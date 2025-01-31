Кто такие токсичные сотрудники и как работодателю с ними бороться

Термин «токсичные люди» впервые прозвучал в 1995 году, а уже через пару десятилетий прилагательное «токсичный» удостоилось звания слова года по версии Оксфордского словаря. И не случайно: с различными проявлениями токсичности постоянно приходится сталкиваться и в личных отношениях, и в профессиональной среде.

Но если выход из токсичных отношений или превращение их в здоровые в личной жизни — это сфера ответственности самой жертвы, то при появлении токсичного сотрудника в коллективе его нейтрализацией предстоит заняться работодателю.

Как понять, что в команде появился токсичный сотрудник? Ухудшение показателей, постоянные конфликты, в разрешении которых приходится принимать участие руководителю, отсутствие доверия, интриги и офисные сплетни — и вот вы уже видите, что из компании начинают уходить лучшие, а бизнес несет финансовые потери.

Причиной часто оказывается появление в коллективе всего одного человека, действия и слова которого негативно влияют на других. И задача работодателя — как можно скорее выявить такого токсичного сотрудника. При этом нужно понимать, что токсичность — явление многогранное, она может принимать совершенно разные формы. Но есть и общие признаки, которые встречаются у большинства токсичных сотрудников:

Постоянная критика. Токсичный сотрудник критикует все и всех вокруг, но крайне редко признает собственные ошибки. И хотя в работе других он регулярно находит какие-то недостатки, дождаться от токсичного работника конструктивных предложений невозможно.

Манипуляции и подрыв доверия. Для достижения своих целей такие сотрудники часто пытаются манипулировать коллегами. Искажение информации, распространение слухов, желание поссорить коллег: у токсичных сотрудников практически нет никаких ограничений в своем стремлении выставить кого-то в плохом свете.

Неспособность к сотрудничеству. Для токсичного сотрудника не существует интересов команды. Отсюда и стремление делать минимум работы, и нежелание участвовать в совместных с коллегами проектах.

Попытки спровоцировать конфликт. Токсичные сотрудники своими действиями или высказываниями часто провоцируют возникновение конфликтов между другими членами команды. В результате в коллективе складывается крайне нездоровая атмосфера.

Эмоциональная нестабильность. Токсичные люди склонны к резким перепадам настроения. Вспышки гнева без видимой причины, неожиданные переходы от доброжелательности к раздражению вызывают дискомфорт у всего коллектива.

Недостаток ответственности. Токсичный сотрудник всеми способами будет стремиться переложить вину за свои ошибки на других. И в целом для таких сотрудников характерно пренебрежение обязанностями.

Неуважение к другим сотрудникам. Токсичные люди часто демонстрируют неуважительное отношение к коллегам и игнорирование их личных границ. Достаточно часто коллегам токсичного сотрудника приходится сталкиваться с проявлениями грубости.

Токсичные сотрудники стремятся превзойти коллег любой ценой, совершенно не считаясь с целями и интересами компании. Зависть к успехам других и попытки превзойти их достижения — еще одно проявление токсичности.