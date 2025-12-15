Закон о платформенной экономике: все изменения для маркетплейсов 2026

Что такое «платформенная экономика» и зачем о ней приняли отдельный закон

Современную экономику сложно представить без участия цифровых площадок — маркетплейсов, сервисов доставки, такси, аренды жилья, поиска работы и фриланса и т. д.

Платформенная экономика — это такая модель бизнеса, в которой между неограниченным кругом пользователей (покупателей) и исполнителями (продавцами) посредником выступает цифровая площадка. Сама платформа не производит товары или услуги, а лишь создает инфраструктуру для взаимодействия: помогает участникам найти друг друга, оформить сделку, провести транзакцию и в некоторых случаях организовать доставку.

31 июля 2025 года был подписан закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Основная часть его норм начнет действовать 1 октября 2026 года, в быту он уже получил сокращенное наименование «закон о маркетплейсах».

На самом деле нормативный акт касается не только операторов цифровых платформ, но и всех участников процесса.

Участники платформенной экономики:

Операторы цифровых платформ (маркетплейсы, агрегаторы, сервисы доставки). Компании, которые создают и поддерживают интернет-ресурсы, отвечают за техническую инфраструктуру, правила доступа, размещение предложений и оплату.

Селлеры (продавцы). Юридические лица, ИП, самозанятые и физлица, продающие товары и услуги через платформу.

Пользователи (покупатели). Конечные потребители, для которых новый закон вводит защиту: урегулированы правила разрешения споров, возврат средств, предоставление прозрачной публичной информации и ответственность операторов.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ). Инфраструктурные объекты, которые принимают, хранят, выдают и возвращают товары, а также взаимодействуют с покупателями.

Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вводит единые условия для всех площадок, запрещает дискриминацию, устанавливает требования к содержанию договоров и правилам взаимодействия между селлерами и покупателями, в том числе в вопросах защиты интеллектуальной собственности, а также усиливает контроль за деятельностью операторов платформ. Цель — навести порядок в этом секторе экономики, обеспечить прозрачность работы и упростить выход на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса.

Важно: закон о платформенной экономике не применяется:

к информационным ресурсам, через которые владельцы продают только свои товары и услуги;

аудиовизуальным сервисам;

площадкам финансовых компаний;

магазинам ПО;

операторам площадок в сферах банкротства, приватизации, государственных закупок;

операторам инвестиционных платформ.