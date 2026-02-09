Повышение утилизационного сбора на авто: последствия для бизнеса в 2026 году

Самое главное:
Утилизационный сбор — это единоразовый платеж, который платят в федеральный бюджет при вводе транспортного средства в обращение в России.
Утильсбор платят импортеры, производители, покупатели и собственники в определенных случаях (п. 3 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ).
С 1 декабря 2025 года новая методика расчета утильсбора учитывает не только объем двигателя и возраст, но и мощность ТС.
Специальный порядок расчета (детализированная формула) действует для автомобилей растаможенных на территории ЕАЭС и ввезенных в Россию.
В зависимости от ситуации утильсбор платят на таможне (ФТС) или в ФНС. В бумажном ПТС, выданном после 01.09.2012 года, должна быть отметка об уплате или освобождении от сбора. В электронном ПТС сведения отражаются в разделе «Административная информация».
Что такое утилизационный сбор
Утилизационный сбор — это платеж в бюджет за будущую утилизацию автомобиля. Срок эксплуатации транспортных средств ограничен: по технологическим и экологическим нормам их нужно утилизировать. С 1 декабря 2025 года повышены ставки и коэффициенты для автомобилей категории М1 (легковые ТС).
Основание — постановление Правительства от 26.12.2013 № 1291 (изменения внесены постановлением Правительства от 01.11.2025 № 1713).
Что это значит для бизнеса. Компании и ИП покупают автомобили для разных целей: внесения на баланс, перепродажи, коммерческих услуг. Стоимость некоторых автомобилей может вырасти вдвое за счет поднятия утильсбора.
Теперь при расчете сбора учитывается не только объем двигателя и возраст ТС, но и его мощность. Базовая ставка для легковых авто осталась на прежнем уровне — 20 тыс. руб., а по коэффициентам введена градация: больше всего сбор обойдется за автомобили мощностью от 367,76 кВт (что примерно соответствует 500 л.с.).
Кто платит взнос на утиль авто
Утильсбор применяется в отношении автомобилей, которые входят на российский рынок — произведенных или ввезенных в Россию. Плательщики утилизационного сбора — это импортеры, производители и покупатели ТС, которые обязаны внести платеж в бюджет (ст. 24.1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).
В каких случаях потребуется заплатить утилизационный сбор:
Импортер ввозит транспортное средство в Россию из другой страны (Европы, Китая, ЕАЭС и т. д.).
Покупатель приобрел автомобиль у лица, освобожденного от уплаты утильсбора (абз. 2, 3 п. 6 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ): например, к таким лицам относятся переселенцы по госпрограмме, дипломатические представительства, консульские учреждения, международные организации.
Физлицо или фирма, которые продали автомобиль, не уплатили утильсбор. При отчуждении ТС они не освобождаются от сбора.
Утилизационный взнос уплачивается на таможне (при ввозе ТС в Россию) или в ИФНС. Отметку о платеже проставляют в ПТС или указывают в электронном ПТС, а также вносят информацию, если автомобиль не подлежит сбору. Утильсбор не распространяется на транспортные средства, на которые ПТС был выдан до 01.09.2012 года: соответственно, отметка не ставится в таких ПТС, выданных до этой даты.
Как изменился утильсбор
Новые ставки действуют при расчете с 1 декабря 2025 года. Главное новшество — расчет утильсбора с учетом коэффициента мощности (у каждой категории автомобилей он — свой). При заполнении расчета мощность указывается в кВт (строка 120 «Полная масса (тонн)»).
Основание — приказ ФНС от 01.12.2021 № 7-3/1044@.
Для примера возьмем четыре автомобиля категории М1 с разными параметрами и рассчитаем по базовой ставке (БС) — 20 тыс. руб. (она не изменилась после 1 декабря 2025 года). Сравним, на сколько увеличился сбор.
ТС
Параметры
Коэффициент расчета до 01.12.2025
Коэффициент расчета после 01.12.2025
Сумма сбора до 01.12.2025
Сумма сбора после 01.12.2025
Рост в %
Авто № 1
1395 куб. см.; 110,325 кВт (150 л.с.)
33,37
33,37
667 400 (20 000 х 33,37)
667 400 (20 000 х 33,37)
0
Авто № 2
1 600 куб. см.; 189,023 кВт (257 л.с.)
33,37
47,6
667 400 (20 000 х 33,37)
952 000 (20 000 х 47,6)
42,64
Авто № 3
2 500 куб. см.; 191,23 кВт (260 л.с.)
93,77
105
1 875 400 (20 000 х 93,77)
2 100 000 (20 000 х 105)
11,98
Авто № 4
5 600 куб. см.; 235,36 кВт (320 л.с.)
137,11
155,3
2 742 200 (20 000 х 137,11)
3 106 000 (20 000 х 155,3)
13,27
Примечание: см. актуальные коэффициенты в Разделе I постановления № 1291. Как видно в нашем примере, самый значительный рост утильсбора наблюдается по ТС категории М1 с большой мощностью (Авто № 2). Новые правила расчета касаются также электромобилей и гибридных ТС.
Для автомобилей, растаможенных на территории стран ЕАЭС, действует специальный порядок расчета:
УС (специальное правило) = УСед + Ктп + Кндс + Ка
Формула сложнее и включает несколько значений: суммы НДС, акцизов, таможенной пошлины, которые не выплачены плательщиками из-за снижения таможенной стоимости ТС, ввезенных в Россию из стран ЕАЭС.
Основание — п. 5 Правил из постановления № 1291, письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-13-06/617.
Основание — п. 5 Правил из постановления № 1291, письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-13-06/617.
Какие ведомства принимают платежи на утиль ТС
Выбор органа для уплаты утильсбора зависит от выпуска в обращение автомобиля на территорию России — был ли автомобиль произведен в стране или завезен из-за рубежа.
В таможенный орган (ФТС) платят:
Импортеры, которые ввозят автомобиль в Россию.
Покупатели ввезенных в Россию транспортных средств, если лица, продавшие их, имеют освобождение (абз. 2, 3 п. 6 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ) или не уплатили утильсбор при ввозе ТС.
Владельцы ТС, по которым не был уплачен утильсбор при прохождении таможенной процедуры в ОЭЗ Калининградской области и последующем помещении авто под иную таможенную процедуру, за исключением реэкспорта (абз. 5 п. 6 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ).
В ФНС платят:
Производители автомобилей, выпущенных на территории России.
Покупатели ТС на территории России у лиц, которые освобождены от уплаты сбора (абз. 2, 3 п. 6 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ) или не выполнили свою законную обязанность по уплате сбора.
Без уплаты утильсбора владелец не сможет поставить автомобиль на учет или выполнить регистрационные действия по смене собственника.
Примечание: в ПТС ставят отметку об уплате взноса на утиль (или освобождении), в электронный ПТС также вносят соответствующую информацию (раздел «Административная информация»). Отметки не ставят в ПТС, выданных до 01.09.2012 года.
Как бизнесу действовать в условиях повышения ставки на утиль авто
Выросшая ставка утилизационного сбора увеличивает стоимость автомобиля на сотни тысяч рублей, вплоть до х2. Не стоит забывать и о ежегодной индексации коэффициентов: план расписан до 2030 года (постановление от 13.09.2024 № 1255).
Например, если в 2025 году коэффициент расчета утильсбора на новый автомобиль составлял 33,37, то к 2030 году — 58,62 (для новых ТС возрастом до 3 лет категории М1, выпущенных в обращение в России). Индексация проходит каждый год 1 января и увеличивает коэффициент расчета на 10–20%.
Как бизнесу справиться с экономическим давлением:
Сместить фокус внимания. С 1 декабря 2025 года при расчете утильсбора учитывается не только объем двигателя, возраст, но и мощность автомобиля. В плане уплаты УС более выгодны автомобили с мощностью до 160 л.с.
Учитывать ежегодную индексацию коэффициентов до 2030 года. Даже на 300–400 тыс. руб. повышение сбора — критично для малого бизнеса. А если идет речь об автопарке из 20 машин, то общая переплата составит 6–8 млн руб. при минимальных прогнозах. В идеале — планировать закупку техники на годы вперед.
Прояснить отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что ослабеет интерес зарубежных партнеров к российскому рынку. Увеличение утильсбора коснулось импортеров, а также российских и зарубежных производителей, выпускающих автомобили в России. Китай продолжает сотрудничать с компаниями из России, но с 1 января 2026 года автомобиль должен отстоять перед вывозом 180 дней. Возможно, придется сместить вектор на отечественных производителей, не отказываясь от импорта в «льготном сегменте».
Увеличение НДС с 20 до 22%, рост энерготарифов — все это создает дополнительную нагрузку на бизнес-процессы и в целом подрывает финансовое состояние компаний.
Часто задаваемые вопросы
Взнос на утиль авто — это налог?
В ч. 1 ст. 51 БК определены платежи, за счет которых формируются неналоговые доходы федерального бюджета. Среди них — утилизационный сбор. Соответственно, взнос на утиль авто не относится к налогам.
Покупатель платит сбор, если автомобиль произведен в России?
Обязанность по уплате утильсбора — на производителях, которые выпускают автомобили в России (п. 3 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ). Сбор — это единоразовый платеж в федеральный бюджет. Покупателю не нужно платить его повторно. За неуплату сбора суды взыскивают суммы платежей с крупнейших производителей (п. 23 Правил из постановления № 1291).
Как рассчитать утильсбор с 1 декабря 2025 года?
Общая формула расчета: базовая ставка х коэффициент. Базовая ставка для легковых автомобилей — 20 тыс. руб. Коэффициент включает характеристики ТС — возраст, мощность, массу, экологический класс. Для расчета УС по автомобилям, растаможенным на территории ЕАЭС, применяют более детализированную формулу: состав сбора включает суммы НДС, акцизов, таможенной пошлины, которые не доплатили плательщики из-за снижения таможенной стоимости ТС, доставленных из стран ЕАЭС.
Как понять, уплачен ли утилизационный сбор?
Главный документ — ПТС или электронный ПТС. В бумажном ПТС, выданном после 01.09.2012 года, должна быть отметка об уплате или освобождении от сбора. В электронном ПТС сведения отражаются в разделе «Административная информация».
