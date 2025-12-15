Закон о платформенной экономике: все изменения для маркетплейсов 2026

Самое главное:
С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила для маркетплейсов, селлеров и владельцев ПВЗ по закону № 289-ФЗ.
Закон устанавливает единые требования к договорам, правилам доступа, взаимодействию и ответственности участников платформенной экономики.
Маркетплейсы обязаны проверять селлеров и товары, в том числе разрешительную документацию, маркировку и соблюдение ограничений по ассортименту.
Снижать цены за счет продавцов можно только с их согласия, а за отказ участвовать в скидках запрещено применять санкции.
Все споры между селлерами и платформами сначала проходят обязательный досудебный порядок через систему урегулирования, которую должны создать операторы.
Что такое «платформенная экономика» и зачем о ней приняли отдельный закон
Современную экономику сложно представить без участия цифровых площадок — маркетплейсов, сервисов доставки, такси, аренды жилья, поиска работы и фриланса и т. д.
Платформенная экономика — это такая модель бизнеса, в которой между неограниченным кругом пользователей (покупателей) и исполнителями (продавцами) посредником выступает цифровая площадка. Сама платформа не производит товары или услуги, а лишь создает инфраструктуру для взаимодействия: помогает участникам найти друг друга, оформить сделку, провести транзакцию и в некоторых случаях организовать доставку.
31 июля 2025 года был подписан закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Основная часть его норм начнет действовать 1 октября 2026 года, в быту он уже получил сокращенное наименование «закон о маркетплейсах».
На самом деле нормативный акт касается не только операторов цифровых платформ, но и всех участников процесса.
Участники платформенной экономики:
Операторы цифровых платформ (маркетплейсы, агрегаторы, сервисы доставки). Компании, которые создают и поддерживают интернет-ресурсы, отвечают за техническую инфраструктуру, правила доступа, размещение предложений и оплату.
Селлеры (продавцы). Юридические лица, ИП, самозанятые и физлица, продающие товары и услуги через платформу.
Пользователи (покупатели). Конечные потребители, для которых новый закон вводит защиту: урегулированы правила разрешения споров, возврат средств, предоставление прозрачной публичной информации и ответственность операторов.
Пункты выдачи заказов (ПВЗ). Инфраструктурные объекты, которые принимают, хранят, выдают и возвращают товары, а также взаимодействуют с покупателями.
Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вводит единые условия для всех площадок, запрещает дискриминацию, устанавливает требования к содержанию договоров и правилам взаимодействия между селлерами и покупателями, в том числе в вопросах защиты интеллектуальной собственности, а также усиливает контроль за деятельностью операторов платформ. Цель — навести порядок в этом секторе экономики, обеспечить прозрачность работы и упростить выход на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса.
Важно: закон о платформенной экономике не применяется:
к информационным ресурсам, через которые владельцы продают только свои товары и услуги;
аудиовизуальным сервисам;
площадкам финансовых компаний;
магазинам ПО;
операторам площадок в сферах банкротства, приватизации, государственных закупок;
операторам инвестиционных платформ.
Что меняется для селлеров, владельцев ПВЗ и маркетплейсов
Перечислим, к чему нужно быть готовым в 2026 году всем субъектам платформенной экономики.
Заключение договора между маркетплейсом и селлером
Сейчас сотрудничество селлеров с маркетплейсами чаще всего происходит по системе оферты, то есть площадка предлагает свои стандартные условия, а продавец принимает их, акцептует предложение.
Но условия у всех площадок свои, кроме того, они часто меняются без предварительного согласия продавцов. Это создает не всегда прозрачные и равные правила игры.
Новый закон обязывает заключить — в электронной форме — гражданско-правовой договор между оператором и продавцом. При этом маркетплейс будет дополнительно проверять данные селлера через ЕГРИП, ЕГРЮЛ и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В договоре обязательно должны быть прописаны следующие пункты:
конкретные требования к селлеру;
порядок обмена юридически значимыми сообщениями;
меры ответственности и порядок их применения;
порядок обжалования решений в досудебном формате;
порядок продаж, оказания услуг или выполнения работ;
порядок взаиморасчетов;
информация о рейтинге на цифровой платформе и его изменении;
доступ к данным о ранжировании поисковой выдачи и изменении положения карточки товара;
порядок установления и изменения цен;
размер вознаграждения оператора;
порядок предоставления скидок.
Селлер сможет иметь доступ к текущему договору и архивным соглашениям, запрашивать документы, например, акт сверки, и получать их в течение недели.
Одностороннее изменение договора маркетплейсом
Менять условия сотрудничества цифровая площадка, конечно, сможет. Но об этом придется теперь уведомлять заранее каждого селлера (ст. 12 закона).
Если изменения касаются важных аспектов: например, мер ответственности, увеличения платы за услуги площадки или снижения комиссии ПВЗ, изменений условий приема, хранения, доставки и возврата товаров, срок уведомления — не менее чем за 45 календарных дней до вступления изменений в силу.
В остальных случаях оператор обязан предупредить минимум за 15 дней.
Но важно иметь в виду: оператор не обязан соблюдать сроки уведомления, если изменения улучшают положение селлера или требуются для приведения договора в соответствие с законом.
Усиление контроля за ассортиментом товаров
Маркетплейсы теперь обязаны проверять информацию в карточках товаров и не размещать те, что изъяты из оборота или требуют государственных разрешений (пестициды, лекарства, БАДы, медизделия и др.).
Сейчас на некоторых маркетплейсах есть возможность добавить карточку товара без декларации соответствия, то есть документ предоставляется покупателю только по его запросу в поддержку платформы. С новым законом правила ужесточаются.
Если товар подлежит обязательной маркировке, селлер должен заранее предоставить подтверждающие документы. Без них товар запрещается продавать, а селлеру может быть закрыт доступ в личный кабинет платформы.
Ожидается, что новые требования усилят контроль за ассортиментом и защитят покупателей от подделок и некачественной продукции.
Снижение цен (скидки) за счет селлеров только с их согласия
В соответствии со ст. 9 закона № 289-ФЗ, маркетплейсы начнут предупреждать продавцов о снижении цен на товары.
Если площадка планирует делать скидку на определенный ассортимент за счет селлера, она обязана отправить электронное уведомление минимум за 5 рабочих дней до акции. Селлер вправе отказаться от скидки в любой момент, даже если акция уже началась, а также полностью запретить продажу своих товаров в автоматических акциях.
Наказание продавца за отказ участвовать в скидках запрещено, в том числе маркетплейсы не могут снижать рейтинг по этой причине, скрывать карточки магазина из поиска, ограничивать доступ в ЛК и т. п.
Для селлеров это означает, что внезапные занижения цен и дополнительные расходы с этого момента будут исключены.
Предупреждение о блокировке
Маркетплейс может ограничить доступ к личному кабинету селлера или остановить размещение карточки товара только по основаниям и процедурам, которые прописаны в договоре (ст. 13 закона № 289-ФЗ). Это будет возможно в следующих случаях:
для соблюдения законодательства;
по причинам, прямо предусмотренным договором;
при подозрениях на неправомерный доступ третьих лиц к личному кабинету.
При этом маркетплейс обязан заранее уведомить селлера об ограничении доступа не менее чем за три дня и восстановить доступ в течение двух суток после устранения причины ограничения.
Разрешение споров между платформой и селлером
Чтобы минимизировать количество судебных споров между маркетплейсами и продавцами, законодательно вводится обязательнный досудебный порядок разрешения конфликтов (ст. 14 закона № 289-ФЗ).
Оператор обязан создать систему досудебного урегулирования, через которую селлеры и владельцы ПВЗ смогут подать жалобу на действия площадки (например, за незаконную блокировку ЛК или применение автоматической скидки без согласия).
При получении такой жалобы маркетплейс будет обязан дать ответ в течение 15 календарных дней. Только если в досудебном порядке спор разрешить не удастся, стороны вправе подать исковое заявление в суд.
Чек-лист: как бизнесу подготовиться к изменениям
Так как закон о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года, у селлеров, владельцев ПВЗ и самих операторов цифровых платформ еще есть время основательно подготовиться к новшествам.
1. Проведите ревизию ассортимента своего магазина
Проверьте, какие товары требуют сертификатов, лицензий, деклараций или маркировки. Уберите позиции, которые не пройдут модерацию, или заранее подготовьте документы. Особое внимание уделите категориям с повышенным риском — БАДы, детские товары, техника.
Создайте архив с сертификатами, декларациями и лицензиями по каждому товару, отметьте сроки их действия и планируйте своевременное обновление. Быстрый доступ к документам поможет при проверках и запросах маркетплейсов.
3. Подготовьтесь к работе со скидками
Определите заранее, на какие товарные позиции вы готовы дать согласие на снижение цены, а какие исключите из промоакций. Назначьте ответственных за решения по акциям и правила контроля. Установите минимальные цены и механизмы запрета автоматических скидок на определенные товары.
4. Организуйте процессы для досудебного урегулирования споров
Подготовьтесь к работе с новой системой подачи жалоб на действия платформы, чтобы своевременно и грамотно решать конфликты.
5. Отслеживайте изменения условий сотрудничества
О ключевых изменениях оператор теперь обязан предупреждать селлеров минимум за 45 календарных дней до их вступления. Это касается изменений комиссий, мер ответственности, логистики и возврата товаров. Для остальных изменений уведомление должно быть не менее чем за 15 дней. Не пропускайте важную информацию и вовремя реагируйте на нее.
