Все изменения по НДС с 2026 года: обзор для бизнеса

Ставка по НДС вырастет на 2%: с 20% до 22%. Размер пониженных ставок по НДС на УСН (5% и 7%) останется без изменения.
Сохранятся действующие льготы по НДС и ставка 10% для социально значимых товаров, за исключением молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей.
От применения пониженных ставок по НДС на УСН можно будет отказаться досрочно.
Предельный лимит для освобождения от уплаты НДС на УСН будет снижаться поэтапно.
Увеличение основной и расчетной ставки по НДС
С 1 января 2026 года в России изменится основная ставка по налогу на добавленную стоимость. Она увеличится с действующих 20% до 22% (пп. в п. 8 ст. 2, п. 13 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Новая ставка будет применяться ко всем товарам (работам и услугам) отгруженным (выполненным и оказанным) с 1 января 2026 года. Дата заключения договора при этом значения иметь не будет:
Реализация в 2025 году, оплата в 2026 году — учитывается ставка, действующая на дату отгрузки — 20%.
Оплата в 2025 году, реализация в 2026 — налоговая база определяется дважды: на момент получения предоплаты (по ставке 20/120) и на момент отгрузки (по 22%).
Товары отгружены в 2025 году, но стоимость их изменилась в 2026 — применяется ставка 20%.
Покупатель погасил задолженность по отгрузке 2025 году — в 2026 году действует ставка 20%.
Повышение затронет и расчетную ставку по НДС, которая применяется при продаже предприятия как имущественного комплекса или при реализации электронных услуг иностранными компаниями. Она вырастет до 18,03%. Сейчас она составляет 16,67%.
Будут ли отменены льготные и пониженные ставки по НДС
Льготная ставка 10% сохранит свое действие, но некоторые товары выведут из под ее применения. Так, например, она будет отменена для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей (п. б п. 8 ст. 2, п. 3 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Пониженные ставки НДС для упрощенцев (5% и 7%) сохранят свое действие в 2026 году. Их отмена или увеличение в ближайшее время не планируется.
Снижение лимита для освобождения от НДС на УСН
Первоначальный текст законопроекта № 1026190-8 предполагал резкое снижение порога по доходам, позволяющего работать на УСН без НДС: с 60 до 10 млн руб. с 2026 года. Данный лимит не изменили, но сделали переход более плавным — в течение трех лет.
Освобождение от уплаты НДС на УСН
Условие
В 2026 году
Доход за 2025 год и в течение 2026 года — не более 20 млн руб.
В 2027 году
Доход за 2026 и в течение 2027 года — не более 15 млн руб.
В 2028 и последующих годах
Доход за 2027 и в последующие года — не более 10 млн руб.
При превышении указанного лимита, упрощенец утрачивает право на освобождение от НДС и становится плательщиком этого налога с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Упрощенцы-экспортеры на ставках НДС 5% (7%) получат право отказаться от нулевой ставки
С 1 января 2026 года организации и ИП на УСН, которые платят НДС по пониженным ставкам 5% или 7%, получат право добровольно отказаться от применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров.
Сейчас такое право предусмотрено только для тех кто применяет общую ставку по НДС.
Условия отказа от нулевой ставки при этом не изменятся. Для этого нужно будет направить в налоговую инспекцию соответствующее заявление в срок не позднее 1 числа квартала, с которого упрощенец планирует отказаться от данной льготы.
Продлен срок действия заявительного порядка возмещения НДС
Им можно будет воспользоваться до конца 2026 года (ст. 176.1 НК). Сейчас срок его действия ограничен 31.12.2025.
Ускоренным порядком возмещения НДС можно будет воспользоваться в случае, если организация (ИП) не находится в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.
Данный порядок предполагает возмещение НДС до окончания срока проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС.
При этом, для возврата суммы НДС в пределах уплаченных за прошлый год налогов и взносов не потребуется банковская гарантия.
Снят запрет на отказ от пониженных ставок по НДС
С 2026 года упрощенцы, впервые выбравшие льготные ставки НДС 5% или 7%, смогут досрочно отказаться от их применения и перейти на общую ставку.
Сделать это можно будет в течение 4 кварталов, начиная с квартала, за который была подана декларация с пониженной ставкой по НДС (п. 9 ст. 164 НК). Ждать три года, как сейчас, не потребуется.
Что же касается тех, кто уже выбрал в 2025 году пониженные ставки, то они смогут перейти на общую ставку только по окончании 12 кварталов. На них данное нововведение распространяться не будет.
Переход на общую ставку 22% можно будет осуществить однократно, начиная с квартала, за который впервые подана декларация с применением льготного НДС.
Уточнено место реализации товаров и услуг для исчисления НДС
Изменения касаются двух ситуаций:
Продажа через маркетплейсы. Если продавец из страны ЕАЭС продает товар физическому лицу через электронную площадку, и товар при этом отгружается из России, но получает его покупатель в другой стране ЕАЭС (не в РФ), то местом реализации территория РФ не признается. Следовательно, такие операции не подлежат обложению НДС.
Аренда майнинговой инфраструктуры. Местом оказания услуг по аренде мощностей для майнинга признается территория России, если арендатор использует эти услуги для деятельности в РФ.
Сохранена льгота для российского ПО
Реализация прав на российское ПО, включенное в реестр Минцифры, по-прежнему освобождается от НДС.
Отмены этой льготы, которая изначально планировалась, в 2026 году не будет.
Туроператорам продлили льготу по НДС до конца 2030 года
Продажа готовых туров по России для российских и иностранных туристов не облагается НДС. Освобождение от НДС применяется при реализации туроператором комплекса услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (туристского продукта), на основании договора о реализации такого продукта.
Данная льгота распространяется исключительно на деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма. Действие льготы с 30.06.2027 продлено до 31 декабря 2030 года включительно.
Введен мораторий на штрафы за несвоевременное представление декларации по НДС упрощенцев
В 2026 году для упрощенцев, впервые ставших плательщиками НДС, освободят от уплаты штрафа по ст. 119 НК за несвоевременную сдачу деклараций, если она будет направлена в ИФНС в течение 2026 года.
Как изменения по НДС отразятся на плательщиках ПСН
Одновременно со снижением лимита по доходу для освобождения от НДС с 1 января 2026 года будет уменьшен лимит для целей применения ПСН. Также поэтапно:
Для применения ПСН в 2026 году — доход за 2025 и в течение 2026 года — не более 20 млн руб.
Для применения ПСН в 2027 году — доход за 2026 и в течение 2027 года — не более 15 млн руб.
Для применения ПСН в 2028 и последующих годах — не более 10 млн руб.
Подведем итоги
Общая ставка по НДС с 1 января 2026 года составит 22%, расчетная ставка — 18,03%.
Льготная ставка 10% сохранится, но некоторые товары выведут из под ее применения.
От пониженных ставок по НДС для УСН можно будет отказаться досрочно, не дожидаясь окончания трех лет.
Будут сохранены и продлены льготы для туроператоров и российского ПО.
Соответственно, те ИП, что в указанный лимит не уложатся, обязаны будут перейти на УСН с обязательной уплатой НДС или на АУСН.
