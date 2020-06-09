Ограничения снимаются, наступает пора отпусков. Но все ли так радужно?

Несмотря на то, что в Москве и ряде регионов постепенно снимаются ограничения, для бизнеса ситуация пока не является радужной.

Так, в результате исследования РАНХиГС, выясняется, что почти половина работающих россиян находятся в группе риска быть уволенными.

Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с другими сценариями по росту безработицы в стране в ближайшие пару лет:

по самым оптимистичным подсчетам пик составит 5,6%;

по базовому сценарию, в случае повторения карантина осенью, безработица подскочит до 8,3%%

Самый тяжелый сценарий предполагает рост до 10,7%.

Последний вариант просчитывался, если пандемия затянется до I квартала 2022 года.

Но, пока данные, по крайней мере, по России вызывают осторожный оптимизм. Число заболевших пока сохраняется примерно одинаковое вот уже третью неделю.

Лето, хоть и карантинное, это все равно пора отпусков. В том же туристическом сегменте прогнозируют рост цен на 30%. Что немудрено в свете отсутствия альтернативы в виде недорогих курортов Турции или Египта, отсутствия иностранных туристов у нас, а также сокращенного сезона. Правда, в итоге Ассоциация туроператоров это сообщение опровергла.

Также для туротрасли предусмотрено место в правительственном плане по спасению экономики. А еще, в том числе и туристическому бизнесу продлили мораторий на проверки до конца июня.

Если бы еще не придумывали такие препятствия для отдыха, как обязательная справка об отсутствии коронавируса. К примеру, можно было бы тестировать отдыхающих на месте.

Но, несмотря на ряд мер по поддержке, туристическая отрасль сейчас представляет собой печальное зрелище. С учетом того, что в основном она зарабатывала на иностранных турах. Нужно либо менять поле деятельность на нашу страну, либо закрываться. И об этом стоит подумать уже сейчас.

У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Подготовка к банкротству и защита активов.

Сейчас актуально, потому что:

не все компании выйдут из кризиса;

необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

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