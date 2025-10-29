Переквалификация подотчета в зарплату: 5 главных критериев для налоговой

В чем суть проблемы

Нередко генеральный директор ООО считает, что деньги фирмы — это его деньги, особенно если он единственный учредитель (участник). Он считает, что вполне законно оплачивать личные покупки с корпоративной карты, со счета организации, а потом просто оформить все это как подотчет.

Но наличие средств на счете не означает, что это прибыль. Если прибыли нет, а личные траты есть, то, по сути, используются деньги, которые должны идти на обслуживание обязательств компании.