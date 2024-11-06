Основные изменения в налоговом законодательстве 2025

Изменения в УСН
С 2025 года будут повышены лимиты по УСН. Новые лимиты выглядят следующим образом:
Лимит доходов для перехода на УСН — 337,5 млн руб. за 9 месяцев года, в котором организация планирует подавать заявление на упрощенку. По новым лимитам можно перейти на УСН уже в 2025 году.
Допустимую численность персонала для УСН в 2025 году установили на уровне 130 человек.
Если в 2024 году ваша организация применяла УСН, но утратила такое право, потому что доходы превысили 265,8 млн руб., то перейти на УСН с января 2025 года можно при условии, что сумма ваших доходов за 9 месяцев 2024 года не больше, чем 337,5 млн руб. В расчет берутся доходы, полученные на УСН и ОСНО.
Лимит доходов для сохранения права на УСН — 450 млн руб. в год.
Порог остаточной стоимости основных средств — 200 млн руб.
Лимиты доходов и стоимости основных средств будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный п. 2 ст. 346.12 НК.
Повышенные ставки в размере 8% на доходы и 20% на «доходы минус расходы» отменяются.
Теперь упрощенцы будут обязаны платить НДС, если доходы превысили 60 млн руб. в год.
В общем порядке — по ставке 20% и с возможностью вычесть входной НДС.
В особом порядке — пониженная ставка 5% или 7%, но при этом нет возможности вычесть входной НДС.
На особый порядок уплаты можно перейти по желанию, отдельных уведомлений не нужно. При этом на таком порядке нужно отработать не меньше 12 кварталов (3 года), если налогоплательщик раньше не утратит право на УСН.
До этого перейти на общий порядок не получится, поэтому стоит определиться заранее, какой вариант более выгоден.
Это зависит от особенностей бизнеса. Например, если компания закупает материалы и оплачивает услуги с НДС на сумму, которая меньше 40% выручки, особый порядок ей более выгоден.
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НДФЛ
Прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ расширена. Кроме уже действующих 13% и 15%, появились ставки:
13% — для дохода до 2,4 млн руб. в год (около 200 тыс. руб. в месяц);
15% — при доходе от 2,4 до 5 млн руб. в год (от 200 до 416 тыс. руб. в месяц);
18% — при доходе от 5 до 20 млн руб.в год (от 416 до 1,67 млн руб. в месяц);
20% — при доходе от 20 до 50 млн руб. в год (от 1,67 до 4,17 млн руб. в месяц);
22% — при доходах свыше 50 млн руб. в год (более 4,17 млн в месяц).
Участников СВО такая шкала налогообложения не коснется. Также изменения не затронут работников Крайнего Севера — в части «северных» выплат.
Увеличатся вычеты на детей. На первого ребенка вычет составит 1400 рублей в месяц, на второго — 2800 рублей в месяц, а на третьего и последующих — 6000 рублей в месяц. Вычет на детей-инвалидов увеличен до 12000 руб.
Размер годового дохода, на который распространяется вычет, увеличили до 450 тыс. руб.
Дополнительно вводится налоговый вычет за ГТО — в размере 18000 руб. Получить его можно так же, как и другие виды вычетов — у работодателя или самостоятельно подав декларацию.
Налог на прибыль
Стандартная ставка налога на прибыль для компаний будет увеличена с 20% до 25%. Для IT-компаний ставка налога на прибыль составит 5% — она зафиксирована в законе и будет действовать до 2030 года.
Коэффициент учета в расходах затрат на НИОКР вырастет с 1,5 до 2.
Вводится новый вычет — федеральный инвестиционный вычет для приоритетных отраслей. С помощью него можно будет уменьшить часть налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет.
Страховые взносы
Для малого и среднего бизнеса, который работает по ОКВЭД «Обрабатывающие производства» установят пониженный тариф для страховых взносов — 7,6%.
Также изменения, скорее всего, коснутся предприятий МСП. Госдума в третьем чтении приняла закон, который меняет лимит применения пониженного единого тарифа страховых взносов. Сейчас МСБ платят страховые взносы по такой схеме:
30% — с выплат в пределах одного федерального МРОТ одному работнику в месяц.
15% — с величины свыше МРОТ.
Планируется, что с 2025 года взносы будут такими:
30% с величины 1,5 МРОТ.
15% с величины свыше 1,5 МРОТ.
МРОТ с 1 января 2025 года также повысят. В 2024 году он составляет 19 242 рублей, в 2025 вырастет до 22 440 рублей.
Налог на имущество
Для недвижимости, кадастровая стоимость которой выше 300 млн руб. региональные власти вправе установить ставку налога на имущество 2,5%.
Решение принимают региональные власти: они могут установить повышенную до 2,5% ставку или сохранить действующие тарифы.
Также ИП на ОСНО будут платить повышенный НДФЛ с продажи имущества: со следующего года сделка до 2,4 млн ₽ облагается по ставке 13%, с суммы, превышающей 2,4 млн ₽, — по ставке 15%.
Земельный налог
Для земельного участка с кадастровой стоимостью больше 300 млн руб. регионы могут установить ставку земельного налога — 1,5%. При этом ставку в 0,3% сохранят для:
сельскохозяйственных земель;
участков, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности.
Помимо прочего, в налоговом законодательстве появятся такой термин как «дробление бизнеса». Если предприниматель добровольно откажется от схемы, которая будет признана дроблением бизнеса, то суммы доначисленных налогов и штрафов по факту дробления будут списаны.
Вводится так называемая налоговая амнистия в отношении налоговых проверок за 2022–2024 годы, по результатам которых были выявлены правонарушения, связанные с дроблением бизнеса.
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