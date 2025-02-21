Какие перерывы в работе положены офисным работникам

Закрепление в законодательстве права работников на отдых в течение рабочего дня обязывает работодателей предоставлять перерывы. И хотя у офисных сотрудников не так много именно законодательно установленных возможностей, для того чтобы отдохнуть, рассчитывать на перерывы могут и они.

Каждому сотруднику, работающему не менее четырех часов, положен перерыв для отдыха и питания: это закреплено в ст. 108 ТК. Его продолжительность может варьироваться, но границы также устанавливаются ТК — не меньше 30 минут и не более двух часов.

Продолжительность перерыва (как и время, в которое он будет предоставляться) фиксируются или ПВТР, или по соглашению между работодателем и сотрудником. Стандартная схема — перерыв один час (например, с 13-00 до 14-00) при восьмичасовом рабочем дне с 9-00 до 18-00.

Но могут быть и другие варианты. Так, некоторые компании предоставляют обеденный перерыв на 30 минут, а двумя перерывами по 15 минут работники могут воспользоваться в первой и во второй половине дня.

К рабочему времени такие перерывы не относятся. Для работника это значит, что оплату за время отдыха он не получит. При этом сотрудники вправе использовать их по своему усмотрению: пообедать, сходить в магазин или заняться другими личными делами. Работодатель не может запретить покидать рабочее место на время перерыва.

Но есть и исключения: если специфика рабочего процесса не позволяет предоставить полноценный перерыв, возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время. На каких работников распространяется такая система и как в этом случае организуются питание и отдых прописывается в ПВТР.