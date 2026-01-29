Зарплата или дивиденды: что выбрать бизнесу в 2026 году   

Самое главное:
Бизнес вправе выбирать — начислять участникам зарплату или распределять дивиденды.
Выбор вида выплат зависит от системы налогообложения, формы ведения бизнеса, целей собственника.
Покажем, какой вариант выплат выгоднее для компаний.
Какой вариант дохода выгоднее
Однозначно ответить на это вопрос не получится — следует исходить из каждой конкретной ситуации. Повлиять могут разные факторы: система налогообложения, размер прибыли, масштабы компании, финансовое планирование бизнеса.
Что можно сказать точно:
Зарплата — это стабильный и регулярный доход, риски минимальны. Налоговые органы применяют стандартный контроль к этому виду выплат.
Дивиденды — способ увеличить доход для бизнеса, но риски значительно выше по сравнению с зарплатой. ФНС обращают повышенное внимание на выплаты дивидендов собственникам и учредителям организаций, так как к этой схеме часто прибегают недобросовестные бизнесмены: они выплачивают зарплату под видом дивидендов, избегая страховых взносов.
Организации могут выбирать между зарплатой и дивидендами, решение принимается на общем собрании участников.
Что учитывает бизнес при выплате зарплат участникам ООО
Выплата зарплаты — это стандартная процедура по типу отношений «работодатель — сотрудник». На практике это выглядит так: сотрудник получает зарплату, а работодатель удерживает с нее НДФЛ и платит страховые взносы.
Примечание: с 2025 года НДФЛ рассчитывается по прогрессивной шкале (пять ступеней) от 13 до 22% в зависимости от годового размера дохода. На размер страховых взносов влияет сумма оклада и ставка в 2026 году.
Другие доходы физлиц-резидентов, включая дивиденды от долевого участия, облагаются по ставке НДФЛ 13 и 15%. Для доходов до 2,4 млн руб. — ставка 13%, а после превышения порога — 15%.
Зарплата — это самый «прозрачный» способ получать доход, он вызывает меньше вопросов у ФНС и соответствует нормам Трудового кодекса. При всех достоинствах у зарплаты есть несколько недостатков по сравнению с дивидендами:
Особенности зарплаты
Плюсы
Стабильный доход
Периодичность выплат — 1–2 раза в месяц. Гарантированный и регулярный доход
Будущая пенсия
Получатель накапливает пенсионные баллы за счет обязательных отчислений страховых взносов.
Право на социальные гарантии
Доступно социальное обеспечение, страховые выплаты и другие гарантии в случае болезни или форс-мажоров
Минусы
Налоговая нагрузка
С зарплаты удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. Эти факторы делают ее менее выгодной для бизнеса по сравнению с дивидендами (но не всегда). Обязательные взносы увеличивают стоимость зарплаты примерно на 30%
Административные затраты
Учет и формирование зарплатной отчетности в госорганы отнимает время и ресурсы. Ошибки могут привести к приостановке операций по счетам, штрафам и углубленной проверке бизнеса
Обязательность выплат
Зарплату нужно платить по закону, даже если бизнес в убытке или простаивает. Невыплата может вызвать вопросы у контролеров
Зарплата ограничена по гибкости, она «привязана» к трудовому договору и изменить сумму можно только официально. Управление выплатами становится сложнее, если доходы компании нестабильны.
Какие особенности следует учитывать при выплате дивидендов участникам общества
Компания распределяет дивиденды между своими участниками (акционерами). Ставка НДФЛ при налогообложении дивидендов определяется по уровню дохода и статусу физлица (резидент или нерезидент РФ) (ст. 224, 284 НК).
Если дивиденды выплачиваются налоговым резидентам, нужно применять ставки НДФЛ:
13% — при годовой сумме дивидендов не более 2,4 млн руб.;
312 000 + 15% с суммы дивидендов, превысившей 2,4 млн руб. в год.
Если дивиденды выплачиваются нерезидентам, нужно применять ставки НДФЛ:
5% — если дивиденды платит международная холдинговая компания (МКХ), которая является публичной на дату решения о выплате, и при этом выполняются условия ст. 284.10 НК.
15% — если дивиденды платит российская организация.
Дивиденды — это гибкий способ управлять доходами и налоговой нагрузкой, но у него есть некоторые ограничения и риски.
Особенности дивидендов
Плюсы
Более низкая налоговая нагрузка
Дивиденды, выплачиваемые физлицам, облагаются по действующей ставке НДФЛ, но при этом не нужно платить страховые взносы
Налоговое планирование
Выплачивать дивиденды можно раз в квартал, полгода или год. Бизнес может выбрать выгодный для себя период распределения прибыли — например, после оптимизации расходов или закрытия крупной сделки
Минусы
Отсутствие гарантированных выплат
Выплаты зависят от финансового положения организации и решения участников
Социальное обеспечение не предусмотрено
Дивиденды — это не трудовые выплаты. Они не дают больничных, отпускных, страхового стажа и не учитываются в пенсии
Риски переквалификации в зарплату
ФНС может усмотреть умышленный уход от уплаты страховых взносов и доначислить взносы
При выплате дивидендов физлицам в каждой конкретной ситуации бизнесу необходимо оценить риски.
Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги бизнесу в разных направлениях — налоги, бухгалтерский учет, корпоративное финансирование, возмещение НДС, юридические консультации и др. Если вам нужна помощь по налоговым вопросам, по взаимодействию с госорганами и финансовому моделированию, эксперты готовы решить локальные задачи или реализовать индивидуальный проект «под ключ».
Учитывать нужно ряд факторов в совокупности:
Размер прибыли. Дивиденды выгодны, когда прибыль высокая и собственник уверен в ее регулярности. Если прибыль нестабильна и финансовое состояние компании время от времени «скачет», то зарплата — оптимальное решение.
Финансовые цели собственника. Нужно учитывать необходимость формирования будущей пенсии, социальных гарантий, планирование расходов.
Форма ведения бизнеса и система налогообложения. Особенности выплаты дивидендов будут отличаться для разных организаций.
Оптимальный вариант для бизнеса — тот, который уменьшает налоговую нагрузку и позволяет сохранить финансовые ресурсы без рисков со стороны контролирующих органов.
По каким параметрам сравнивать выплату зарплаты и дивидендов в 2026 году
Для наглядности оформили ключевые факторы в таблице:
Критерий
Зарплата
Дивиденды
Условия выплаты
Учет времени по рабочему графику
Наличие прибыли в бизнесе
Оформление
По табелю учета рабочего времени
Протокол собрания участников (акционеров)
Уплата НДФЛ
Да
Да
Уплата страховых взносов
Да
Нет
Гарантия выплат участнику общества
Да
Нет
Влияние на будущую пенсию
Да
Нет
Социальные гарантии
Оплата больничных, отпускных, социальное обеспечение при форс-мажорах
Отсутствуют
Внимание со стороны ФНС
Обычное
Усиленное. Налоговый орган может переквалифицировать дивиденды в зарплаты и доначислить взносы
На первый взгляд у дивидендов больше минусов, чем у зарплатных выплат. Но не все так однозначно. Далее — конкретные примеры с расчетами.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Что выгоднее — зарплата или дивиденды: разбираем на примере
При выплате зарплаты и дивидендов важно оценить их реальную стоимость для бизнеса. Разберем на примере: какие фактические затраты понесет компания, если собственник должен получить 1 млн руб. «на руки».
Рассчитаем сумму зарплаты:
Собственник должен получить 1 млн рублей.
При ставке НДФЛ 13% зарплату нужно начислить в размере 1 149 425 руб.
Сумма НДФЛ к удержанию — 149 425 руб.
Страховые взносы по ставке 30%:
1 149 425 руб. * 30% = 344 827,5 руб.
Итак, чтобы собственник получил зарплату 1 млн руб., компания должна потратить:
1 149 425 руб. — начисленная зарплата;
344 827,5 руб. — страховые взносы.
Итого: 1 494 252,5 руб.
Для распределения дивидендов действуют правила:
На ОСНО компания должна предварительно уплатить налог на прибыль.
На УСН («доходы минус расходы» или «доходы») — соответствующий УСН-налог.
Сумма дивидендов с учетом НДФЛ составит 1 149 425 руб. Страховые взносы не начисляются.
В нашем примере бизнесу выгоднее платить участнику общества дивиденды. Но важно учитывать, что выплата дивидендов не включается в расходы по налогу на прибыль и в расходы для расчета УСН со ставкой 15%. В то же время всю зарплату можно учесть в расходах по налогу на прибыль и в расходах УСН «Доходы минус расходы».
К тому же организациям на ОСНО при выборе наиболее выгодного варианта выплат нужно обратить внимание на то, что дивиденды не учитываются в налоговой базе при вычете НДС.
По каждой ситуации лучше проводить отдельный расчет.
Деятельность организаций неразрывно связана с налогообложением, финансовыми стратегиями, планированием. Несоблюдение принятых правил может повлечь налоговые проверки, штрафы, доначисления. «КСК ГРУПП» помогает бизнесу выстраивать четкую систему — по налогам, финансам, бухгалтерскому учету, защите активов и т. д. Затрудняетесь с выбором услуги? Оставьте заявку, менеджеры свяжутся с вами и дадут конкретные рекомендации по решению проблемы.
Читайте также:
Кому нужен обязательный аудит по итогам 2025 года: критерии, ответственность.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFH8rLAt
Начать дискуссию