать отчеты по внештатным исполнителям, у которых есть статус самозанятых (плательщиков налога на профдоход) и ИП, так как заказчик не платит за них НДФЛ и страховые взносы.