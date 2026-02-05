Увольнение генерального директора в связи с ликвидацией организации в 2026 году

Директор — не единственный учредитель, участник

Если директор — наемный работник, один из сотрудников ООО, нужно соблюдать общие правила увольнения при ликвидации. За два месяца до начала увольнений в связи с ликвидацией придется:

разместить информацию на портале «Работа России» (ст. 53 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ);

уведомить о предстоящем увольнении под роспись.

Например: «В связи с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью «Южный лесорубник» (ООО «Южный лесорубник») на основании протокола общего собрания участников от 23.01.2026 № 11 и ч. 2 ст. 180 ТК РФ, уведомляем о том, что трудовой договор от 12.12.2023 № 132 с Вами будет расторгнут по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 23 апреля 2026 г. Трудовой договор может быть расторгнут ранее с Вашего согласия, выраженного в письменной форме. В этом случае Вам будет выплачена дополнительная компенсация».

Истек срок предупреждения — оформляется увольнение, даже если ООО еще не ликвидировано.

Не следует забывать, что генеральный директор — не рядовой работник. То есть нужно заблаговременно осуществить корпоративные процедуры, связанные с прекращением его полномочий. Упрощенно:

провести заседание (заочное голосование) общего собрания участников;

принять на нем решение о ликвидации ООО;

назначить ликвидационную комиссию;

решить вопрос о сроках и основании увольнения руководителя организации (ст. 62 ГК, п. 2 ст. 33 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО).

Нужно также организовать передачу дел от руководителя к ликвидационной комиссии, которая примет на себя управленческие функции (п. 4 ст. 62 ГК).

Помните о том, что директору положены те же выплаты, что и всем сотрудникам:

зарплата в течение двух месяцев после предупреждения об увольнении;

выходное пособие;

средний заработок за второй и третий месяцы после увольнения (ст. 178 ТК).

Также выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск (если положена), и компенсации, которые могут быть установлены в трудовом договоре (на основании ст. 57, 178 ТК).

В последний день работы рассчитайтесь с директором, выдайте трудовую книжку (если ведется на бумаге) или СТД-Р, прочие документы (ст. 180 ТК). Также нужно подать сведения в СФР.

В период ликвидации руководитель вправе уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или же договор может быть прекращен по дополнительным основаниям, указанным в ст. 278 ТК. Рассмотрим одно из оснований, которое более всего подходит к рассматриваемому случаю.