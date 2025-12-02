Как отбиться от обвинений в дроблении 2026: аргументы в пользу налогоплательщика

Самое главное:
Даже при наличии признаков дробления можно доказать самостоятельность бизнеса.
Суд оценивает факты — раздельный персонал, имущество, разные виды деятельности и самостоятельные расходы подтверждают отсутствие схемы.
Аренда, франшиза и использование сторонних ресурсов не считаются дроблением, если есть деловая цель и подтверждающие документы.
Проверка контрагентов и осмотрительность помогают снизить риски претензий и защититься при проверке.
Франшиза — не обязательно дробление
ООО-1 было единственным поставщиком кулинарной и хлебобулочной продукции собственного производства для ООО-2 и ООО-3 в 2018–2020 годах, на основании чего ИФНС вменил ООО-1 дробление. Налоговая доначислила НДС и оштрафовала фирму. Но в апелляции удалось отбиться от обвинений:
Все ООО были созданы не одновременно, а в течение продолжительного периода.
Компании осуществляли разную деятельность — розничная торговля, производство кондитерских изделий, кофейни.
Каждая организация работала с самостоятельным штатом сотрудников.
Трудовая миграция между ООО отсутствовала.
У каждого общества были сотрудники, которые были нужны именно для основной деятельности.
Доказательств того, что сотрудники работали в нескольких обществах, воспринимали все общества как единое целое не было представлено.
Производимая продукция реализовывалась не только компаниям из группы, но и другим компаниям розничной торговли.
Каждое общество самостоятельно несло расходы, платило налоги.
Единство промоакций, один вебсайт обусловлено условиями коммерческой концессии.
Суды подчеркнули, что налоговый орган должен доказать дробление, чего не было сделано (постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.02.25, дело № А45-11180/2023).
Самостоятельность исключает дробление
Нередко налоговая делает вывод о дроблении только потому, что компания работает с подконтрольными или взаимозависимыми ИП. Но если налогоплательщик может доказать самостоятельность контрагентов — например, подтвердить, что у них есть имущество, собственные сотрудники и доходы не только от вашей организации — это снижает риски. Если при этом налоговый орган не представил доказательств подконтрольности единому «центру», есть шанс успешно отбиться от обвинений в дроблении (например, постановление АС Московского округа от 29.08.2025 № Ф05-13081/2025 по делу № А40-235924/2024).
Привлечение сторонних ресурсов — не криминал
Если налоговая ставит под сомнение законность сделки из-за привлечения сторонних ресурсов, не спешите делать выводы. Сам факт аренды транспорта или использования чужих ресурсов не доказывает дробление бизнеса или уклонение от налогов.
Основные тезисы для защиты:
Это обычная коммерческая практика. Сегодня для оптимизации затрат и гибкости бизнеса многие организации, оказывающие услуги (например, транспортные компании-диспетчеры), не всегда имеют собственный основной парк транспортных средств. Аренда ТС, лизинг — это распространенная практика, не противоречит законодательству.
Отсутствие претензий по аналогичным сделкам в прошлом. Если налоговый орган ранее не имел претензий к подобным отношениям, это говорит о признании легитимности таких схем ведения деятельности.
Пропорциональность и реальность услуг. Если доля услуг контрагента не превышает значимую часть бизнеса заказчика и соответствует объемам реальных операций (например, сопоставим с объемами продажи продукции), это подтверждает реальный экономический смысл сделок.
Отсутствие доказательств аффилированности и контролируемости. Налоговый орган обязан представить доказательства, что контрагент действует по указке заказчика, в том числе наличие согласованных действий, управления или возврата денег через цепочку компаний.
Контрагент соблюдает налоговое законодательство. Это важный аргумент, он подтверждает законность ведения хозяйственной деятельности самим контрагентом.
Отсутствие «кругового движения» денег, признаков обналичивания. Налоговая проверка не выявила возврата денежных средств к заказчику или преобразования средств в наличные, что исключает признаки схемного уклонения от налогов.
При наличии документов, подтверждающих реальное оказание услуг (договоры, акты, банковские выписки и т. п.) есть шанс выиграть суд, положительные примеры есть (постановления АС Центрального округа от 22.08.2025, дело № А14-22106/2023, Московского округа от 21.03.2025 № Ф05-24979/2023).
Ответственность за уплату НДС лежит на самом контрагенте
Если налоговая считает, что вы должны были знать о нарушениях контрагента, вы можете выстроить защиту, если:
проверяли контрагентов перед заключением сделки;
оформляли, сохраняли все документы, как по сделке, так и по контрагенту — прежде всего подтверждение его фактического существования;
можете представить корректные счета-фактуры с выделением НДС, подтверждающие добросовестность проведения операций;
в состоянии подтвердить оплату по сделкам.
При выявлении проблем с контрагентами запрашивайте у них скорректированные счета-фактуры и подтверждающие документы. Если контрагенты не реагируют, фиксируйте это и используйте в суде. Сошлитесь на то, что у вас нет обязанности контролировать действия контрагентов второго и последующих звеньев (письмо ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547@, определения КС от 16.10.2003 № 329-О, от 10.11.2016 № 2561-О и т. п.). Подготовьте доказательства реальности сделок, укажите на отсутствие доказательств злого умысла.
В практике есть положительные для налогоплательщика примеры (постановление АС Поволжского округа от 13.08.2025, дело № Ф06-4663/2025).
На каждый вышеприведенный пример есть другие, суды далеко не всегда склонны вставать на сторону налогоплательщика. Но именно поэтому и нужно внимательно подходить к выбору модели бизнеса, проявлять должную осмотрительность, ответственно подходить к документальному оформлению. И главное — вовремя получить консультацию грамотного специалиста.
Что в итоге
Обвинения в дроблении не означают автоматическую вину компании — важно иметь документальные доказательства самостоятельности.
Налоговая должна доказать подконтрольность единому центру. Если этого нет, позицию, как правило, можно успешно отстоять.
Заблаговременная диагностика структуры бизнеса и консультация специалистов помогут избежать споров и доначислений.
