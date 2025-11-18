Как работать на УСН с 2026 года: все изменения для бизнеса

Самое главное:
Законопроект новой налоговой реформы 2026 прошел первое чтение в Госдуме.
Основные изменения по НДС для упрощенцев: увеличение основной ставки до 22%, снижение лимита для подключения НДС.
Планируемые изменения по взносам: пониженные тарифы для МСП оставят только для определенных отраслей, которые утвердит Правительство, введут обязанность платить взносы за руководителя без зарплаты.
Другие важные изменения: перенос срока уплаты на предшествующий празднику или выходному день, ограничение возможности применения льготных ставок в регионах.
Планируемые изменения по УСН в 2026 году
Упрощенка с каждым годом становится все ближе к общей системе налогообложения: увеличение лимитов для применения и перехода на нее, введение обязанности уплаты НДС, а теперь еще и снижение предельной планки по доходу, позволяющему работать без НДС.
В 2026 году упрощенцев ждет ряд серьезных изменений, которые существенно повлияют на их работу. Законопроект № 1026190-8, предусматривающий данные поправки, уже прошел первое чтение в Госдуме.
Вначале рассмотрим изменения, непосредственно связанные с УСН, а далее осветим поправки которые хоть и не касаются напрямую упрощенки, но влияют на работу компаний и ИП на данном режиме налогообложения.
Изменения по УСН 2026
1. Снижение лимита по доходам для работы без НДС
Самое значительное и резонансное изменение 2026 года для УСН.
Законодатель предложил уменьшить предельный доход, позволяющий упрощенцам работать без НДС: с 60 до 10 млн руб.
Первоначальный текст законопроекта предлагал ввести указанные изменения уже с 1 января 2026 года, но по результатам рассмотрения документа в 1 чтении, комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил организовать переход упрощенцев на уплату НДС поэтапно:
20 млн рублей — в 2026 году;
15 млн рублей — в 2027 году;
10 млн рублей — в 2028 году.
2. Увеличение ставки по НДС на 2%
Сейчас основная ставка по НДС для плательщиков ОСНО, УСН, ЕСХН составляет 20%. Поправки предлагают поднять ее с 2026 года до 22%, при этом увеличение льготной ставки для социально значимых объектов не планируется.
Рост основной ставки повлечет за собой увеличение расчетной ставки, применяемой при реализации предприятия как имущественного комплекса и при оказании услуг иностранной компании в электронной форме. Сейчас она составляет 16,67%, а в 2026 году ее размер поднимется до 18,03%.
3. Временно отменить ответственность за несвоевременное представление декларации по НДС упрощенцев
В 2025 году действует мораторий на привлечение к ответственности упрощенцев за несвоевременное представление отчетности по НДС. Действия данной льготы распространяется на организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками НДС с 2025 года. Если такой налогоплательщик опоздает с подачей декларации по НДС, но успеет сдать ее до конца 2025 года, к ответственности его не привлекут (постановление Правительства от 23.04.2025 № 530).
Законодатель предложил распространить действия данного моратория также и на тех упрощенцев, которые станут плательщиками НДС в 2026 году.
4. Отмена ограничения для перехода с пониженных на общие ставки по НДС для упрощенцев
В настоящий момент организации или ИП на УСН, которые выбрали пониженные ставки 5 или 7%, могут перейти на применение общих ставок только через 12 кварталов (3 года).
По итогам рассмотрения законопроекта № 1026190-8 в первом чтении предложено смягчить (отменить) указанный запрет.
5. Закрепление в НК порядка расчета 1% взноса с дохода, свыше 300 000 руб. для УСН «Доходы минус расходы»
Сейчас этот взнос рассчитывают с разницы между доходами и расходами, но данный порядок прямо в НК не прописан, что нередко вызывало споры с налоговиками.
С 2026 года его предлагают зафиксировать в НК.
6. Расширение перечня расходов на УСН
В 2025 году учесть в составе затрат по УСН можно расходы на приобретение и создание нематериальных активов (НМА). Законодатель предлагает с 2026 года расширить этот перечень и включить в него в том числе затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение НМА.
7. Введение ограничений на установление льготных ставок в регионах РФ
Сейчас субъекты РФ вправе сами определять перечень видов деятельности, для которых будут действовать пониженные ставки по УСН.
С 2026 года сниженные ставки по УСН будут применяться только для определенного перечня видов деятельности, который утвердит Правительство и только для тех упрощенцев, которые отвечают установленным критериям.
Грядущая реформа — это не только вызов, но и возможность пересмотреть структуру, оптимизировать процессы и выйти на новую эффективность. Пока ваши конкуренты откладывают решение, вы можете действовать.
«КСК ГРУПП» предлагает индивидуальный подход и продуманные решения для лидеров:
Персональная налоговая стратегия, учитывающая все нюансы налоговой реформы.
Комплексный аудит с фокусом на будущие, а не только на текущие риски.
Экспертное сопровождение от 150 экспертов-практиков.
Изменения по страховым взносам для упрощенцев в 2026 году
Таких изменений немного, но они также существенны для работы организаций и ИП на УСН.
1. Отмена пониженных тарифов по взносам для субъектов МСП
Сейчас пониженный тариф по взносам за сотрудников могут применять организации-субъекты МСП. Для них тариф составляет 30% в пределах дохода, не превышающего 1,5 МРОТ и 15% — свыше этого значения.
Законопроект предлагает оставить пониженные тарифы только для МСП из определенного перечня, который утвердит Правительство.
Но по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении комитет по бюджету и налогам предложил сохранить сниженные тарифы для УСН из социально-значимых сфер деятельности (ЖКХ, образование и пр.).
2. Увеличение размера фиксированных взносов ИП за себя
В 2026 году размер взносов предпринимателей на собственное страхование составит 57 390 руб., а предельный лимит по 1% взносам с дохода свыше 300 000 руб. — 321 818 руб.
3. Установление размера предельной базы по взносам
Предельная база по взносам на 2026 год составит 2 979 000 руб.
4. Увеличение тарифа по взносам для IT-компаний
Сейчас тариф по взносам для таких организаций составляет 7,6%, независимо от размера дохода, перечисленного сотрудникам.
Поправки 2026 года увеличат тариф до 15% в отношении выплат, не превышающих размер предельной базы. Выплаты свыше предельной базы будут по-прежнему облагаться по ставке 7,6%.
5. Введение обязанности уплаты взносов за руководителя при отсутствии у него дохода
С 2026 года с дохода руководителя организации, не превышающего размера федерального МРОТ, необходимо будет уплачивать взносы исходя из МРОТ. Данное условие будет распространяться в том числе и на ситуацию, когда директор не получает зарплату вовсе.
Кроме указанных выше изменений законодатель, также предлагает изменить порядок переноса срока уплаты налогов, если он попадает на праздник или выходной. В первоначальном тексте законопроекта предлагалось этот срок передвинуть не на ближайший, а на предшествующий нерабочему дню день. Но после рассмотрения проекта в первом чтении комитет отметил, что перенос срока только для налогов противоречит правилу об уплате всех обязательных платежей в качестве ЕНП. Кроме того, такое изменение может внести путаницу в ЕНС из-за того, что срок сдачи отчетности на предшествующий празднику или выходному день, не сдвигается и может создаться ситуация, когда сдача отчетности и уплата налога придется на один день.
Не дайте реформе замедлить ваш рост! КСК ГРУПП поможет:
Провести налоговый аудит.
Снизить риски и нагрузку.
Разработать стратегию перехода.
Встречайте 2026 год во всеоружии! КСК ГРУПП поможет безболезненно адаптироваться к новым правилам.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Подведем итоги
Плательщиков НДС на УСН в 2026 году станет больше из-за снижения лимита на применение этого налога с 60 млн руб. до 20 млн руб.
Общая ставка по НДС поднимется до 22%, увеличится расчетная ставка для определенных операций — до 18,03%.
Платить взносы за руководителя нужно будет, если выплачиваемая ему зарплата не превышает федеральный МРОТ или если она не выплачивается ему вовсе.
Поднимется размер фиксированных взносов ИП за себя — до 57 390 руб. и увеличится размер предельной базы для расчета взносов за сотрудников — до 18,03%.
Читайте также:
Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса.
Как ИП доказать налоговой службе связь со льготными регионами.
Переквалификация подотчета в зарплату: 5 главных критериев для налоговой.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFHyxJLx
Начать дискуссию