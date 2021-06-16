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Разоблачение мифов о наследстве: комментарии юриста

Для рубрики Право
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Существует множество мифов о вступлении в наследство, которые могут стоить наследникам имущества и денег.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева рассказала «РБК-Недвижимость» о некоторых из них. Прежде всего, она отметила путаницу со сроками:

«Ч. 1 ст. 1163 ГК гласит: «По общему правилу, получить свидетельство можно в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства». Многих фраза «по истечении» сбивает с толку, и наследники ждут подачи заявления до момента, когда пройдет шесть месяцев с этой даты. Это заблуждение — заявление о наследовании надо подать до истечения шести месяцев, потом придется судиться».

Второй по распространенности миф о наследстве, говорит Ирина Михеева, касается завещания. Часто клиенты юридических компаний считают, что с помощью завещания могут передать все имущество одному наследнику.

«Это не так. Если завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ). Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг», — говорит юрист.

Кроме того, наследники жилья в России ошибочно считают, что обязаны платить НДФЛ с полученной недвижимости. Это не так: НДФЛ на унаследованное имущество платится только в случае, если к наследнику перешли авторские права на работы в области науки, искусства, патенты на изобретения.

В случае с недвижимостью НДФЛ платится только при перепродаже унаследованного объекта и только в случае, если наследство принято менее трех лет назад.

Кроме того, юрист рассказала изданию, когда наследник сможет восстановить пропущенный срок. Способов не так много.

«Считается, что при пропуске срока вступления в наследство его можно легко восстановить в суде, приведя уважительную причину. Но список таких причин, которые примет во внимание суд, не так велик.

В Пленуме Верховного суда № 9 от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании» говорится: «Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

  • наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. К уважительными причинами отнесены — тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п. (статья 205 Гражданского кодекса). Не считаются уважительными причинами кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и принятии наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т. п.;
  • обращение в суд наследника, пропустившего срок с требованием его восстановить в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Этот шестимесячный срок для обращения в суд не подлежит восстановлению, и наследник, его пропустивший, лишается права на восстановление срока принятия наследства».

Так что если наследник пропустил полгода после того, как все препятствия отпали, то суд срок не восстановит».

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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