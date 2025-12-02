ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Как отбиться от обвинений в дроблении 2026: аргументы в пользу налогоплательщика

Тот факт, что налоговая усмотрела в вашей деятельности признаки дробления, еще не означает, что оно доказано. При корректном оформлении отношений и должной осмотрительными вы сможете сделать так, что суд не сочтет дробление доказанным.  

Самое главное:

  • Даже при наличии признаков дробления можно доказать самостоятельность бизнеса.

  • Суд оценивает факты — раздельный персонал, имущество, разные виды деятельности и самостоятельные расходы подтверждают отсутствие схемы.

  • Аренда, франшиза и использование сторонних ресурсов не считаются дроблением, если есть деловая цель и подтверждающие документы.

  • Проверка контрагентов и осмотрительность помогают снизить риски претензий и защититься при проверке.

Франшиза — не обязательно дробление

ООО-1 было единственным поставщиком кулинарной и хлебобулочной продукции собственного производства для ООО-2 и ООО-3 в 2018–2020 годах, на основании чего ИФНС вменил ООО-1 дробление. Налоговая доначислила НДС и оштрафовала фирму. Но в апелляции удалось отбиться от обвинений:

  • Все ООО были созданы не одновременно, а в течение продолжительного периода.

  • Компании осуществляли разную деятельность — розничная торговля, производство кондитерских изделий, кофейни.

  • Каждая организация работала с самостоятельным штатом сотрудников.

  • Трудовая миграция между ООО отсутствовала.

  • У каждого общества были сотрудники, которые были нужны именно для основной деятельности.

  • Доказательств того, что сотрудники работали в нескольких обществах, воспринимали все общества как единое целое не было представлено.

  • Производимая продукция реализовывалась не только компаниям из группы, но и другим компаниям розничной торговли.

  • Каждое общество самостоятельно несло расходы, платило налоги.

  • Единство промоакций, один вебсайт обусловлено условиями коммерческой концессии.

Суды подчеркнули, что налоговый орган должен доказать дробление, чего не было сделано (постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.02.25, дело № А45-11180/2023).

Самостоятельность исключает дробление

Нередко налоговая делает вывод о дроблении только потому, что компания работает с подконтрольными или взаимозависимыми ИП. Но если налогоплательщик может доказать самостоятельность контрагентов — например, подтвердить, что у них есть имущество, собственные сотрудники и доходы не только от вашей организации — это снижает риски. Если при этом налоговый орган не представил доказательств подконтрольности единому «центру», есть шанс успешно отбиться от обвинений в дроблении (например, постановление АС Московского округа от 29.08.2025 № Ф05-13081/2025 по делу № А40-235924/2024)

Привлечение сторонних ресурсов — не криминал  

Если налоговая ставит под сомнение законность сделки из-за привлечения сторонних ресурсов, не спешите делать выводы. Сам факт аренды транспорта или использования чужих ресурсов не доказывает дробление бизнеса или уклонение от налогов.

Основные тезисы для защиты:

  • Это обычная коммерческая практика. Сегодня для оптимизации затрат и гибкости бизнеса многие организации, оказывающие услуги (например, транспортные компании-диспетчеры), не всегда имеют собственный основной парк транспортных средств. Аренда ТС, лизинг — это распространенная практика, не противоречит законодательству.

  • Отсутствие претензий по аналогичным сделкам в прошлом. Если налоговый орган ранее не имел претензий к подобным отношениям, это говорит о признании легитимности таких схем ведения деятельности.

  • Пропорциональность и реальность услуг. Если доля услуг контрагента не превышает значимую часть бизнеса заказчика и соответствует объемам реальных операций (например, сопоставим с объемами продажи продукции), это подтверждает реальный экономический смысл сделок.

  • Отсутствие доказательств аффилированности и контролируемости. Налоговый орган обязан представить доказательства, что контрагент действует по указке заказчика, в том числе наличие согласованных действий, управления или возврата денег через цепочку компаний.

  • Контрагент соблюдает налоговое законодательство. Это важный аргумент, он подтверждает законность ведения хозяйственной деятельности самим контрагентом.

  • Отсутствие «кругового движения» денег, признаков обналичивания. Налоговая проверка не выявила возврата денежных средств к заказчику или преобразования средств в наличные, что исключает признаки схемного уклонения от налогов.

При наличии документов, подтверждающих реальное оказание услуг (договоры, акты, банковские выписки и т. п.) есть шанс выиграть суд, положительные примеры есть (постановления АС Центрального округа от 22.08.2025, дело № А14-22106/2023, Московского округа от 21.03.2025 № Ф05-24979/2023).

Ответственность за уплату НДС лежит на самом контрагенте

Если налоговая считает, что вы должны были знать о нарушениях контрагента, вы можете выстроить защиту, если:

  • проверяли контрагентов перед заключением сделки;

  • оформляли, сохраняли все документы, как по сделке, так и по контрагенту — прежде всего подтверждение его фактического существования;

  • можете представить корректные счета-фактуры с выделением НДС, подтверждающие добросовестность проведения операций;

  • в состоянии подтвердить оплату по сделкам.

При выявлении проблем с контрагентами запрашивайте у них скорректированные счета-фактуры и подтверждающие документы. Если контрагенты не реагируют, фиксируйте это и используйте в суде. Сошлитесь на то, что у вас нет обязанности контролировать действия контрагентов второго и последующих звеньев (письмо ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547@, определения КС от 16.10.2003 № 329-О, от 10.11.2016 № 2561-О и т. п.). Подготовьте доказательства реальности сделок, укажите на отсутствие доказательств злого умысла.

В практике есть положительные для налогоплательщика примеры (постановление АС Поволжского округа от 13.08.2025, дело № Ф06-4663/2025).

На каждый вышеприведенный пример есть другие, суды далеко не всегда склонны вставать на сторону налогоплательщика. Но именно поэтому и нужно внимательно подходить к выбору модели бизнеса, проявлять должную осмотрительность, ответственно подходить к документальному оформлению. И главное — вовремя получить консультацию грамотного специалиста.

Что в итоге

Обвинения в дроблении не означают автоматическую вину компании — важно иметь документальные доказательства самостоятельности.

Налоговая должна доказать подконтрольность единому центру. Если этого нет, позицию, как правило, можно успешно отстоять.

Заблаговременная диагностика структуры бизнеса и консультация специалистов помогут избежать споров и доначислений.

