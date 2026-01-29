Зарплата или дивиденды: что выбрать бизнесу в 2026 году   

Что учитывает бизнес при выплате зарплат участникам ООО

Выплата зарплаты — это стандартная процедура по типу отношений «работодатель — сотрудник». На практике это выглядит так: сотрудник получает зарплату, а работодатель удерживает с нее НДФЛ и платит страховые взносы.

Примечание: с 2025 года НДФЛ рассчитывается по прогрессивной шкале (пять ступеней) от 13 до 22% в зависимости от годового размера дохода. На размер страховых взносов влияет сумма оклада и ставка в 2026 году.

Прогрессивная шкала ставок при выплате зарплат с 01.01.2025 года

Другие доходы физлиц-резидентов, включая дивиденды от долевого участия, облагаются по ставке НДФЛ 13 и 15%. Для доходов до 2,4 млн руб. — ставка 13%, а после превышения порога — 15%.

Зарплата — это самый «прозрачный» способ получать доход, он вызывает меньше вопросов у ФНС и соответствует нормам Трудового кодекса. При всех достоинствах у зарплаты есть несколько недостатков по сравнению с дивидендами:

Особенности зарплаты Плюсы Стабильный доход Периодичность выплат — 1–2 раза в месяц. Гарантированный и регулярный доход Будущая пенсия Получатель накапливает пенсионные баллы за счет обязательных отчислений страховых взносов. Право на социальные гарантии Доступно социальное обеспечение, страховые выплаты и другие гарантии в случае болезни или форс-мажоров Минусы Налоговая нагрузка С зарплаты удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. Эти факторы делают ее менее выгодной для бизнеса по сравнению с дивидендами (но не всегда). Обязательные взносы увеличивают стоимость зарплаты примерно на 30% Административные затраты Учет и формирование зарплатной отчетности в госорганы отнимает время и ресурсы. Ошибки могут привести к приостановке операций по счетам, штрафам и углубленной проверке бизнеса Обязательность выплат Зарплату нужно платить по закону, даже если бизнес в убытке или простаивает. Невыплата может вызвать вопросы у контролеров