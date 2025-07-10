Акт освидетельствования скрытых работ: правила заполнения, образец

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Что означают скрытые работы и зачем их нужно освидетельствовать
Скрытые работы — те, которые невозможно визуально оценить после их окончания. Контроль невозможен из-за того что работы спрятаны под технологиями и конструкциями.
Цель проверки — убедиться, что здание безопасно и не угрожает жизни и здоровью граждан. По итогам контроля составляется акт освидетельствования скрытых работ (сокращенно — АОСР).
Акт освидетельствования подтвердит отсутствие надлежащего строительного контроля, если исполнитель нарушит требования проектной документации. Например, по документам нужно было использовать бетон БСТ В 12,5, а исполнитель заменил его на В 7,5. Факт несоответствия отражают в АОСР (постановление АС Поволжского округа от 29.09.2020 № Ф06-65844/2020 № А55-39889/2019).
Что относится к скрытым работам:
Антикоррозийная обработка металлоконструкций перед окраской или обшивкой.
Прокладка арматуры перед заливкой бетона.
Разработка траншей под кабель связи.
Устройство песчаной подушки под фундаментной плитой.
Прокладка гидроизоляции под плиткой.
Такие работы нужно проверять сразу, поскольку в дальнейшем это не получится сделать без разрушения конструкций.
Виды актов освидетельствования скрытых работ
Подрядчик выполняет работы в соответствии с установленным порядком. Он руководствуется проектной документацией, которая в том числе включает перечень скрытых работ.
Контроль скрытых этапов выполняется на разных объектах, поэтому и акты освидетельствования бывают разными — при строительстве новых сооружений, а также при реконструкции и капремонте.
Таблица 1. Виды АОСР:
При строительстве нового объекта
При реконструкции или капитальном ремонте
На устройство фундамента
На замену инженерных коммуникаций (в стенах, под полом)
На прокладку арматуры и опалубки
На восстановление кирпичной кладки
На прокладку наружных и внутренних инженерных сетей
На замену водопроводных, канализационных труб
На укладку труб для теплого пола
На замену железобетонных конструкций
На внутреннюю отделку помещения
На замену гидро-, теплоизоляции
Кто предоставляет и принимает АОСР
Обычно АОСР составляет исполнитель. Ему заранее известны скрытые работы, поскольку проектировщик отражает их в проекте. АОСР относится к исполнительной документации и используется почти для всех новых сооружений, объектов капремонта и реконструкции.
Исполнитель формирует проверяющую комиссию из представителей заказчика, подрядчика, проектировщика. Иногда поучаствовать в проверке приглашают независимых экспертов. При необходимости для доскональной проверки объекта комиссия использует измерительные приборы и технические устройства.
Запросить акт скрытых работ могут контролирующие органы или застройщик, чтобы оценить качество работ. Если акта нет, то придется разрушать целостность конструкций или покрытий.
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Нормативная база акта скрытых работ
Таблица 2. Основные нормативы, регламентирующие АОСР:
Документ
Содержание
Градостроительный кодекс (ГрК)
Правовые основы строительных работ. В частности ст. 53 ГрК устанавливает правила для строительного контроля
Состав и порядок ведения исполнительной документации. АОСР входит в перечень обязательных документов
Своды правил (СП) и методики контроля
Порядок выполнения и приемки работ, контроль качества, необходимость документального подтверждения скрытых этапов
Рабочий проект объекта
Конкретные конструктивные и технологические решения. Проект определяет перечень работ и необходимость их освидетельствования
Внутренние регламенты застройщиков или технических заказчиков
Положения по оформлению исполнительной документации, а также шаблоны актов освидетельствования, порядок их согласования и хранения. Применяются в дополнение к государственным требованиям
Как составить акт скрытых работ
Форма акта
Скачать пустой бланк акта освидетельствования скрытых работ.
Строгих требований к оформлению акта скрытых работ нет — закон не устанавливает единственно допустимый бланк. Но на практике применяют рекомендуемые формы, на которые можно ориентироваться:
Закон не запрещает оформлять акт скрытых работ в произвольной форме. Но обязательно нужно указывать ключевую информацию — название работы, место выполнения, дата, участники, результаты проверки и подписи. В некоторых случаях на один вид работ составляют несколько актов.
Порядок заполнения
Рекомендуемые формы АОСР содержат разделы, в которых нужно прописать конкретную информацию — от даты составления до фамилий участников комиссии.
Наименование документа — «Акт освидетельствования скрытых работ».
Место и дата. Укажите город или населенный пункт. Название месяца пишите прописью.
Произведенные работы. Оформите их в виде списка, а не через запятую.
Название и адрес объекта.
Участники комиссии — их ФИО, должности.
Факт осмотра. Укажите — наименование работ, разработчика проекта, используемые материалы, номер заказа, дату начала и окончания работ.
В заключительной части все члены комиссии подтверждают, что работы соответствуют нормам и отсутствуют препятствия для перехода к следующими этапам. Если выявлены нарушения, то подрядчик должен их устранить, а затем снова пройти процедуру освидетельствования скрытых этапов.
Правила составления
Соблюдение правил при составлении АОСР упрощает прохождение проверок и делает процесс прозрачным для контролирующих органов.
Указывайте информацию в отведенных для этого строках. Если места не хватает, строки можно добавить.
Следуйте подсказкам в подстрочниках. Сведения в строках и подстрочниках не должны расходиться.
Составьте реестр документов, если к акту прилагается более пяти документов-приложений.
При распечатке текст на листе А4 располагается на обеих сторонах. Если одного листа недостаточно, то пронумеруйте документ, сшейте листы и проставьте печати и подписи.
Вручите каждой стороне отдельный экземпляр акта, но только оригиналы (копии не допускаются).
Разрешается составлять акт освидетельствования в электронной форме, если у всех сторон есть электронные подписи.
Образец заполнения акта
Скачать образец заполнения акта освидетельствования скрытых работ.
АОСР можно разбить на несколько смысловых частей:
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Какие документы приложить к акту освидетельствования скрытых работ
К АОСР прикладывают свидетельства, сертификаты и другие документы, которые подтверждают качество выполненных работ. Если таких документов нет, то высок риск получить небезопасное сооружение.
В документах заинтересованы подрядчик и заказчик. Например, некачественный фундамент — это серьезное препятствие для продолжения работ. Если экспертиза установит недостаточную прочность фундамента, то продолжать строительство рискованно. Заказчик может расторгнуть договор, потребовать компенсации и выставить штраф на виновное лицо.
Случай из арбитражной практики. Заказчик подал иск на подрядчика в арбитражный суд апелляционной инстанции. Суть иска: в сертификате, который предоставил подрядчик, отсутствовал цветной оттиск печати. Суд согласился, что в таком виде документ не подтверждает, что материалы использовались по ГОСТУ. Также в ходе экспертизы было выявлено, что цементно-песчаная стяжка не соответствует СНиП, СП и ГОСТ. Решение вынесено в пользу заказчика (постановление АС Приморского края по делу № А51-22421/2017 от 25.04.2018).
Что делать с АОСР после составления
После того как акт освидетельствования скрытых работ подписан всеми участниками — подрядчиком, заказчиком, техническим надзором, разработчиком проекта — его нельзя просто убрать «в папку и забыть».
В любой момент акт могут запросить госорганы, которые выдавали разрешение на строительство, или застройщик — даже когда здание уже эксплуатируется. Хранить АОСР рекомендуется в течение всего срока существования сооружения.
Рекомендации от экспертов КСК ГРУПП
АОСР нужно составлять не для «галочки», а с определенной целью — подтвердить качество работ, использовать как доказательство в случае споров.
Составляйте АОСР после каждого этапа работ, если последующий этап ограничивает возможность проверки.
Разработайте внутренний шаблон акта или используйте рекомендуемые формы из приказа Минстроя № 344/пр.
Фиксируйте каждый этап. Для подрядчика пропуск может обернуться иском заказчика, штрафами и дополнительными расходами.
Сохраняйте акт на скрытые работы в течение всего жизненного цикла объекта. В любое время документ могут потребовать надзорные органы или застройщик.
Прикладывайте к акту документы, подтверждающие качество материалов — свидетельства, сертификаты, чертежи, схемы.
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