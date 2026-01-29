Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Самое главное:
Для упрощенной процедуры у общества не должно быть долгов, имущества, незавершенных расчетов и корпоративных споров.
Отсутствие деятельности не освобождает ООО от налоговых и страховых обязательств.
Исключение из ЕГРЮЛ возможно только после сдачи всей отчетности и уплаты обязательных платежей.
Брошенное ООО создает риски для участников и руководителя, включая субсидиарную ответственность и ограничения на участие в других юрлицах.
Шаг 1. Проверьте, есть ли ООО в реестре МСП
Для проверки нужно перейти на портал ФНС и в поисковой строке указать ИНН, ОГРН или наименование организации. Для включения в реестр подача заявлений не требуется: реестр формируется автоматически на основании сведений, которые получает ИФНС из государственных реестров и налоговой отчетности.
Статус субъекта МСП присваивается автоматически, если ООО:
соответствует признакам субъекта МСП (ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, перечень утвержден постановлением Правительства от 04.04.2016 № 265);
подает всю обязательную отчетность.
Если при этом ООО отсутствует в реестре, несмотря на своевременную сдачу отчетности, как правило, имеет место техническая ошибка. В такой ситуации целесообразно направить обращение оператору реестра, дождаться ее устранения и только после этого подавать заявление об исключении в упрощенном порядке.
Шаг 2. Проверьте, нет ли других препятствий для упрощенной ликвидации
Эта процедура применяется, если:
ООО — не плательщик НДС.
У ООО нет незавершенных расчетов с кредиторами, указанными в п. 1 ст. 64 ГК.
В ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности сведений об ООО.
ООО не имеет долгов по налогам, сборам и т. п.
У ООО нет в собственности недвижимости и транспортных средств.
ООО не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, в процессе банкротства.
Никто из учредителей не возражает против ликвидации.
Шаг 3. Примите решение об упрощенной ликвидации
Единственный участник принимает решение о прекращении деятельности общества в порядке, предусмотренном ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — закон о госрегистрации).
Если у ООО несколько участников, то они должны единогласно принять решение о прекращении деятельности ООО.
Шаг 4. Подайте заявление
Для подачи заявления используется форма № Р19001 (утв. приказом ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@). При этом к моменту подачи заявления должны быть выполнены все необходимые действия, в том числе завершены расчеты с кредиторами и произведены выплаты работникам (п. 5 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
В заявлении содержится обязательство, которое нужно выполнить. Не позднее чем за один рабочий день до дня исключения из ЕГРЮЛ необходимо:
представить всю отчетность, предусмотренную законодательством о налогах и сборах;
уплатить все налоги, сборы, иные обязательные платежи.
Заявление должно быть подписано единоличным участником или всеми. Если заявление подается на бумаге, то все подписи по общему правилу должны быть удостоверены нотариусом, если в цифре, то применяются УКЭП участников (п. 3, 4 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Проще всего воспользоваться сервисом на портале ФНС, хотя доступны и другие варианты — с помощью нотариуса, на личном приеме в ИФНС (п. 6 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
На практике упрощенное исключение из ЕГРЮЛ требует предварительной правовой оценки и корректного завершения всех обязательств общества.
Шаг 5. Дождитесь одобрения заявления
В течение пяти рабочих дней регистрирующий орган проверяет представленное заявление (п. 7 ст. 21.3 закона о госрегистрации). При отсутствии нарушений и при соблюдении условий, нужных для применения упрощенного порядка, в ЕГРЮЛ вносится запись о предстоящем исключении юридического лица. Одновременно в «Вестнике государственной регистрации» публикуются сведения о предстоящем исключении, а также информация о порядке представления возражений кредиторами (п. 7, 9 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Вопрос о необходимости самостоятельной публикации сведений о предстоящем исключении в Федресурсе прямо не урегулирован. В перечне фактов, подлежащих обязательному раскрытию (п. 8 ст. 7.1 закона о госрегистрации), указана ликвидация. Но упрощенное исключение из ЕГРЮЛ субъекта МСП формально ликвидацией не считается. Поэтому прямая обязанность по публикации таких сведений отсутствует.
Шаг 6. Подождите три месяца
Против упрощенной ликвидации могут выступить кредиторы и другие заинтересованные лица. Они вправе представить возражения и документы в подтверждение в течение трех месяцев со дня публикации решения о предстоящем исключении (п. п. 9, 10 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Даже если кредитор пропустит этот срок, есть еще год на то, чтобы обжаловать исключение из ЕГРЮЛ. Срок отсчитывается со дня, когда кредитор узнал (должен был узнать) о нарушении своих прав — как правило, это день публикации в «Вестнике…» (п. 13 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Решение об исключении не будет принято, если (п. 11 ст. 21.3 закона о госрегистрации):
На последний день трехмесячного срока не соблюдено хотя бы одно из необходимых условий для упрощенной ликвидации.
В течение трех месяцев было подано заявление по ф. № Р19002 — им оформляется просьба прекратить процедуру исключения из ЕГРЮЛ.
Причем в ЕГРЮЛ будет внесена запись о том, что решение об исключении не принято (п. 11 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Шаг 7. Убедитесь в том, что ли в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении
Если все условия для упрощенной ликвидации соблюдены, форма № Р19002 не представлена и возражения от кредиторов отсутствуют, регистрирующий орган принимает решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Соответствующая запись вносится в реестр.
Почему в 2026 году нельзя бросать фирмы
Вот лишь несколько причин:
1. Тот факт, что фирма вам больше ни к чему, не освобождает от обязанности сдавать отчеты, декларации и расчеты.
2. ИФНС может обратиться в суд, а суд — обязать участников ликвидировать ООО за свой счет (п. 5 ст. 61, п. 2 ст. 62 ГК).
3. Если у ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, были долги перед бюджетом, руководитель и участники (с долей от 50%) в ближайшие три года не смогут выступать руководителями и участниками других юрлиц (подп. «ф» п. 1 ст. 23 закона о госрегистрации).
4. Если ООО не действует, а место нахождения руководителя неизвестно, то вне зависимости от размера задолженности ИФНС может обратиться в суд с заявлением о признании ООО банкротом (п. 1 ст. 227 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). А где банкротство — там и закономерно возникает риск субсидиарной ответственности, и участников общества могут обязать платить по его долгам.
Применительно к новшествам 2026 года это означает и то, что если у брошенной фирмы нет других кредиторов, кроме директора без зарплаты, ООО должно платить страховые взносы с «директорского» МРОТ. То есть за 2026 год сформируется долг в 97 534,8 руб. (8 127,9 х 12 мес.), и его должно будет уплатить лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности.
Также кредиторы брошенной фирмы могут потребовать не только основную сумму долга, но и проценты ст. 395 ГК. Причем нельзя уменьшить получившуюся сумму на том основании, что она несоразмерна последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК, п. 8 Обзора № 3 (2020), утв. Президиумом ВС от 25.11.2020).
Работайте с профессиональными консультантами — только так можно обезопасить себя от проблем, связанных с уже несуществующей фирмой.
