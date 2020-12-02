Бизнес восстанавливается плохо, а новые меры поддержки пока давать не собираются

Бизнес, по словам Титова, восстанавливается хуже, чем это от него ожидалось. И омбудсмен обратился к Правительству с предложением дать новые меры поддержки для малого и среднего предпринимательства.

Основная проблема — падающий спрос, отмечается в результатах исследования аппарата уполномоченного.

Остро ощущаются бизнесом и такие проблемы, как невозможность платить налоги и зарплату сотрудникам, и исполнять обязательства перед банками. Иными словами — денег нет.

При этом, 45,34 % респондентов указали, что не смогли воспользоваться никакими мерами государственной поддержки. 23,55 % воспользовались отсрочкой по всем видам налогов (за исключением НДС), 20,7 % — кредитованием под 2 % на возобновление деятельности, 19,3 % — продлением сроков уплаты страховых взносов.

То есть, немногим меньше половины представителей бизнеса — вообще не получили господдержку. Те же, кто ее получили — должны гасить свои обязательства в ближайшее время, но скорее всего сделать этого не смогут.

Пресс-служба Кремля по этому поводу уже сделала заявление, что новых мер поддержки для МСП пока не планируют. Но — ситуация на контроле, «Правительство в постоянном диалоге с МСП, потребности формулируются».

Минэкономразвития при этом отчиталось, что субсидируемые государством кредиты для бизнеса по ставке 0% для выплаты зарплат и пополнения оборотных средств позволили сохранить 1,2 млн рабочих мест. Вот только сможет ли бизнес сохранить занятость, если платить ему зарплаты все равно нечем?

Но зато плановых проверок у малого бизнеса до конца следующего года не будет. Об этом сегодня на совещании с вице-премьерами сказал глава Правительства.