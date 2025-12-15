8045 ЦОК КПП УСН mobile
Закон о платформенной экономике: все изменения для маркетплейсов 2026

1 октября 2026 года в России вступит в силу закон о платформенной экономике﻿, ожидаемый в равной степени и селлерам, и владельцами ПВЗ, и самими операторами цифровых платформ. В статье разберем, кого затронут поправки, что конкретно изменится в работе маркетплейсов и как подготовить бизнес к новым требованиям.

Самое главное:

  • С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила для маркетплейсов, селлеров и владельцев ПВЗ по закону № 289-ФЗ.

  • Закон устанавливает единые требования к договорам, правилам доступа, взаимодействию и ответственности участников платформенной экономики.

  • Маркетплейсы обязаны проверять селлеров и товары, в том числе разрешительную документацию, маркировку и соблюдение ограничений по ассортименту.

  • Снижать цены за счет продавцов можно только с их согласия, а за отказ участвовать в скидках запрещено применять санкции.

  • Все споры между селлерами и платформами сначала проходят обязательный досудебный порядок через систему урегулирования, которую должны создать операторы.

Что такое «платформенная экономика» и зачем о ней приняли отдельный закон

Современную экономику сложно представить без участия цифровых площадок — маркетплейсов, сервисов доставки, такси, аренды жилья, поиска работы и фриланса и т. д. 

Платформенная экономика — это такая модель бизнеса, в которой между неограниченным кругом пользователей (покупателей) и исполнителями (продавцами) посредником выступает цифровая площадка. Сама платформа не производит товары или услуги, а лишь создает инфраструктуру для взаимодействия: помогает участникам найти друг друга, оформить сделку, провести транзакцию и в некоторых случаях организовать доставку.

31 июля 2025 года был подписан закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Основная часть его норм начнет действовать 1 октября 2026 года, в быту он уже получил сокращенное наименование «закон о маркетплейсах». 

На самом деле нормативный акт касается не только операторов цифровых платформ, но и всех участников процесса.

Участники платформенной экономики:

  • Операторы цифровых платформ (маркетплейсы, агрегаторы, сервисы доставки). Компании, которые создают и поддерживают интернет-ресурсы, отвечают за техническую инфраструктуру, правила доступа, размещение предложений и оплату. 

  • Селлеры (продавцы). Юридические лица, ИП, самозанятые и физлица, продающие товары и услуги через платформу.

  • Пользователи (покупатели). Конечные потребители, для которых новый закон вводит защиту: урегулированы правила разрешения споров, возврат средств, предоставление прозрачной публичной информации и ответственность операторов.

  • Пункты выдачи заказов (ПВЗ). Инфраструктурные объекты, которые принимают, хранят, выдают и возвращают товары, а также взаимодействуют с покупателями. 

Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вводит единые условия для всех площадок, запрещает дискриминацию, устанавливает требования к содержанию договоров и правилам взаимодействия между селлерами и покупателями, в том числе в вопросах защиты интеллектуальной собственности, а также усиливает контроль за деятельностью операторов платформ. Цель — навести порядок в этом секторе экономики, обеспечить прозрачность работы и упростить выход на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса.

Важно: закон о платформенной экономике не применяется:

  • к информационным ресурсам, через которые владельцы продают только свои товары и услуги; 

  • аудиовизуальным сервисам; 

  • площадкам финансовых компаний; 

  • магазинам ПО; 

  • операторам площадок в сферах банкротства, приватизации, государственных закупок; 

  • операторам инвестиционных платформ.

Что меняется для селлеров, владельцев ПВЗ и маркетплейсов

Перечислим, к чему нужно быть готовым в 2026 году всем субъектам платформенной экономики.

Заключение договора между маркетплейсом и селлером

Сейчас сотрудничество селлеров с маркетплейсами чаще всего происходит по системе оферты, то есть площадка предлагает свои стандартные условия, а продавец принимает их, акцептует предложение.

Но условия у всех площадок свои, кроме того, они часто меняются без предварительного согласия продавцов. Это создает не всегда прозрачные и равные правила игры.

Новый закон обязывает заключить — в электронной форме — гражданско-правовой договор между оператором и продавцом. При этом маркетплейс будет дополнительно проверять данные селлера через ЕГРИП, ЕГРЮЛ и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)﻿.

В договоре обязательно должны быть прописаны следующие пункты:

  • конкретные требования к селлеру﻿;

  • порядок обмена юридически значимыми сообщениями﻿;

  • меры ответственности и порядок их применения﻿;

  • порядок обжалования решений в досудебном формате﻿;

  • порядок продаж, оказания услуг или выполнения работ﻿;

  • порядок взаиморасчетов﻿;

  • информация о рейтинге на цифровой платформе и его изменении﻿;

  • доступ к данным о ранжировании поисковой выдачи и изменении положения карточки товара﻿;

  • порядок установления и изменения цен﻿;

  • размер вознаграждения оператора﻿;

  • порядок предоставления скидок﻿.

Селлер сможет иметь доступ к текущему договору и архивным соглашениям, запрашивать документы, например, акт сверки, и получать их в течение недели. 

Одностороннее изменение договора маркетплейсом

Менять условия сотрудничества цифровая площадка, конечно, сможет. Но об этом придется теперь уведомлять заранее каждого селлера (ст. 12 закона).

  • Если изменения касаются важных аспектов: например, мер ответственности, увеличения платы за услуги площадки или снижения комиссии ПВЗ, изменений условий приема, хранения, доставки и возврата товаров, срок уведомления — не менее чем за 45 календарных дней до вступления изменений в силу.

  • В остальных случаях оператор обязан предупредить минимум за 15 дней.

Но важно иметь в виду: оператор не обязан соблюдать сроки уведомления, если изменения улучшают положение селлера или требуются для приведения договора в соответствие с законом.

Усиление контроля за ассортиментом товаров

Маркетплейсы теперь обязаны проверять информацию в карточках товаров и не размещать те, что изъяты из оборота или требуют государственных разрешений (пестициды, лекарства, БАДы, медизделия и др.).

Сейчас на некоторых маркетплейсах есть возможность добавить карточку товара без декларации соответствия, то есть документ предоставляется покупателю только по его запросу в поддержку платформы. С новым законом правила ужесточаются.

Если товар подлежит обязательной маркировке, селлер должен заранее предоставить подтверждающие документы. Без них товар запрещается продавать, а селлеру может быть закрыт доступ в личный кабинет платформы.

Ожидается, что новые требования усилят контроль за ассортиментом и защитят покупателей от подделок и некачественной продукции. 

Снижение цен (скидки) за счет селлеров только с их согласия

В соответствии со ст. 9 закона № 289-ФЗ, маркетплейсы начнут предупреждать продавцов о снижении цен на товары. 

Если площадка планирует делать скидку на определенный ассортимент за счет селлера, она обязана отправить электронное уведомление минимум за 5 рабочих дней до акции. Селлер вправе отказаться от скидки в любой момент, даже если акция уже началась, а также полностью запретить продажу своих товаров в автоматических акциях.

Наказание продавца за отказ участвовать в скидках запрещено, в том числе маркетплейсы не могут снижать рейтинг по этой причине, скрывать карточки магазина из поиска, ограничивать доступ в ЛК и т. п. 

Для селлеров это означает, что внезапные занижения цен и дополнительные расходы с этого момента будут исключены.

Предупреждение о блокировке 

Маркетплейс может ограничить доступ к личному кабинету селлера﻿ или остановить размещение карточки товара только по основаниям и процедурам, которые прописаны в договоре (ст. 13 закона № 289-ФЗ). Это будет возможно в следующих случаях:

  • для соблюдения законодательства;

  • по причинам, прямо предусмотренным договором;

  • при подозрениях на неправомерный доступ третьих лиц к личному кабинету.

При этом маркетплейс обязан заранее уведомить селлера об ограничении доступа не менее чем за три дня и восстановить доступ в течение двух суток после устранения причины ограничения.

Разрешение споров между платформой и селлером 

Чтобы минимизировать количество судебных споров между маркетплейсами и продавцами, законодательно вводится обязательнный досудебный порядок разрешения конфликтов (ст. 14 закона № 289-ФЗ).

Оператор обязан создать систему досудебного урегулирования, через которую селлеры и владельцы ПВЗ смогут подать жалобу на действия площадки (например, за незаконную блокировку ЛК или применение автоматической скидки без согласия)

При получении такой жалобы маркетплейс будет обязан дать ответ в течение 15 календарных дней. Только если в досудебном порядке спор разрешить не удастся, стороны вправе подать исковое заявление в суд. 

Чек-лист: как бизнесу подготовиться к изменениям

Так как закон о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года, у селлеров, владельцев ПВЗ и самих операторов цифровых платформ еще есть время основательно подготовиться к новшествам.

1. Проведите ревизию ассортимента своего магазина

Проверьте, какие товары требуют сертификатов, лицензий, деклараций или маркировки. Уберите позиции, которые не пройдут модерацию, или заранее подготовьте документы. Особое внимание уделите категориям с повышенным риском — БАДы, детские товары, техника.

2. Наведите порядок в разрешительной документации

Создайте архив с сертификатами, декларациями и лицензиями по каждому товару, отметьте сроки их действия и планируйте своевременное обновление. Быстрый доступ к документам поможет при проверках и запросах маркетплейсов.

3. Подготовьтесь к работе со скидками

Определите заранее, на какие товарные позиции вы готовы дать согласие на снижение цены, а какие исключите из промоакций. Назначьте ответственных за решения по акциям и правила контроля. Установите минимальные цены и механизмы запрета автоматических скидок на определенные товары.

4. Организуйте процессы для досудебного урегулирования споров

Подготовьтесь к работе с новой системой подачи жалоб на действия платформы, чтобы своевременно и грамотно решать конфликты.

5. Отслеживайте изменения условий сотрудничества

О ключевых изменениях оператор теперь обязан предупреждать селлеров минимум за 45 календарных дней до их вступления. Это касается изменений комиссий, мер ответственности, логистики и возврата товаров. Для остальных изменений уведомление должно быть не менее чем за 15 дней. Не пропускайте важную информацию и вовремя реагируйте на нее.

В этом помогут эксперты «КСК ГРУПП»﻿ — мы помогаем предпринимателям разрешать сложные вопросы, в том числе споры с цифровыми площадками. Юристы проведут анализ ситуации, помогут составить досудебную жалобу, подготовят доказательства и при необходимости представят интересы селлера в суде.

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFK2aQFa

