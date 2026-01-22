Как подать жалобу в налоговую: все способы в 2026 году

Способы подачи жалобы в налоговый орган

Законодательство предусматривает три способа обращения в налоговой — личное посещение территориального ИФНС, отправка жалобы по почте и подача онлайн-способом. Последний случай подразумевает коммуникацию с госорганом через официальный сайт ФНС, специализированные сервисы или «Госуслуги».

Личное посещение территориальной ИФНС

В налоговой действует паспортный контроль, поэтому для личного посещения инпекции при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. О чем еще следует помнить:

Жалоба предоставляется на бумаге. ФНС рекомендует оформлять документ в двух экземплярах. На копии заявителя специалисты канцелярии поставят отметку о приеме. ИФНС принимают обращения по графику. Например, некоторые территориальные органы смогут принять жалобу только в определенные дни недели. Уточнять дни и время приема лучше заранее — на сайте подразделения или по телефону. В личном кабинете налогоплательщика можно записаться на прием в ИФНС: раздел «Помощь» 🠆 «Записаться на прием». Подать жалобу устно не получится. Единый номер налоговой службы — 8-800-222-22-22. По этому номеру можно получить информацию — о графике, адресе или телефоне ИФНС, порядке и сроках рассмотрения обращений, регистрационном номере запроса и т. д. Жалобы по номеру контакт-центра не принимают.

Примечание: личное посещение ФНС удобно, если организация находится недалеко. Например, руководитель может отправить с жалобой бухгалтера, чтобы ускорить процесс регистрации обращения. В остальных случаях может понадобиться больше времени на поиск ИФНС или ожидание в очереди. А если жалоба составлена некорректно, то инспекторы ее не примут: потребуется еще время на исправление недочетов и повторное посещение налогового органа.