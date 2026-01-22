Как подать жалобу в налоговую: все способы в 2026 году

Самое главное:
Основание для подачи жалобы в ФНС — нарушение прав ИП, юрлиц и граждан.
Обжаловать можно ненормативные акты, неправомерные решения, результаты проверок, некорректные налоговые начисления и другие спорные ситуации.
Способы подачи жалобы — на бумаге в отделении ФНС, по почте заказным письмом или онлайн. Дистанционные способы обращения — в личном кабинете налогоплательщика ФНС, в специализированных сервисах или на «Госуслугах». Расскажем о каждом способе.
Ст. 138 НК устанавливает порядок подачи апелляционной жалобы. Форма по КНД 1110121 утверждена приказом ФНС № ЕД-7-9/693@.
Жалоба бывает формализованной (установлена НПА) и неформализованной (составлена произвольно).
Жалоба в ФНС — инструмент урегулирования спорных вопросов для организаций, ИП и физлиц
Направить жалобу в налоговый орган вправе граждане, ИП, ООО и другие юридические лица.
Поводом для обращения могут стать разные обстоятельства:
несогласие с решениями, актами, требованиями ФНС;
незаконные действия или бездействие должностных лиц налогового органа;
некорректный расчет налоговых платежей, ошибки по объектам налогообложения;
некомпетентные действия по части применения правовых норм органами ФНС;
иные нарушения.
На заметку: наиболее распространенная причина подачи жалоб — это несогласие с результатами проверок и действиями (бездействием) инспекторов. Любое лицо вправе обратиться в надзорный орган, если нарушаются его права (ст. 137 НК).
Способы подачи жалобы в налоговый орган
Законодательство предусматривает три способа обращения в налоговой — личное посещение территориального ИФНС, отправка жалобы по почте и подача онлайн-способом. Последний случай подразумевает коммуникацию с госорганом через официальный сайт ФНС, специализированные сервисы или «Госуслуги».
Личное посещение территориальной ИФНС
В налоговой действует паспортный контроль, поэтому для личного посещения инпекции при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. О чем еще следует помнить:
Жалоба предоставляется на бумаге. ФНС рекомендует оформлять документ в двух экземплярах. На копии заявителя специалисты канцелярии поставят отметку о приеме.
ИФНС принимают обращения по графику. Например, некоторые территориальные органы смогут принять жалобу только в определенные дни недели. Уточнять дни и время приема лучше заранее — на сайте подразделения или по телефону. В личном кабинете налогоплательщика можно записаться на прием в ИФНС: раздел «Помощь» 🠆 «Записаться на прием».
Подать жалобу устно не получится. Единый номер налоговой службы — 8-800-222-22-22. По этому номеру можно получить информацию — о графике, адресе или телефоне ИФНС, порядке и сроках рассмотрения обращений, регистрационном номере запроса и т. д. Жалобы по номеру контакт-центра не принимают.
Примечание: личное посещение ФНС удобно, если организация находится недалеко. Например, руководитель может отправить с жалобой бухгалтера, чтобы ускорить процесс регистрации обращения. В остальных случаях может понадобиться больше времени на поиск ИФНС или ожидание в очереди. А если жалоба составлена некорректно, то инспекторы ее не примут: потребуется еще время на исправление недочетов и повторное посещение налогового органа.
Отправка жалобы по почте
Перед отправкой документа следует уточнить почтовый адрес территориальной ИФНС: например, если неправильно указать индекс, то жалоба может прийти с задержкой.
Рекомендации:
Отправляйте жалобу заказным письмом. Сотрудник почты зарегистрирует пересылку, что позволит отслеживать доставку документа.
Сохраните почтовую квитанцию. В случае спорных ситуаций она станет доказательством, что письмо было отправлено.
Позвоните в контакт-центр по номеру 8-800-222-22-22 или напрямую в ИФНС. Узнайте регистрационный номер обращения и срок, в течение которого жалоба будет рассмотрена.
На заметку: для подстраховки отправитель может заказать дополнительные услуги — получить уведомление о вручении, подписанное адресатом, и СМС-уведомление о доставке. Их также следует сохранить в качестве доказательств отправки и получения жалобы.
Жалоба в налоговую онлайн
ФНС принимает обращения, отправленные дистанционными способами:
Онлайн-способ
Примечание
В личном кабинете налогоплательщика (физлица, ИП, самозанятого)
Приложение работает в мобильной и веб-версиях
Обжаловать можно действия или бездействие, связанные с предоставлением государственных услуг: Например, отказали в приеме документов, затягивают сроки регистрации, требуют дополнительную оплату. Спорный вопрос решается в рамках досудебного обжалования
Например, этим способом могут воспользоваться физлица и ИП для обжалования решения регистрирующего органа, связанного с регистрацией, отказом в регистрации, исключением из реестра ИП и юрлиц в соответствии с нормами закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Сервис не подходит для обжалования ненормативных актов и взаимодействия госорганов с ФНС
Сервис принимает жалобы по любым проблемам и направляет запрос в органы власти
По телекоммуникационным каналам связи (ТКС)
Через оператора ТКС организации взаимодействуют с ФНС для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. По ТКС в том числе можно подать апелляционную жалобу в электронной форме
Выбор способа зависит от правового статуса заявителя и причины обращения. Каждый вариант соответствует стандартам цифровизации и нацелен на оперативное решение проблем. Наиболее распространенный способ подачи жалобы — через ЛК налогоплательщика ФНС.
Апелляционная жалоба: особенности подачи в ФНС
Форма по КНД 1110121 апелляционной жалобы утверждена приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@. Порядок обжалования определен в ч. 1 ст. 138 НК. В апелляционном порядке заявитель может обжаловать решение по проверкам налогового органа, не вступившее в силу. Для вступивших в силу решений следует руководствоваться общим порядком.
Подать аппеляционную жалобу можно одним из способов:
В ФНС через канцелярию или окно приема документов.
Заказным письмом по почте.
По ТКС.
Примечание: подать жалобу вправе сам заявитель, чьи права были нарушены, или его представитель. П. 1, 2 ст. 27 и ст. 29 НК устанавливают право для заявителей действовать через своих законных или уполномоченных представителей.
Жалобу на ФНС рассматривает вышестоящий налоговый орган. Но подать документ следует непосредственно в тот орган, который вынес ненормативный акт, неправомерное решение или совершил другие действия (бездействие), нарушающие права конкретного лица или организации (п. 1 ст. 139 НК).
Упрощенный порядок подачи жалобы
С 1 января 2025 года начал действовать упрощенный порядок подачи жалоб (апелляционных жалоб) в ФНС. Цель нового механизма — ускорить обработку обращений и решение налоговых вопросов.
Подать жалобу «упрощенного формата» можно в электронном виде — в ЛК налогоплательщика ФНС или по ТКС. В обращении нужно указать, что просите рассмотреть обращение в упрощенном порядке в соответствии со ст. 140.1 НК.
Под апелляционные жалобы подпадают случаи из ст. 101 и 101.4 НК:
неправомерные требования ФНС;
вызов лица на допрос в качестве свидетеля;
отказ в принятии декларации;
бездействие ФНС по возврату или зачету денежных средств;
некорректное сальдо ЕНС;
приостановка операций по банковским счетам;
и в ряде других случаев.
Срок рассмотрения — до семи рабочих дней.
Примечание: в рамках подачи «простой» жалобы вместо стандартных 15–30 дней обращение рассматривают в течение недели. Налоговый орган может отказать в удовлетворении жалобы, удовлетворить ее полностью или только в части требований.
Требования к оформлению жалобы
Для подачи жалобы заявители могут использовать формализованные и неформализованные документы.
Неформализованный документ — это обращение в ФНС в произвольной форме. Заявитель может взять образец из интернета или составить запрос самостоятельно.
Формализованный документ — это стандартизированная форма жалобы. Например, форма апелляционной жалобы установлена приказом ФНС № ЕД-7-9/693@.
Ключевое правило: если контролирующий орган устанавливает или рекомендует форму документа, то лучше пользоваться этим стандартом, чтобы избежать ошибок.
Независимо от выбора формы жалобы следует придерживаться общепринятых правил при ее оформлении. Обязательные блоки в документе:
наименование налогового органа;
ФИО, адрес, контактные данные отправителя;
описание проблемы;
ссылка на законы и сопутствующие НПА;
требования к налоговому органу.
Примечание: подача жалобы через ЛК налогоплательщика ФНС имеет свои особенности — поле для описания проблемы ограничено по количеству знаков. В этом случае нужно кратко описать ситуацию в отведенной форме и прикрепить к обращению документ в формате Word. Непосредственно к жалобе заявитель может прикрепить доводы, описанные в отдельных документах.
Срок рассмотрения жалобы по общему правилу составляет до 30 дней. ФНС вправе продлить этот срок, если потребуются дополнительные документы от нижестоящих налоговых органов или от заявителя.
Часто задаваемые вопросы
Как узнать о результатах рассмотрения обращения?
В сервисе «Узнать о жалобе» заявитель может получить информацию о ходе и результатах рассмотрения жалобы. Еще один сервис — «Решение по жалобам». В том числе можно позвонить в территориальную ИФНС. Если не знаете номер телефона своей налоговой, то найдите его в разделе «Контакты» на сайте ФНС.
В каких случаях жалобу могут отклонить?
Причины отклонения жалоб описаны в п. 1 ст. 139.3 НК. Например, ФНС вправе отказать в рассмотрении обращения, если заявитель не подписал документ, не предоставлены документы уполномоченного лица, отсутствуют сведения о бездействии инспекции, отправитель отозвал жалобу до вынесения решения и т. д. Налоговый орган может отклонить все требования, указанные в жалобе, или удовлетворить их частично.
Можно ли сразу обратиться в суд, не подавая жалобу в ФНС?
Досудебное урегулирование спора — это обязательный этап: если его пропустить, то суд вернет исковое заявление. Если вы не согласны с решением налогового органа, то подайте апелляционную жалобу в течение 30 дней со дня принятия решения. Обратиться в арбитражный суд можно после отклонения апелляционной жалобы.
