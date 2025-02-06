Офшоры: что это, для чего создаются, как работают

Не все офшоры одинаковы. Их можно разделить на несколько основных типов в зависимости от предоставляемых условий и целей, которые они помогают достичь бизнесу.

1. Классические офшоры. Страны предлагают полное или почти полное освобождение от налогов для зарегистрированных компаний. При этом такие компании обычно не могут вести деятельность внутри самой страны, где зарегистрированы. Основные преимущества — нулевые или минимальные налоги, простота регистрации, полная конфиденциальность.

Примеры: Белиз, Сейшельские острова, Багамы.

2. Низконалоговые юрисдикции. Страны предлагают бизнесу низкие налоговые ставки, но требуют выполнения ряда условий, например, подачи финансовой отчетности или уплаты небольших налогов. Такие юрисдикции часто выбирают для ведения реального бизнеса.

Примеры: Кипр, Мальта, Ирландия.

3. Офшорные зоны с льготами. В отличие от классических офшоров, эти юрисдикции не считаются «налоговыми убежищами» в полном смысле, но предоставляют определенные налоговые льготы для привлечения инвесторов и бизнеса. Компании могут вести деятельность и внутри страны.

Примеры: Сингапур, Швейцария.

Кому-то важны минимальные налоги и конфиденциальность, другим — доступ к международным рынкам. Понимание типов офшоров поможет подобрать подходящую юрисдикцию для регистрации компании.