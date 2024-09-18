Отчетность по внештатникам за 9 месяцев 2024: когда, какие формы и куда сдавать

Кто сдает отчетность
Почти все компании и предприниматели, которые сотрудничают с внештатниками, сдают по ним отчеты в налоговую службу и Соцфонд.
Исключение — компании и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Они отчитываются только в Соцфонд по форме ЕФС-1 — отчеты РСВ и 6-НДФЛ сдавать им не нужно.
Также не требуется сдавать отчеты по внештатным исполнителям, у которых есть статус самозанятых (плательщиков налога на профдоход) и ИП, так как заказчик не платит за них НДФЛ и страховые взносы.
Важно. Заказчик должен сдать отчет по самозанятому, если исполнитель после выплаты потерял право применять специальный налоговый режим и не выдал чек.
Что и куда сдавать
Отчеты по внештатникам, с которыми заключен ГПД, заказчики сдают:
в налоговую инспекцию — 6-НДФЛ, Расчет по страховым взносам (РСВ) и перссведения;
в Соцфонд — отчет ЕФС-1 в составе п. 1.1 Раздела 1 и Раздела 2, если перечислялись взносы на травматизм.
Рассмотрим каждый вид отчетов подробнее.
6-НДФЛ
Это отчет сдают раз в квартал. Он включает данные о доходе внештатного специалиста и налоге, который начислен с этого дохода.
Форму и порядок заполнения 6-НДФЛ устанавливает приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.
Внести сведения нужно на Титульный лист, в Разделы 1 и 2. Приложение 1 не заполняют.
На титульном листе проставляют код отчетного периода — «33».
Раздел 1 заполняют по каждому КБК. 020 — общая сумма НДФЛ за последние три месяца. 021, 022 и 023 — налог по срокам уплаты. Поле 024 не заполняют.
В Раздел 2 вписывают доход внештатника и налог, который начислен на этот доход, за 1 января–30 сентября нарастающим итогом.
Сдать отчет нужно до 25 октября 2024 года. Если исполнителей в отчетном периоде больше 10 человек, отчет сдают по ТКС (в электронном формате), если 10 и меньше — можно сдать в цифровом виде или в бумажном.
РСВ
РСВ включает данные о перечисленных за внештатного исполнителя страховых взносах.
Форму РСВ и порядок заполнения устанавливает приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
В РСВ нужно заполнить Титульный лист, Раздел 1, Подр. 1 Раздела 1, Раздел 3.
Код отчетного периода — «33».
В Раздел 1 включите сведения об обязательствах по страховым взносам. Если за последние три месяца не выплачивали вознаграждение внештатникам, в строке 001 укажите код «2».
В подр.1 Раздела 1 РСВ укажите выплаты и взносы по всем физлицам с января по сентябрь и отдельно за последние 3 месяца.
Раздел 3 РСВ заполните по каждому физлицу, для которого были страхователем в июле, августе и сентябре.
Перссведения застрахованного укажите в подр. 3.1 Раздела 3.
Раздел 3 перед подачей отчета нужно проверить. ИФНС может счесть, что вы не сдали расчет, если данные раздела будут разниться со сведениями других разделов.
Срок сдачи РСВ — до 25 октября 2024 года. Способ сдачи РСВ также зависит от количества исполнителей, которые получали доход в отчетном периоде. Если их больше 10 — РСВ можно сдать только в электронном виде, если 10 и меньше — можно или на бумаге, или электронно.
Перссведения по физлицам
Это отчет по физическим лицам, с которыми в отчетном периоде компания оформила ГПД. Отчет нужно сдавать не раз в квартал, а ежемесячно. Причем ФНС в письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@ поясняет, что перссведения можно не подавать за те месяцы, когда сдается РСВ с заполненным Разделом 3. Это значит, что, по мнению ведомства, РСВ за сентябрь подавать не требуется.
Налоговые органы объясняют это тем, что информация из этого отчета и Раздела 3 РСВ одна и та же, а значит, сведения не нужно дублировать.
Персонифицированные сведения заполняют по форме из приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
В форме заполняют Титульный лист и раздел «Персональные данные». В нем указывают личные данные физлиц и сведения о доходе, который они получили от компании.
При отсутствии какого-либо показателя вместо числовых данных проставляют «0», в других случаях — прочерк.
В разделе «Персональные данные» указывают ФИО физлица (строки 040–060), ИНН (строка 020) и СНИЛС (строка 030). В строке 070 нужно проставить сумму начисленных выплат.
Срок сдачи перссведений — до 25 октября. Способ сдачи — такой же, как и в предыдущих случаях. Если исполнителей, получивших доход в отчетном периоде, больше 10 — только по ТКС, если меньше — или на бумаге, или в электронной форме.
ЕФС-1 (подраздел 1.1)
Отчет в составе подраздела 1.1 нужно сдать в Соцфонд, если с внештатником заключили или расторгли ГПД. Срок сдачи этого отчета — не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения договора.
Госдума рассматривает поправку к закону о персучете. Если ее примут, то информацию о датах заключения и расторжения ГПД страхователь должен будет передать не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем заключения (расторжения) договора. Это упростит работу бухгалтера, так как срок сдачи отчета увеличится.
Если заказчик не заключал и не расторгал договоры ГПХ с внештатными исполнителями в отчетный период, сдавать подр. 1.1 ЕФС-1 не требуется.
Отчитываться нужно только по этим видам ГПД:
оказания услуг;
выполнения работ;
авторского заказа;
издательских лицензионных;
лицензионных о предоставлении права использования произведения науки, искусства, литературы;
отчуждения исключительного права на произведения науки, литературы, искусства.
Если заказчик заключил ГПД с плательщиком налога на профдоход, а тот потерял право применять специальный налоговый режим — за него придется заплатить налоги как за физлицо без специального налогового статуса. А значит, придется и сдавать отчет за такого исполнителя. В случае, если после выплаты самозанятый потерял право на использование режима НПД и не может выдать чек, заказчику нужно:
Расторгнуть прежний ГПД на основании факта, что исполнитель больше не плательщик налога на профдоход (в договоре стоит указывать наличие статуса самозанятого и пункт о праве расторгнуть договор в одностороннем порядке, если самозанятый утратит статус).
Оформить новый ГПД.
Передать сведения в Соцфонд с учетом даты подписания нового ГПД. Если заказчик узнал о потере исполнителем статуса позже того, как он начал выполнять задачи, в ЕФС-1 нужно указать обе даты: дату начала оказания услуг по ГПД (графа 2) и дату заключения договора (графа 9).
Платформа Консоль.Про проверяет статусы плательщиков налога на профдоход автоматически — перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой. Если самозанятый утратил статус, такому исполнителю не получится перевести выплату, а платформа уведомит заказчика об этом факте.
С 2024 года форма ЕФС-1 обновилась — ее устанавливает приказ СФР от 17.11.2023 № 2281. Для исполнителей по гражданско-правовым договорам появилось два новых кода («Код выполняемой функции»):
ДГПХФЛНС — если заключили договор на выполнение работ или оказание услуг и в нем есть условие, что заказчик платит за исполнителя взносы на травматизм.
ДАВТФЛНС — если заключили договор авторского заказа и заказчик платит за внештатника взносы на травматизм.
Эти коды используют только страхователи-физлица (в том числе ИП). Юрлица их не применяют. Так Соцфонд понимает, что следует поставить ИП на учет как работодателя или снять с учета, если предприниматель не нанимает штатных работников, а заключает только ГПД с исполнителями.
Подробную инструкцию, как заполнить ЕФС-1, читайте в статье.
ЕФС-1 (раздел 2)
Этот раздел нужно заполнять, если за внештатных специалистов, с которыми заключили ГПД, в отчетном периоде перечисляли страховые взносы на травматизм.
В общем случае взносы на травматизм по ГПД не платят, но такую обязанность можно установить в договоре.
Срок сдачи Раздела 2 ЕФС-1 — до 25 октября 2024 года.
Платформа Консоль.Про упрощает сотрудничество с самозанятыми и другими внештатными специалистами. Здесь есть шаблоны договоров с безрисковыми формулировками, возможность подписывать документы простой электронной подписью, выплачивать вознаграждение исполнителям массово или точечно. Интеграция платформы с 1С позволяет бухгалтеру удобно и быстро сдавать отчетность по внештатникам.
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