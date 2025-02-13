Что меняется в трудовом законодательстве в 2025 году: дайджест для бизнеса

Часть изменений вступила в силу в первый же день наступившего 2025 года, и увеличение минимального размера оплаты труда из их числа. В 2025 году все работающие на полную ставку сотрудники не могут получать меньше 22 440 рублей.

Поэтому если в компании есть сотрудники, которым выплачивается минимальная заработная плата, установленная на 2024 год, с 1 января 2025 года она должна быть обязательно увеличена. И еще один важный момент: привязанные к среднедневному заработку выплаты и больничные также будут считаться по-новому. Это же требование распространяется и на командировочные.

Когда изменение вступает в силу: с 1 января 2025 года.