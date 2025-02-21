Какие перерывы в работе положены офисным работникам

Обязательные перерывы: как о сотрудниках позаботился ТК
Закрепление в законодательстве права работников на отдых в течение рабочего дня обязывает работодателей предоставлять перерывы. И хотя у офисных сотрудников не так много именно законодательно установленных возможностей, для того чтобы отдохнуть, рассчитывать на перерывы могут и они.
Для отдыха и питания
Каждому сотруднику, работающему не менее четырех часов, положен перерыв для отдыха и питания: это закреплено в ст. 108 ТК. Его продолжительность может варьироваться, но границы также устанавливаются ТК — не меньше 30 минут и не более двух часов.
Продолжительность перерыва (как и время, в которое он будет предоставляться) фиксируются или ПВТР, или по соглашению между работодателем и сотрудником. Стандартная схема — перерыв один час (например, с 13-00 до 14-00) при восьмичасовом рабочем дне с 9-00 до 18-00.
Но могут быть и другие варианты. Так, некоторые компании предоставляют обеденный перерыв на 30 минут, а двумя перерывами по 15 минут работники могут воспользоваться в первой и во второй половине дня.
К рабочему времени такие перерывы не относятся. Для работника это значит, что оплату за время отдыха он не получит. При этом сотрудники вправе использовать их по своему усмотрению: пообедать, сходить в магазин или заняться другими личными делами. Работодатель не может запретить покидать рабочее место на время перерыва.
Но есть и исключения: если специфика рабочего процесса не позволяет предоставить полноценный перерыв, возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время. На каких работников распространяется такая система и как в этом случае организуются питание и отдых прописывается в ПВТР.
Для кормления ребенка
Еще один обязательный перерыв, который закреплен в ТК — это перерыв для кормления ребенка. Понятно, что на него могут рассчитывать не все сотрудники: перерыв положен работающим женщинам, которые имеют ребенка в возрасте до 1,5 лет.
Перерывы для кормления включены в рабочее время, причем они не могут заменять собой обеденный перерыв. Оплата производится в размере среднего заработка, а расчетным периодом будут считаться 12 месяцев, предшествующие месяцу предоставления перерыва.
Продолжительность перерыва — не менее получаса. Брать такой перерыв женщина может не реже чем через каждые три часа. Если же у сотрудницы два и более детей в возрасте до полутора лет, то продолжительность увеличивается: в этом случае можно рассчитывать уже на не менее чем часовой перерыв.
На еще одну разновидность обязательных перерывов, закрепленных в ТК — для обогревания и отдыха — офисным сотрудникам претендовать не приходится. Они предоставляются сотрудникам, которые занимаются тяжелым физическим трудом, работают в холодное время года на улице или в неотапливаемых помещениях.
Рекомендованные перерывы: отдых по усмотрению работодателя
Рекомендованные перерывы могут устанавливаться для сотрудников с особыми условиями труда, например, при постоянной работе за компьютером. Но это именно право, а не обязанность работодателя. До 2021 года для сотрудников, которые все рабочее время проводят за компьютером, технологический перерыв был обязательным, сейчас это требование утратило силу.
Особенность рекомендованных перерывов заключается в том, что их предоставление происходит исключительно по усмотрению работодателя. Штрафов или другой ответственности за отказ вводить такие перерывы нет. И если работодатель по своему желанию все же решит предоставить дополнительные перерывы, их продолжительность и порядок оплаты также определяются по его усмотрению.
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Почему отдых полезен и для сотрудников, и для компании
Сотрудники, работающие без коротких перерывов (часовой или 30-минутный обеденный перерыв не в счет), устают гораздо быстрее: их внимание рассеивается, а продуктивность падает. Непродолжительные, но регулярные перерывы в течение рабочего дня положительно сказываются и на эффективности персонала, и на результатах работы компании в целом.
Доказано: даже несколько минут отдыха помогают «перезагрузиться» и вернуться к задачам с новыми силами. А еще кратковременные паузы помогают избежать эмоционального выгорания.
Например, известная методика Pomodoro работает следующим образом: ставим таймер на некоторое время (30, 45 минут и т.д.), на протяжении этого периода занимаемся только рабочей задачей, не отвлекаясь ни на какие посторонние дела, затем делаем перерыв на 5 или 10 минут. И так несколько раз. А после нескольких подходов — уже полноценный перерыв.
Ключевой момент здесь — обязательный отдых после каждого подхода, во время которого нужно полностью «отключиться» от рабочей задачи: подышать свежим воздухом, выпить кофе или пообщаться с коллегами.
Еще один формат микропаузы практически без ущерба рабочему процессу — забытые физкультминутки, которые снова начали внедрять крупные российские компании. Буквально 3–4 несложных упражнения улучшат самочувствие и повысят умственную активность.
Для офисных сотрудников абсолютно необходимы и микроперерывы для здоровья глаз. Здесь поможет правило «20–20–20» — простой способ снизить нагрузку на глаза при длительной работе за компьютером. Вот как это работает: каждые 20 минут нужно отвлекаться от экрана и переводить взгляд на объект, расположенный вдали. На расстоянии 20 футов (около 6 метров) выбрать точку и смотреть на нее в течение 20 секунд. Это позволит глазам расслабиться и сменить фокус.
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