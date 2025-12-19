Кому нужен обязательный аудит по итогам 2025 года: критерии, ответственность

Самое главное:
Обязательный аудит — это проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности на полноту и достоверность сведений.
Проверку проводят ежегодно и только аудиторские организации.
Обязательному аудиту подлежат компании, указанные в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Например, имеет значение годовой доход, сумма активов в бухгалтерском балансе, статус юрлица, деятельность на рынке ценных бумаг, поступления в фонд.
По итогам проверки компания получает аудиторское заключение, и должна предоставить его в ФНС в течение 10 дней после получения. Максимальный срок — до конца следующего года.
В 2025 году произошли изменения в законах, регламентирующих инвестиционную и страховую деятельность.
Что такое обязательный аудит
Обязательный аудит — это проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации на предмет корректного составления документации и законной деятельности. По итогам аудита компания получает аудиторское заключение и предоставляет его в ФНС.
К обязательному аудиту не нужно относиться, как к бюрократическому препятствию. Он во многом полезен для организаций:
Деловая репутация. Контрагенты и инвесторы охотнее сотрудничают с компанией, так как могут убедиться в ее финансовой и налоговой «чистоплотности». В рамках должной осмотрительности партнеры могут запрашивать финансовую отчетность.
Уверенность в сотрудниках. По итогам проверки руководитель понимает, что бухгалтерия работает без ошибок. Аудит можно косвенно использовать для оценки KPI сотрудников и начисления премий.
Отношения с ФНС. Обязанность по проведению аудита для некоторых компаний закреплена в законе (ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). У налогового органа возникает меньше вопросов к организациям, которые не игнорируют это требование о вовремя подают аудиторское заключение.
В законе № 307-ФЗ закреплены основные принципы и особенности обязательного аудита — какие организации должны его проводить, кого привлекают в качестве аудитора и др. Оценку бухгалтерской (финансовой) отчетности проводят ежегодно и только аудиторские организации (ч. 2 и 3 ст. 5).
Кто обязан проходить аудит
Обязанность по проведению аудита относится к организациям, которые перечислены в ст. 5 закона № 307-ФЗ. На какие критерии следует ориентироваться:
Деятельность компании имеет отношение к рынку ценных бумаг. Подлежит оценке бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций — профессиональных участников в этой области, и чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.
Годовой доход превысил пороговую сумму. Если доход организации по налогооблагаемой базе за прошлый год составил 800 млн руб. или больше, то она подлежит аудиту.
Сумма активов по окончанию года достигла установленного лимита. Совокупный размер активов по данным бухгалтерской отчетности составил 400 млн руб. или больше. Показатель берут по состоянию на конец года — например, на 31 декабря 2024 года за 2025 год. В бухотчетности это данные из строк 1600 и 1700.
Юридическое лицо имеет статус АО. Акции акционерного общества находятся в собственности у федеральных, региональных и (или) муниципальных органов власти.
Поступления в фонд превысили пороговое значение. Поступления в организацию, которая работает в форме фонда, составили 3 млн руб. или больше. Учитываются поступления имущества и денежные средства за предыдущий год. Исключения по этому критерию указаны в п. 3 ч. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ.
Обязанность по проведению аудита установлена законом. Организация должна провести обязательный аудит, если правовое основание определено другим законом. Например, ст. 42 закона от 02.12.1990 № 395-1 (аудит отчетности в банковской сфере) или ст. 29 закона от 27.11.1992 № 4015-1 (обязательный аудит для страховщиков).
Компания соответствует хотя бы одному из названных критериев? Она обязана провести аудит.
Пример. ООО «Поставщик» занимается обеспечением компаний спецтехникой — погрузчиками, мульчерами, бульдозерами и др. В 2024 году общество исполнило крупный госконтракт и его выручка составила 802,23 млн руб. Сумма активов на конец отчетного года — 200 млн руб. Компания соответствует только одному критерию из перечня, но обязана провести аудит.
Кроме того, ИП, СМСП и остальные бизнес-субъекты могут сами инициировать проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности — например, чтобы выявить недочеты в первичной документации или недобросовестных сотрудников. Такой аудит называется не обязательным, а добровольным или инициативным.
Нужна помощь в проведении обязательного аудита? Компания «КСК ГРУПП» более 30 лет помогает ИП и юрлицам решать разные бизнес-задачи, связанные с налогами, правом, аудитом, управленческим учетом и т. д. За каждую область отвечают квалифицированные специалисты, которые индивидуально подходят к каждому клиенту. В рамках аудита — до подготовки аудиторского заключения вы получите рекомендации и успеете устранить недочеты до непосредственного взаимодействия с ФНС. Специалисты подготовят комплекс превентивных мероприятий, которые помогут вам быстрее справиться с проблемами и избежать штрафов.
Как проходит обязательный аудит
По закону компании должны проводить аудит ежегодно и предоставлять в ФНС аудиторское заключение до конца следующего года (например, 31 декабря 2026 года за 2025 год). Но это не означает, что аудит нужно проводить под конец года. Наоборот, лучше сделать это заранее в два этапа:
Период проверки
Описание
С июля по декабрь 2025 года
Предварительная стадия, на которой компания без спешки собирает данные для аудиторской проверки. Проактивный подход позволит заранее узнать о недочетах, ошибках и исправить их до подачи сведений в налоговый орган (на основании рекомендаций аудиторов)
С января по апрель 2026 года
Завершающий этап проверки. Компания активно взаимодействует с аудиторской организацией и получает документально зафиксированные результаты в аудиторском заключении.
Разделение обязательного аудита на этапы помогает нивелировать риски, которые часто возникают при проверках в режиме «горящих сроков» — хаос в документации, саботаж сотрудников и сдача заключения с опозданием.
В чем плюсы «неспешного» аудита:
исправить ошибки можно до конца отчетного года;
аудиторы успеют дать рекомендации по оптимизации налогов, а компания — их выполнить;
бухгалтеры работаю спокойно, не испытывая давление и излишнюю нагрузку;
у аудиторов есть время на глубокое исследование отчетности и подготовку итогового документа.
Положительный результат проверки зависит не только от аудиторской организации, но и от самой компании — насколько она открыта к аудиту, как взаимодействует с аудиторами, предоставляет ли доступ ко всем ресурсам и учетным системам.
Остановимся подробнее на ключевых этапах.
Подготовка
Задача руководителя — настроить сотрудников и не принимать возражения по типу «у нас еще есть время». На этом этапе бухгалтер собирает документацию и проверяет данные — в учетной политике, первичной документации (накладные, счета-фактуры, УПД и т. д.), программе учета, документах и актах с поставщиками и заказчиками.
Первичная подготовка поможет компании самостоятельно выявить «поверхностные» (а иногда — более критичные) несоответствия и ошибки.
Выбор аудиторской организации
Привлечь аудиторскую организацию компании обязаны по закону (ч. 3 ст. 5 закона № 307-ФЗ). Рекомендации по выбору специализированной организации для проведения проверки утверждены решением Правления СРО ААС от 27.06.2025, протокол 738. Норматив включает такие критерии, как наличие в штате квалифицированных специалистов, методика расчета гонорара, затраченные на проверку часы в соответствии со стандартом МСА.
Требование о подключении аудиторской организации относится к компаниям, которые подпадают под требования ежегодной проверки и соответствуют критериям по ст. 5 закона № 307-ФЗ. В рамках добровольного или инициативного аудита бизнес-субъекты могут привлекать независимых аудиторов (локальных экспертов).
Решение о привлечении аудиторской организации и непосредственно ее выбор осуществляют акционеры или участники юрлица. Этот вопрос выносят на общее собрание. Оплату услуг аудиторов согласовывают на совете директоров (ч. 2 ст. 86 закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», п. 5 ч. 2.1 ст. 32 закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Проверка
Аудиторы анализируют финансовую отчетность — это ключевой аспект аудита, на основании которого эксперты готовят аудиторское заключение. Проверяющие рассматривают договоры с кредитными и страховыми организациями, банковские выписки, налоговые декларации. Могут запросить данные по операциям, связанными с расчетами — зарплат, пеней, материальных выгод, налогов.
По запросу аудиторов компания должна собрать сведения и предоставить специалистам. Проверяющие в том числе оценивают финансовые риски, обязательства перед бюджетом, дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение — подробный отчет о финансовой деятельности компании, часто занимает несколько десятков страниц. В документе отражаются сведения об аудиторской организации и аудируемом лице. Но самое главное — финансовые показатели: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, сведения об изменениях в учетной политике, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финрезультатах и т. д.
Готовое аудиторское заключение компания предоставляет в ФНС — в течение 10 дней после получения, максимальный срок — до конца следующего года.
Какие изменения произошли в 2025 году по аудиторским проверкам
В 2025 году государство усиливает контроль в отношении организаций, подлежащих обязательному аудиту. В частности произошли изменения в законах:
1. Закон от 02.08. 2019 № 259-ФЗ. Операторы инвестиционных платформ (ОИП) и лица, привлекающие инвестиции, освобождаются от обязательного аудита, если опубликовали на своем сайте:
годовую бухгалтерскую отчетность по итогам предыдущего периода;
бухгалтерскую отчетность юридического лица, существующего год или более продолжительный срок, и размер привлеченных инвестиций превышает 60 млн руб. по результатам прошедшего отчетного года.
ОИП и привлекающие инвестиции лица освобождены от проведения аудита. Но при наличии других правовых оснований обязанность по проведению обязательной ежегодной проверки для них сохраняется.
2. Закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ. Аудиторы получили расширенные полномочия. Они должны досконально проверять не только аудируемое лицо, но и представителя компании и выгодоприобретателя. Проверке подлежат документы, удостоверяющие личность, учетная политика, сведения о госрегистрации и др. Проверяющие могут брать нужную информацию из госсистем и реестров.
При обнаружении подозрительных операций эксперт должен оценить уровень риска и принять меры по предотвращению негативных последствий. Кроме того, аудиторы вправе отказать клиенту в проведении обязательной проверки.
3. Закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ. Изменения внесены законом от 08.08.2024 № 256-ФЗ. Общества взаимного страхования (ОВЗ) теперь относятся к общественно значимым организациям. Они не могут подключать к проверкам локальных экспертов, а должны обращаться исключительно к аудиторским организациям (требование действует с 1 марта 2025 года).
Ответственность за непроведение обязательного аудита
Компания может получить штраф за неподготовку аудиторского заключения или нарушение срока его подачи в ФНС. В таблице — административные меры наказания, которые действуют в 2025 году.
Нарушение
Штраф, руб.
Ссылка на НПА
Аудиторское заключение не предоставлено в уполномоченный орган
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности
Аудиторское заключение не предоставлено по запросу акционеров
Как законно избежать штрафов
Вовремя проводить обязательный аудит — сначала во втором полугодии текущего года (первый этап), затем в январе-апреле следующего года (второй этап).
Предоставлять аудиторам доступ ко всем данным, в том числе в программах для автоматизации учета.
Предоставлять аудиторское заключение в ФНС без опоздания — по закону отведено 10 дней после получения документа.
Предоставлять заключение по запросу акционеров, чтобы не допускать жалоб от лиц, которые участвуют в принятии решений внутри общества.
Доверьте проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионалам. Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги по проведению аудита, выявлению рисков и комплексной подготовке превентивных мер. Специалисты проанализируют проблему и подготовят «дорожную карту» по устранению недочетов в документации, а по итогу — выдадут аудиторское заключение. Первые практические рекомендации вы получите на консультации.
