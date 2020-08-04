Ставку 0% на дивиденды продлят до 2023 года

С 1 января 2015 г. налоговое законодательство предусматривает возможность применение так называемого «сквозного подхода».

Сквозной подход позволяет не учитывать в целях налогообложения при выплате дивидендов промежуточные иностранные компании не имеющие фактического права на доход.

Как указывает Василий Пашкевич, юрист КСК ГРУПП: «Также положения НК РФ позволяют применять ставку 0% по налогу на прибыль при перечислении дивидендов иностранной компании, при условии что фактическим получателем дивидендов является российская организация (с долей косвенного владения более 50% в течение 365 дней в выплачивающей российской организации)».

Например российская компания-1 выплачивает иностранной компании, но фактическим получателем дивидендов является дочерняя российская компания-2 в которой доля участия российской компании-1 более 50% в течение 365 дней. В этом случае дивиденды не облагаются налогом на прибыль при соблюдении определенных условий.

Либо, если российская компания выплачивает дивиденды иностранной компании, но фактическим получателем дохода является российский резидент (физическое или юридическое лиц). В этом случае при выплате дивидендов удерживается только 13%, вместо 15% (при выплате на иностранную компания) 13% при получении дивидендов с иностранной компании налоговым резидентом РФ.

Первоначальные поправки предлагали разрешить применение сквозного подхода только в том случае, когда фактическим получателем дивидендов является международная холдинговая компания, резидент САР. Фактически исчезала возможность применения сквозного подхода. Предполагалось вступление в силу этих поправок с января 2021 года.

Законопроект доработали, льгота по сквозному подходу сохранится до 2024 года, но со следующими условиями: страна регистрации компании не входит в черный список офшоров. Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов.

Об этом недавно писали на «Клерке».

В данный момент налоговую ставку 0% для получения дивидендов иностранной компании можно получить при соблюдении следующих условий:

не менее года владение долями/акциями иностранной компании;

доля/пакет акций не менее 50%;

плательщик дивидендов (компания-нерезидент) не состоит в «черном списке» оффшоров.

Чтобы компания соответствовала этим условиям, специалисты КСК ГРУПП предлагают решение: структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).

Сейчас актуально, потому что:

увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения;

есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.

Мы можем помочь:

изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;

применением сквозного подхода при выплате дивидендов;

переездом компании-нерезидента в САР;

добровольным признание иностранной компании российским налоговым резидентом;

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