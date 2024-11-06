Основные изменения в налоговом законодательстве 2025

С 2025 года будут повышены лимиты по УСН. Новые лимиты выглядят следующим образом:

Лимит доходов для перехода на УСН — 337,5 млн руб. за 9 месяцев года, в котором организация планирует подавать заявление на упрощенку. По новым лимитам можно перейти на УСН уже в 2025 году.

Допустимую численность персонала для УСН в 2025 году установили на уровне 130 человек.

Если в 2024 году ваша организация применяла УСН, но утратила такое право, потому что доходы превысили 265,8 млн руб., то перейти на УСН с января 2025 года можно при условии, что сумма ваших доходов за 9 месяцев 2024 года не больше, чем 337,5 млн руб. В расчет берутся доходы, полученные на УСН и ОСНО.

Лимит доходов для сохранения права на УСН — 450 млн руб. в год.

Порог остаточной стоимости основных средств — 200 млн руб.

Лимиты доходов и стоимости основных средств будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный п. 2 ст. 346.12 НК.

Повышенные ставки в размере 8% на доходы и 20% на «доходы минус расходы» отменяются.

Теперь упрощенцы будут обязаны платить НДС, если доходы превысили 60 млн руб. в год.

В общем порядке — по ставке 20% и с возможностью вычесть входной НДС.

В особом порядке — пониженная ставка 5% или 7%, но при этом нет возможности вычесть входной НДС.

На особый порядок уплаты можно перейти по желанию, отдельных уведомлений не нужно. При этом на таком порядке нужно отработать не меньше 12 кварталов (3 года), если налогоплательщик раньше не утратит право на УСН.

До этого перейти на общий порядок не получится, поэтому стоит определиться заранее, какой вариант более выгоден.

Это зависит от особенностей бизнеса. Например, если компания закупает материалы и оплачивает услуги с НДС на сумму, которая меньше 40% выручки, особый порядок ей более выгоден.