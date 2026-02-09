Повышение утилизационного сбора на авто: последствия для бизнеса в 2026 году

Что такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор — это платеж в бюджет за будущую утилизацию автомобиля. Срок эксплуатации транспортных средств ограничен: по технологическим и экологическим нормам их нужно утилизировать. С 1 декабря 2025 года повышены ставки и коэффициенты для автомобилей категории М1 (легковые ТС).

Основание — постановление Правительства от 26.12.2013 № 1291 (изменения внесены постановлением Правительства от 01.11.2025 № 1713).

Что это значит для бизнеса. Компании и ИП покупают автомобили для разных целей: внесения на баланс, перепродажи, коммерческих услуг. Стоимость некоторых автомобилей может вырасти вдвое за счет поднятия утильсбора.