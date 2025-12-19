Кому нужен обязательный аудит по итогам 2025 года: критерии, ответственность

Кто обязан проходить аудит

Обязанность по проведению аудита относится к организациям, которые перечислены в ст. 5 закона № 307-ФЗ. На какие критерии следует ориентироваться:

Деятельность компании имеет отношение к рынку ценных бумаг. Подлежит оценке бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций — профессиональных участников в этой области, и чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Годовой доход превысил пороговую сумму. Если доход организации по налогооблагаемой базе за прошлый год составил 800 млн руб. или больше, то она подлежит аудиту. Сумма активов по окончанию года достигла установленного лимита. Совокупный размер активов по данным бухгалтерской отчетности составил 400 млн руб. или больше. Показатель берут по состоянию на конец года — например, на 31 декабря 2024 года за 2025 год. В бухотчетности это данные из строк 1600 и 1700. Юридическое лицо имеет статус АО. Акции акционерного общества находятся в собственности у федеральных, региональных и (или) муниципальных органов власти. Поступления в фонд превысили пороговое значение. Поступления в организацию, которая работает в форме фонда, составили 3 млн руб. или больше. Учитываются поступления имущества и денежные средства за предыдущий год. Исключения по этому критерию указаны в п. 3 ч. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ. Обязанность по проведению аудита установлена законом. Организация должна провести обязательный аудит, если правовое основание определено другим законом. Например, ст. 42 закона от 02.12.1990 № 395-1 (аудит отчетности в банковской сфере) или ст. 29 закона от 27.11.1992 № 4015-1 (обязательный аудит для страховщиков).

Компания соответствует хотя бы одному из названных критериев? Она обязана провести аудит.

Пример. ООО «Поставщик» занимается обеспечением компаний спецтехникой — погрузчиками, мульчерами, бульдозерами и др. В 2024 году общество исполнило крупный госконтракт и его выручка составила 802,23 млн руб. Сумма активов на конец отчетного года — 200 млн руб. Компания соответствует только одному критерию из перечня, но обязана провести аудит.

Кроме того, ИП, СМСП и остальные бизнес-субъекты могут сами инициировать проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности — например, чтобы выявить недочеты в первичной документации или недобросовестных сотрудников. Такой аудит называется не обязательным, а добровольным или инициативным.