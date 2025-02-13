Что меняется в трудовом законодательстве в 2025 году: дайджест для бизнеса

Увеличение МРОТ
Часть изменений вступила в силу в первый же день наступившего 2025 года, и увеличение минимального размера оплаты труда из их числа. В 2025 году все работающие на полную ставку сотрудники не могут получать меньше 22 440 рублей.
Поэтому если в компании есть сотрудники, которым выплачивается минимальная заработная плата, установленная на 2024 год, с 1 января 2025 года она должна быть обязательно увеличена. И еще один важный момент: привязанные к среднедневному заработку выплаты и больничные также будут считаться по-новому. Это же требование распространяется и на командировочные.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Изменение правил отправки трудовых книжек за пределы РФ
Существующий еще со времен СССР запрет на отправку трудовых книжек за границу утрачивает свою силу. При этом в качестве основания для пересылки за рубеж у работодателя должно быть заявление с указанием адреса.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Обратите внимание: истребовать документ через диппредставительство или консульство не удастся. Этот запрет продолжает действовать и в 2025 году.
Компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении
С марта 2025 года закрепляется обязанность работодателя компенсировать увольняющемуся сотруднику неиспользованные отгулы. Сумма компенсации рассчитывается как разница между полагавшейся повышенной оплатой работы в выходной или праздник и той оплатой, которую сотрудник фактически получил за этот день.
Напомним, что за работу в праздники и выходные сотрудникам полагается оплата в двойном размере. Но по желанию самого сотрудника он может получить оплату в одинарном размере и взять другой день отдыха.
Также появилось уточнение, что воспользоваться отгулом сотрудник вправе на протяжении года с момента работы в праздничный или выходной день. А еще отгул разрешается добавить к отпуску.
Когда изменение вступает в силу: с 1 марта 2025 года.
Изменение перечня индикаторов риска для проверок ГИТ
В начале 2025 года в действие вступил обновленный список показателей, применяемых при решении вопроса о внеплановой проверке. Также индикаторы используют для определения вида внеплановой проверки.
В перечень индикаторов включили работу с самозанятыми. Внимание привлекают работодатели, если:
Они сотрудничают более чем с 35 самозанятыми.
Размер вознаграждения исполнителей превышает 35 000 рублей (и это равно не менее 90% дохода таких лиц).
Продолжительность сотрудничества — свыше трех месяцев.
Произошло уточнение показателя о зарплате ниже МРОТ. Этот индикатор планируется использовать, когда за каждый месяц предыдущего квартала доплату до минимума не получали 60 и более работников (но только если доля таких сотрудников составляет не менее половины от всех работников компании).
Когда изменение вступает в силу: с 6 января 2025 года.
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Устанавливаются особенности трудовых отношений наставников
С марта 2025 года в действие вводятся несколько значимых правил, затрагивающих наставничество. В частности, зафиксирован добровольный характер наставничества: с сотрудником подписывается согласие. Возможность наставничества в компании согласовывается с руководителем.
Содержание работы наставника, как и ее форма и сроки, должны прописываться в трудовом договоре или в дополнительном соглашении. При этом и сотрудник, и работодатель могут отказаться от наставничества раньше срока. Работника предупреждают об отказе не менее чем за три рабочих дня.
Размер выплат наставнику может устанавливаться соглашением, локальным актом или коллективным договором. На их размер влияет содержание работы или ее объем.
Когда изменение вступает в силу: с 1 марта 2025 года.
Новые требования к обеспечению персонала СИЗ
В 2025 году сотрудников ждут изменения в части обеспечения СИЗ и смывающими средствами. Нововведения направлены на повышение безопасности труда: теперь разработка норм из выдачи будет происходить на основании Единых типовых норм (ЕТН).
Новые правила обязательны для всех работодателей независимо от формы их деятельности. Причем установленные локальным актом нормы могут или полностью соответствовать типовым, или же превосходить их.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Запущен реестр работодателей, имеющих признаки нелегальной занятости
С 1 января 2025 года Роструд формирует новый реестр: в нем окажутся работодатели, у которых замечены признаки нелегальной занятости. Если в компании выявится факт уклонения от оформления с сотрудниками трудовых договоров (в частности, если трудовые отношения подменяются отношениями гражданско-правового характера), работодатель попадет в реестр на один год.
Годовой период отсчитывается с момента выявления последнего нарушения. Если новых нарушений не обнаружится, то после истечения одного года компания автоматически будет исключена из перечня нарушителей.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Особенности регулирования трудовых отношений в особых случаях
У правительства появляется право в случае катастрофы, эпидемии, наводнения и других нестандартных ситуаций устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений. Нововведение будет затрагивать обстоятельства, когда жизнь или нормальные условия жизни населения находятся под угрозой.
Вводить такие особенности планируют с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При принятии решения о введении особенностей регулирования срок его действия может составлять не более одного года. Но если потребность во введенных особенностях правового регулирования будет сохраняться, допускается ежегодное продление.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Ужесточение ответственности работодателей за нарушение обязанности по квоте для инвалидов
Поправки внесены в ч. 1 ст. 5.42 КоАП. Помимо увеличения размера штрафа, они разграничиваются для компаний, ИП и должностных лиц. Ранее к ответственности привлекали только должностных лиц.
Теперь юридическое лицо в случае нарушения заплатит штраф в размере 50 000–100 000 рублей, ИП — 30 000–50 000 рублей, а должностное лицо — 20 000–30 000 рублей. Исключение ответственности предусмотрено для работодателей, которые от выполнения квоты освобождены.
Когда изменение вступает в силу: с 20 ноября 2024 года.
Изменения в сфере налогообложения
Новая прогрессивная шкала НДФЛ — еще одно нововведение 2025 года. Теперь ставка налога будет меняться в зависимости от дохода сотрудника и варьироваться от 13 до 22%:
Ставка 13% — для лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб. включительно.
Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб. включительно.
Ставка 18% — для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно.
Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно.
Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год или выше 4 170 тыс. руб. в месяц.
Повышенная ставка распространяется не на весь доход, а только на сумму превышения порогового уровня.
Изменения затронули и порядок применения пониженного тарифа страховых взносов в размере 15%: это льготный тариф, который используется субъектами МСП, а также резидентами «Сколково». До 2025 года страховые взносы уплачивались по ставке 15% с той части зарплат сотрудников, которая превышает величину МРОТ. Теперь субъекты МСП и резиденты проекта «Сколково» будут уплачивать взносы по пониженному тарифу 15% с части зарплат сотрудников, которая превышает 1,5 МРОТ.
Также с 2025 года в действие введен пониженный тариф страховых взносов для компаний и ИП с основным видом деятельности, отнесенным к обрабатывающим производствам (в перечень вошло свыше 30 направлений деятельности). Такие субъекты МСП теперь применяют тариф взносов 7,6% вместо 15%.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
Ограничения выдачи корпоративных SIM-карт
С 1 января 2025 года корпоративные симки разрешается выдавать исключительно тем сотрудникам, которые работают по трудовому договору или являются исполнителями по договору ГПХ. Ранее корпоративные номера разрешалось выпускать на любого человека при условии, что данные о нем добавлены на «Госуслугах».
Сам способ подтверждения через «Госуслуги» будет сохранен, но только для сотрудников с российским гражданством. Если же сотрудник — иностранец (или вообще не имеет гражданства), сведения подаются через Единую биометрическую систему.
Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.
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