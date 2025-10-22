7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
КСК ГРУПП
Индивидуальный предприниматель
Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами

Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами

С 1 января 2025 года налоговая миграция перестала давать быстрый эффект: в течение трех лет после смены региона с более высокой налоговой ставкой на регион с пониженной нужно уплачивать налог по прежней ставке (п. 2 ст. 346.21 НК). А предприниматели, сменившие место регистрации в 2024 году, теперь вынуждены подтверждать фактический характер своего переезда.

Самое главное:

  • С 2025 года после переезда налог пониженной ставки не применяется три года.

  • ИП, сменившие регион в 2024 году, должны подтвердить фактический переезд.

  • ФНС считает фиктивной миграцию без офиса, сотрудников и фактической деловой активности.

  • Доказательствами служат жилье, аренда, региональные контрагенты и IP-адреса.

  • При проверке важно сотрудничать с налоговой и заранее собрать подтверждения.

Почему возникают споры с налоговой

Ни до, ни после 1 января 2025 года закон не запрещает легитимный переезд. Так, если деловая цель переезда доказана, то нет оснований подозревать налогоплательщика в недобросовестности (см. решение АС Центрального округа от 11.12.2023, кейс № А36-6505/2022).

Но те, кто успел переехать в 2024 году, теперь нередко сталкиваются с тем, что налоговики требуют доказать реальную экономическую связь с новым регионом. Иначе не избежать доначислений, штрафов и даже уголовной ответственности. 

Проблемы в основном возникают у ИП. Ведь переезд фирмы — это многоходовая комбинация, которая на каждом этапе подтверждается документальными данными. ИП достаточно зарегистрироваться по новому адресу. 

Вот что заставляет налоговиков заподозрить фиктивную миграцию:

  • ИП зарегистрирован по адресу, где уже прописаны несколько ИП, причем из разных регионов.

  • У ИП в регионе нет ни сотрудников, ни офиса.

  • Офис есть, но коммунальные платежи не платятся в новом регионе.

  • Банковские операции и вход в «клиент-банк» осуществляются из другого региона.

  • Свидетели, например соседи, а также и участковый подтверждают, что ИП не проживает по месту регистрации.

  • IP-адреса не соответствуют региону регистрации.

Эти и другие данные позволяют ФНС сделать вывод о фиктивности регистрации и, как следствие, на стремление получить необоснованную налоговую выгоду (п. 1 ст. 54.1 НК).

Компания «КСК ГРУПП» помогает предпринимателям подтвердить законность переезда и защититься от претензий налоговой. Специалисты проведут анализ рисков, подготовят доказательства реальной деятельности в регионе и при необходимости представят интересы ИП при проверках и в суде.

Оставить заявку

Что говорит судебная практика

В новых реалиях еще не сформировалась судебная практика, но можно прогнозировать, что сохранятся подходы, которые были выработаны ранее. Ведь и раньше ИП приходилось доказывать связь с регионами. Например, чтобы подтвердить специальный стаж для пенсии или, чтобы отбиться от подозрений в фиктивной миграции с единственной целью — сбежать от высокой налоговой нагрузки.

Когда суды встанут на сторону налоговиков:

Как доказать реальную связь с льготным регионом

Чтобы избежать претензий со стороны ФНС, придется подтвердить фактическое ведение деятельности в новом регионе. Вот ключевые доказательства:

1. Фактическое проживание. Основное доказательство — это наличие регистрации по месту жительства в жилом помещении, пригодном для проживания (не аварийном, не «режимном»). Нужно вносить коммунальные платежи. Соседи, участковый должны быть в состоянии подтвердить, что человек реально проживает по указанному адресу.

Важно: фиктивная регистрация без намерения проживать по указанному адресу — по-прежнему административное (ст. 19.15.2 КоАП) и даже, при определенных обстоятельствах, уголовное правонарушение (ст. 322.2 УК).

2. Экономическая активность. В новом регионе ИП нанимает сотрудников, зарегистрированных в регионе, арендует объекты, расположенные в этой местности (офисы, склады, оборудование и т. п.), взаимодействует с местными контрагентами, оказывает услуги, реализует товары именно в регионе регистрации. Полезен и счет в местном банке. 

3. Подтверждения технического характера. Это использование IP-адресов, соответствующих региону, вход в систему «клиент-банк», ЭДО с местных устройств. 

4. Документальные подтверждения. Может показаться странным, но и штамп о регистрации в регионе — довольно-таки серьезное доказательство, особенно при наличии других подтверждений.

Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов

Оценим корректность налоговых отчислений

Запишитесь на консультацию

Заполните форму и мы свяжемся с вами:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Что делать, если проверка уже началась

Ни в коем случае не игнорировать вызовы, так как неявка усугубляет подозрения в том, что ИП в регионе на самом деле отсутствует. Нужно быть готовым в любой момент предъявить документальные подтверждения реальной связи с регионом. Если суммы штрафов велики и на самом деле доказательств реального переезда нет, то лучше рассмотреть возможность добровольного возвращения под юрисдикцию прежней ИФНС.

Честный налогоплательщик, реально переехавший на законных основаниях, может не иметь бесспорных доказательств фактической связи с регионом. Для минимизации риска налоговых претензий рекомендуется обращаться к специалистам компании «КСК ГРУПП». Профессиональные эксперты окажут квалифицированную юридическую помощь, обеспечат полное соответствие требованиям законодательства и безопасность ведения вашего бизнеса.

Читайте также:

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFKAQqDa

Продукты компании

Мероприятия

Управленческий и финансовый учет ка...  до 22.10

 Мероприятия на Клерке

Информации об авторе

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

51 022 подписчика390 постов1 мероприятие

Начать дискуссию

Главная Тарифы