Кто такие токсичные сотрудники и как работодателю с ними бороться

Признаки токсичного сотрудника
Термин «токсичные люди» впервые прозвучал в 1995 году, а уже через пару десятилетий прилагательное «токсичный» удостоилось звания слова года по версии Оксфордского словаря. И не случайно: с различными проявлениями токсичности постоянно приходится сталкиваться и в личных отношениях, и в профессиональной среде.
Но если выход из токсичных отношений или превращение их в здоровые в личной жизни — это сфера ответственности самой жертвы, то при появлении токсичного сотрудника в коллективе его нейтрализацией предстоит заняться работодателю.
Как понять, что в команде появился токсичный сотрудник? Ухудшение показателей, постоянные конфликты, в разрешении которых приходится принимать участие руководителю, отсутствие доверия, интриги и офисные сплетни — и вот вы уже видите, что из компании начинают уходить лучшие, а бизнес несет финансовые потери.
Причиной часто оказывается появление в коллективе всего одного человека, действия и слова которого негативно влияют на других. И задача работодателя — как можно скорее выявить такого токсичного сотрудника. При этом нужно понимать, что токсичность — явление многогранное, она может принимать совершенно разные формы. Но есть и общие признаки, которые встречаются у большинства токсичных сотрудников:
Постоянная критика. Токсичный сотрудник критикует все и всех вокруг, но крайне редко признает собственные ошибки. И хотя в работе других он регулярно находит какие-то недостатки, дождаться от токсичного работника конструктивных предложений невозможно.
Манипуляции и подрыв доверия. Для достижения своих целей такие сотрудники часто пытаются манипулировать коллегами. Искажение информации, распространение слухов, желание поссорить коллег: у токсичных сотрудников практически нет никаких ограничений в своем стремлении выставить кого-то в плохом свете.
Неспособность к сотрудничеству. Для токсичного сотрудника не существует интересов команды. Отсюда и стремление делать минимум работы, и нежелание участвовать в совместных с коллегами проектах.
Попытки спровоцировать конфликт. Токсичные сотрудники своими действиями или высказываниями часто провоцируют возникновение конфликтов между другими членами команды. В результате в коллективе складывается крайне нездоровая атмосфера.
Эмоциональная нестабильность. Токсичные люди склонны к резким перепадам настроения. Вспышки гнева без видимой причины, неожиданные переходы от доброжелательности к раздражению вызывают дискомфорт у всего коллектива.
Недостаток ответственности. Токсичный сотрудник всеми способами будет стремиться переложить вину за свои ошибки на других. И в целом для таких сотрудников характерно пренебрежение обязанностями.
Неуважение к другим сотрудникам. Токсичные люди часто демонстрируют неуважительное отношение к коллегам и игнорирование их личных границ. Достаточно часто коллегам токсичного сотрудника приходится сталкиваться с проявлениями грубости.
Токсичные сотрудники стремятся превзойти коллег любой ценой, совершенно не считаясь с целями и интересами компании. Зависть к успехам других и попытки превзойти их достижения — еще одно проявление токсичности.
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Как бороться с токсичным сотрудником
Токсичное поведение одного человека отрицательно сказывается на всей команде. Поэтому при выявлении такого сотрудника возникает естественное желание как можно скорее уволить нарушителя спокойствия. Способ, безусловно, действенный, но подходит не всем: быстро найти замену не всегда возможно. А, значит, работодателю предстоит минимизировать наносимый токсичным сотрудником ущерб и научиться управлять «сложным» членом команды.
Определите причину токсичного поведения
В первую очередь нужно разобраться, что становится причиной токсичности: возможно, это не «врожденное качество» (в этом случае рано или поздно с таким работником лучше расстаться), а реакция на какую-то ситуацию. Честный разговор наедине позволит узнать, что стало триггером. Нередко токсичность начинает проявляться из-за повышения коллеги, недостатка необходимых для работы знаний и других подобных причин.
Доброжелательная беседа в таком случае поможет вместе разобраться в причинах токсичного поведения и найти устраивающее обе стороны решение. Выстраивать коммуникацию с токсичным сотрудником непросто, но если он почувствует искреннюю заинтересованность, можно рассчитывать на успех.
Давайте задания, которые сотрудник способен выполнить самостоятельно
Иногда токсичные сотрудники, несмотря на свое поведение, приносят реальную пользу компании. Например, они могут обладать уникальным опытом или навыками, которые очень востребованы в вашей сфере.
Поэтому здесь нужно и позаботиться о коллективе, освободив его от негативного влияния, и создать условия, в которых «трудный» сотрудник продолжит работу. По возможности, предложите ему перейти на удаленку или давайте те задачи, которые он может выполнять без взаимодействия с другими членами команды.
Расскажите о последствиях токсичного поведения
Если прийти к компромиссу не удалось, объясните сотруднику последствия его поведения. Как правило, люди склонны реагировать именно на возможные убытки, а не на потенциальные выгоды.
Например, для сотрудника может иметь ключевое значение продвижение по карьерной лестнице. В этом случае сообщите, что его токсичность закрывает эту возможность: нередко осознание негативных для себя последствий заставляет токсичного сотрудника пересмотреть свое поведение.
Фиксируйте проявления токсичности
Токсичное поведение сотрудника следует документировать. В качестве доказательств могут выступать, например, официальные жалобы других сотрудников, электронные письма и т.д.
Если при попытке поговорить с токсичным сотрудником он начнет отрицать все претензии и попытается переложить вину на других, вы сможете обосновать свои слова. Это помогает перевести разговор в конструктивное русло.
Давайте обратную связь
Токсичные сотрудники не всегда в полной мере осознают, какой вред их поведение наносит компании. Расскажите о негативных последствиях — и для атмосферы в коллективе, и для эффективности бизнеса в целом.
Здесь важно не давать волю эмоциям. Если сотрудник воспримет ваши слова как нападение, это вызовет защитную реакцию. Но в не самых запущенных случаях обратной связи может быть достаточно для пересмотра токсичным сотрудником своего отношения к команде и компании.
Общаться с токсичными сотрудниками сложно. Чтобы найти правильный подход и грамотно нейтрализовать «проблемного» члена команды зачастую не обойтись без профессиональной помощи. Специалисты КСК ГРУПП разработают и реализуют оптимальную стратегию взаимодействия с токсичными сотрудниками, а вы сможете полностью сконцентрироваться на вашем бизнесе.
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