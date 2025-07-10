Акт освидетельствования скрытых работ: правила заполнения, образец

Что означают скрытые работы и зачем их нужно освидетельствовать

Скрытые работы — те, которые невозможно визуально оценить после их окончания. Контроль невозможен из-за того что работы спрятаны под технологиями и конструкциями.

Цель проверки — убедиться, что здание безопасно и не угрожает жизни и здоровью граждан. По итогам контроля составляется акт освидетельствования скрытых работ (сокращенно — АОСР).

Акт освидетельствования подтвердит отсутствие надлежащего строительного контроля, если исполнитель нарушит требования проектной документации. Например, по документам нужно было использовать бетон БСТ В 12,5, а исполнитель заменил его на В 7,5. Факт несоответствия отражают в АОСР (постановление АС Поволжского округа от 29.09.2020 № Ф06-65844/2020 № А55-39889/2019).

Что относится к скрытым работам:

Антикоррозийная обработка металлоконструкций перед окраской или обшивкой.

Прокладка арматуры перед заливкой бетона.

Разработка траншей под кабель связи.

Устройство песчаной подушки под фундаментной плитой.

Прокладка гидроизоляции под плиткой.

Такие работы нужно проверять сразу, поскольку в дальнейшем это не получится сделать без разрушения конструкций.