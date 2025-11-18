Как работать на УСН с 2026 года: все изменения для бизнеса

Другие важные изменения: перенос срока уплаты на предшествующий празднику или выходному день, ограничение возможности применения льготных ставок в регионах.

Планируемые изменения по взносам: пониженные тарифы для МСП оставят только для определенных отраслей, которые утвердит Правительство, введут обязанность платить взносы за руководителя без зарплаты.

Основные изменения по НДС для упрощенцев: увеличение основной ставки до 22%, снижение лимита для подключения НДС.

Планируемые изменения по УСН в 2026 году

Упрощенка с каждым годом становится все ближе к общей системе налогообложения: увеличение лимитов для применения и перехода на нее, введение обязанности уплаты НДС, а теперь еще и снижение предельной планки по доходу, позволяющему работать без НДС. В 2026 году упрощенцев ждет ряд серьезных изменений, которые существенно повлияют на их работу. Законопроект № 1026190-8, предусматривающий данные поправки, уже прошел первое чтение в Госдуме. Вначале рассмотрим изменения, непосредственно связанные с УСН, а далее осветим поправки которые хоть и не касаются напрямую упрощенки, но влияют на работу компаний и ИП на данном режиме налогообложения.

Изменения по УСН 2026

1. Снижение лимита по доходам для работы без НДС

Самое значительное и резонансное изменение 2026 года для УСН. Законодатель предложил уменьшить предельный доход, позволяющий упрощенцам работать без НДС: с 60 до 10 млн руб. Первоначальный текст законопроекта предлагал ввести указанные изменения уже с 1 января 2026 года, но по результатам рассмотрения документа в 1 чтении, комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил организовать переход упрощенцев на уплату НДС поэтапно: 20 млн рублей — в 2026 году;

15 млн рублей — в 2027 году;

10 млн рублей — в 2028 году.

2. Увеличение ставки по НДС на 2%

Сейчас основная ставка по НДС для плательщиков ОСНО, УСН, ЕСХН составляет 20%. Поправки предлагают поднять ее с 2026 года до 22%, при этом увеличение льготной ставки для социально значимых объектов не планируется. Рост основной ставки повлечет за собой увеличение расчетной ставки, применяемой при реализации предприятия как имущественного комплекса и при оказании услуг иностранной компании в электронной форме. Сейчас она составляет 16,67%, а в 2026 году ее размер поднимется до 18,03%.

3. Временно отменить ответственность за несвоевременное представление декларации по НДС упрощенцев

В 2025 году действует мораторий на привлечение к ответственности упрощенцев за несвоевременное представление отчетности по НДС. Действия данной льготы распространяется на организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками НДС с 2025 года. Если такой налогоплательщик опоздает с подачей декларации по НДС, но успеет сдать ее до конца 2025 года, к ответственности его не привлекут (постановление Правительства от 23.04.2025 № 530). Законодатель предложил распространить действия данного моратория также и на тех упрощенцев, которые станут плательщиками НДС в 2026 году.

4. Отмена ограничения для перехода с пониженных на общие ставки по НДС для упрощенцев

В настоящий момент организации или ИП на УСН, которые выбрали пониженные ставки 5 или 7%, могут перейти на применение общих ставок только через 12 кварталов (3 года). По итогам рассмотрения законопроекта № 1026190-8 в первом чтении предложено смягчить (отменить) указанный запрет.

5. Закрепление в НК порядка расчета 1% взноса с дохода, свыше 300 000 руб. для УСН «Доходы минус расходы»

Сейчас этот взнос рассчитывают с разницы между доходами и расходами, но данный порядок прямо в НК не прописан, что нередко вызывало споры с налоговиками. С 2026 года его предлагают зафиксировать в НК.

6. Расширение перечня расходов на УСН

В 2025 году учесть в составе затрат по УСН можно расходы на приобретение и создание нематериальных активов (НМА). Законодатель предлагает с 2026 года расширить этот перечень и включить в него в том числе затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение НМА.

7. Введение ограничений на установление льготных ставок в регионах РФ