Увольнение генерального директора в связи с ликвидацией организации в 2026 году

С 2026 года ООО с директором без зарплаты обязано начислять страховые взносы с МРОТ.
Ликвидация компании не освобождает от соблюдения трудовых и корпоративных процедур.
Порядок увольнения директора зависит от того, единственный ли он участник общества.
Страховые взносы за директора начисляются до даты прекращения его полномочий. Если месяц неполный — то исходя из числа календарных дней месяца.
Директор — не единственный учредитель, участник
Если директор — наемный работник, один из сотрудников ООО, нужно соблюдать общие правила увольнения при ликвидации. За два месяца до начала увольнений в связи с ликвидацией придется:
разместить информацию на портале «Работа России» (ст. 53 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ);
уведомить о предстоящем увольнении под роспись.
Например: «В связи с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью «Южный лесорубник» (ООО «Южный лесорубник») на основании протокола общего собрания участников от 23.01.2026 № 11 и ч. 2 ст. 180 ТК РФ, уведомляем о том, что трудовой договор от 12.12.2023 № 132 с Вами будет расторгнут по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 23 апреля 2026 г. Трудовой договор может быть расторгнут ранее с Вашего согласия, выраженного в письменной форме. В этом случае Вам будет выплачена дополнительная компенсация».
Истек срок предупреждения — оформляется увольнение, даже если ООО еще не ликвидировано.
Не следует забывать, что генеральный директор — не рядовой работник. То есть нужно заблаговременно осуществить корпоративные процедуры, связанные с прекращением его полномочий. Упрощенно:
провести заседание (заочное голосование) общего собрания участников;
принять на нем решение о ликвидации ООО;
назначить ликвидационную комиссию;
решить вопрос о сроках и основании увольнения руководителя организации (ст. 62 ГК, п. 2 ст. 33 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО).
Нужно также организовать передачу дел от руководителя к ликвидационной комиссии, которая примет на себя управленческие функции (п. 4 ст. 62 ГК).
Помните о том, что директору положены те же выплаты, что и всем сотрудникам:
зарплата в течение двух месяцев после предупреждения об увольнении;
выходное пособие;
средний заработок за второй и третий месяцы после увольнения (ст. 178 ТК).
Также выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск (если положена), и компенсации, которые могут быть установлены в трудовом договоре (на основании ст. 57, 178 ТК).
В последний день работы рассчитайтесь с директором, выдайте трудовую книжку (если ведется на бумаге) или СТД-Р, прочие документы (ст. 180 ТК). Также нужно подать сведения в СФР.
В период ликвидации руководитель вправе уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или же договор может быть прекращен по дополнительным основаниям, указанным в ст. 278 ТК. Рассмотрим одно из оснований, которое более всего подходит к рассматриваемому случаю.
Как прекратить полномочия директора
Обязательно нужно смотреть устав и документы ООО, соблюдать порядок, установленный в них (п. 4 ст. 40 закона об ООО). Если же там никаких указаний нет, то применяются общие правила.
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя, которым может выступить как уполномоченное на это лицо, так и сам директор. От имени ООО договор с генеральным директором может быть подписан (п. 1 ст. 40 закона об ООО):
лицом, которое председательствовало на общем собрании, которым было принято решение об избрании генерального директора;
участником ООО, уполномоченным решением общего собрания и т. п.
Те же субъекты вправе подписать приказ и об увольнении директора, и заверить запись в бумажной трудовой. Приказ об увольнении генеральный директор вправе издать и сам на себя (определение 2-го КСОЮ от 22.06.2021 № 88-14072/2021).
Основание увольнения: «Трудовой договор расторгнут в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора, пункт 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ».
Ликвидация «спящей» компании может сопровождаться вопросами со стороны ФНС и трудовой инспекции, а также разногласиями с руководителем.
Если генеральный директор — единственный участник ООО
Нередко «спящее» ООО представляет собой субъект МСП, в котором сотрудников нет, а есть лишь единственный учредитель — он же директор без трудового договора. До 2026 года отсутствие трудового договора не было основанием для освобождения от уплаты страховых взносов. Как особо подчеркивают в ФНС (см. письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507), обязанность начислять взносы с суммы не ниже федерального МРОТ не зависит от того:
заключен ли трудовой договор вообще;
ведет ли в принципе организация финансово-хозяйственную деятельность;
сколько фактически отрабатывает руководитель;
есть ли у него трудовые отношения с другими фирмами, договоры ГПХ с другими организациями.
Вопреки распространенному мнению, на директора–единственного участника ООО не перестает действовать весь Трудовой кодекс. Так что нужно увольнять, по сути, самого себя. Но тут нет никаких противоречий, ведь от имени ООО (самостоятельного бизнес-субъекта) расторгается договор с наемным работником–гендиром. Генеральный директор — это единоличный исполнительный орган, но в то же время и работник, у которого есть все права, гарантированные ТК.
Заявление самому себе можно не писать: достаточно оформить от имени ООО решение о прекращении полномочий и издать приказ об увольнении. Подписать этот приказ может сам руководитель (ч. 1, 4, 6 ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 84.1 ТК, ст. 39 закона об ООО).
В остальном все делается, как при обычном увольнении. Нужно оформить приказ об увольнении по унифицированной форме № Т-8. Если у вас своя форма приказа — используйте ее и произведите окончательный расчет.
Что делать со взносами с «директорского» МРОТ
Эти взносы нужно уплатить с учетом того, что обязанность исчислять страховые взносы с «директорского» МРОТ введена только с 1 января 2026 года (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). С января 2026 года до окончания полномочий за каждый месяц придется исчислить и уплатить страховые взносы исходя из базы — федерального МРОТа, то есть 27 093 руб. — если нет оснований не платить взносы (например, единственный генеральный директор мобилизован и т. п.).
В 2026 году минимальные страховые взносы по общему тарифу составляют 8 127,90 руб. (27 093 руб. x 30%) в месяц.
Пример. В январе 2026 года генеральный директор еще не получал зарплаты, а в феврале получил 35 000 руб. Значит, за январь нужно заплатить 8 127,90 руб. (исходя из МРОТ), за февраль — 10 500 руб. (35 000 руб. х 30%), так как в феврале генеральный директор получил больше МРОТ.
Если генеральный директор увольняется в середине месяца и сведения о нем содержатся в ЕГРЮЛ не за полный месяц, база для страховых взносов рассчитывается пропорционально. Она определяется исходя из количества календарных дней месяца, в течение которых директор осуществлял свои полномочия (п. 1 ст. 421 НК). Например, если в марте генеральный директор не получил ничего или меньше МРОТ, а уволился он, например, 16 марта. Тогда страховые взносы составят 4 195,04 руб. — с суммы 13 983,48 руб. (27 093 руб. x 16 дн. / 31 дн.).
Не исключено, что в процессе ликвидации «спящей» фирмы возникнут претензии со стороны контролирующих органов (ФНС, ГИТ), или споры с генеральным директором-наемным работником.
Что в итоге
Ликвидация «спящего» ООО — это полноценная юридическая процедура. Даже если директор не получал зарплату и компания фактически не работала, обязанности начислять страховые взносы и правильно увольнять руководителя сохраняются вплоть до прекращения его полномочий.
Чтобы избежать претензий со стороны ФНС и трудовой инспекции, нужно определить основание увольнения, оформить документы, рассчитать выплаты и страховые взносы. Грамотно выстроенная процедура ликвидации позволяет закрыть компанию без лишних рисков и финансовых потерь.
