Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами

Почему возникают споры с налоговой

Ни до, ни после 1 января 2025 года закон не запрещает легитимный переезд. Так, если деловая цель переезда доказана, то нет оснований подозревать налогоплательщика в недобросовестности (см. решение АС Центрального округа от 11.12.2023, кейс № А36-6505/2022).

Но те, кто успел переехать в 2024 году, теперь нередко сталкиваются с тем, что налоговики требуют доказать реальную экономическую связь с новым регионом. Иначе не избежать доначислений, штрафов и даже уголовной ответственности.

Проблемы в основном возникают у ИП. Ведь переезд фирмы — это многоходовая комбинация, которая на каждом этапе подтверждается документальными данными. ИП достаточно зарегистрироваться по новому адресу.

Вот что заставляет налоговиков заподозрить фиктивную миграцию:

ИП зарегистрирован по адресу, где уже прописаны несколько ИП, причем из разных регионов.

У ИП в регионе нет ни сотрудников, ни офиса.

Офис есть, но коммунальные платежи не платятся в новом регионе.

Банковские операции и вход в «клиент-банк» осуществляются из другого региона.

Свидетели, например соседи, а также и участковый подтверждают, что ИП не проживает по месту регистрации.

IP-адреса не соответствуют региону регистрации.

Эти и другие данные позволяют ФНС сделать вывод о фиктивности регистрации и, как следствие, на стремление получить необоснованную налоговую выгоду (п. 1 ст. 54.1 НК).