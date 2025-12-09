Все изменения по НДС с 2026 года: обзор для бизнеса

Увеличение основной и расчетной ставки по НДС

С 1 января 2026 года в России изменится основная ставка по налогу на добавленную стоимость. Она увеличится с действующих 20% до 22% (пп. в п. 8 ст. 2, п. 13 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Новая ставка будет применяться ко всем товарам (работам и услугам) отгруженным (выполненным и оказанным) с 1 января 2026 года. Дата заключения договора при этом значения иметь не будет:

Реализация в 2025 году, оплата в 2026 году — учитывается ставка, действующая на дату отгрузки — 20%.

Оплата в 2025 году, реализация в 2026 — налоговая база определяется дважды: на момент получения предоплаты (по ставке 20/120) и на момент отгрузки (по 22%).

Товары отгружены в 2025 году, но стоимость их изменилась в 2026 — применяется ставка 20%.

Покупатель погасил задолженность по отгрузке 2025 году — в 2026 году действует ставка 20%.

Повышение затронет и расчетную ставку по НДС, которая применяется при продаже предприятия как имущественного комплекса или при реализации электронных услуг иностранными компаниями. Она вырастет до 18,03%. Сейчас она составляет 16,67%.