Как отбиться от обвинений в дроблении 2026: аргументы в пользу налогоплательщика

Франшиза — не обязательно дробление

ООО-1 было единственным поставщиком кулинарной и хлебобулочной продукции собственного производства для ООО-2 и ООО-3 в 2018–2020 годах, на основании чего ИФНС вменил ООО-1 дробление. Налоговая доначислила НДС и оштрафовала фирму. Но в апелляции удалось отбиться от обвинений:

Все ООО были созданы не одновременно, а в течение продолжительного периода.

Компании осуществляли разную деятельность — розничная торговля, производство кондитерских изделий, кофейни.

Каждая организация работала с самостоятельным штатом сотрудников.

Трудовая миграция между ООО отсутствовала.

У каждого общества были сотрудники, которые были нужны именно для основной деятельности.

Доказательств того, что сотрудники работали в нескольких обществах, воспринимали все общества как единое целое не было представлено.

Производимая продукция реализовывалась не только компаниям из группы, но и другим компаниям розничной торговли.

Каждое общество самостоятельно несло расходы, платило налоги.

Единство промоакций, один вебсайт обусловлено условиями коммерческой концессии.

Суды подчеркнули, что налоговый орган должен доказать дробление, чего не было сделано (постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.02.25, дело № А45-11180/2023).