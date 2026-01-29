Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Шаг 4. Подайте заявление

Для подачи заявления используется форма № Р19001 (утв. приказом ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@). При этом к моменту подачи заявления должны быть выполнены все необходимые действия, в том числе завершены расчеты с кредиторами и произведены выплаты работникам (п. 5 ст. 21.3 закона о госрегистрации).

В заявлении содержится обязательство, которое нужно выполнить. Не позднее чем за один рабочий день до дня исключения из ЕГРЮЛ необходимо:

представить всю отчетность, предусмотренную законодательством о налогах и сборах;

уплатить все налоги, сборы, иные обязательные платежи.

Заявление должно быть подписано единоличным участником или всеми. Если заявление подается на бумаге, то все подписи по общему правилу должны быть удостоверены нотариусом, если в цифре, то применяются УКЭП участников (п. 3, 4 ст. 21.3 закона о госрегистрации).

Проще всего воспользоваться сервисом на портале ФНС, хотя доступны и другие варианты — с помощью нотариуса, на личном приеме в ИФНС (п. 6 ст. 21.3 закона о госрегистрации).