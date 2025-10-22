Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами

Самое главное:
С 2025 года после переезда налог пониженной ставки не применяется три года.
ИП, сменившие регион в 2024 году, должны подтвердить фактический переезд.
ФНС считает фиктивной миграцию без офиса, сотрудников и фактической деловой активности.
Доказательствами служат жилье, аренда, региональные контрагенты и IP-адреса.
При проверке важно сотрудничать с налоговой и заранее собрать подтверждения.
Почему возникают споры с налоговой
Ни до, ни после 1 января 2025 года закон не запрещает легитимный переезд. Так, если деловая цель переезда доказана, то нет оснований подозревать налогоплательщика в недобросовестности (см. решение АС Центрального округа от 11.12.2023, кейс № А36-6505/2022).
Но те, кто успел переехать в 2024 году, теперь нередко сталкиваются с тем, что налоговики требуют доказать реальную экономическую связь с новым регионом. Иначе не избежать доначислений, штрафов и даже уголовной ответственности.
Проблемы в основном возникают у ИП. Ведь переезд фирмы — это многоходовая комбинация, которая на каждом этапе подтверждается документальными данными. ИП достаточно зарегистрироваться по новому адресу.
Вот что заставляет налоговиков заподозрить фиктивную миграцию:
ИП зарегистрирован по адресу, где уже прописаны несколько ИП, причем из разных регионов.
У ИП в регионе нет ни сотрудников, ни офиса.
Офис есть, но коммунальные платежи не платятся в новом регионе.
Банковские операции и вход в «клиент-банк» осуществляются из другого региона.
Свидетели, например соседи, а также и участковый подтверждают, что ИП не проживает по месту регистрации.
IP-адреса не соответствуют региону регистрации.
Эти и другие данные позволяют ФНС сделать вывод о фиктивности регистрации и, как следствие, на стремление получить необоснованную налоговую выгоду (п. 1 ст. 54.1 НК).
Что говорит судебная практика
В новых реалиях еще не сформировалась судебная практика, но можно прогнозировать, что сохранятся подходы, которые были выработаны ранее. Ведь и раньше ИП приходилось доказывать связь с регионами. Например, чтобы подтвердить специальный стаж для пенсии или, чтобы отбиться от подозрений в фиктивной миграции с единственной целью — сбежать от высокой налоговой нагрузки.
Когда суды встанут на сторону налоговиков:
ИП прописан в аварийном доме, идущем под снос;
ИП допускает слишком частые, необоснованные переезды, оставаясь по сути дома (кейс ИП Трофимова А. А., № А83-14979/2021, постановление от 24.05.2022 № Ф10-1544/22);
органы внутренних дел не подтверждают того, что человек фактически пребывал в регионе (кейс ИП Соболева И. Н., дело № А83-6320/2018, постановление от 23.08.2018 № А83-6320/2018).
Как доказать реальную связь с льготным регионом
Чтобы избежать претензий со стороны ФНС, придется подтвердить фактическое ведение деятельности в новом регионе. Вот ключевые доказательства:
1. Фактическое проживание. Основное доказательство — это наличие регистрации по месту жительства в жилом помещении, пригодном для проживания (не аварийном, не «режимном»). Нужно вносить коммунальные платежи. Соседи, участковый должны быть в состоянии подтвердить, что человек реально проживает по указанному адресу.
Важно: фиктивная регистрация без намерения проживать по указанному адресу — по-прежнему административное (ст. 19.15.2 КоАП) и даже, при определенных обстоятельствах, уголовное правонарушение (ст. 322.2 УК).
2. Экономическая активность. В новом регионе ИП нанимает сотрудников, зарегистрированных в регионе, арендует объекты, расположенные в этой местности (офисы, склады, оборудование и т. п.), взаимодействует с местными контрагентами, оказывает услуги, реализует товары именно в регионе регистрации. Полезен и счет в местном банке.
3. Подтверждения технического характера. Это использование IP-адресов, соответствующих региону, вход в систему «клиент-банк», ЭДО с местных устройств.
4. Документальные подтверждения. Может показаться странным, но и штамп о регистрации в регионе — довольно-таки серьезное доказательство, особенно при наличии других подтверждений.
Что делать, если проверка уже началась
Ни в коем случае не игнорировать вызовы, так как неявка усугубляет подозрения в том, что ИП в регионе на самом деле отсутствует. Нужно быть готовым в любой момент предъявить документальные подтверждения реальной связи с регионом. Если суммы штрафов велики и на самом деле доказательств реального переезда нет, то лучше рассмотреть возможность добровольного возвращения под юрисдикцию прежней ИФНС.
Честный налогоплательщик, реально переехавший на законных основаниях, может не иметь бесспорных доказательств фактической связи с регионом.
