Самое главное:
Отсрочка — это перенос срока уплаты налога на другую дату. Рассрочка — погашение задолженности частями по графику ФНС.
У компании и ИП должны быть основания для подачи заявления: например, задержки оплаты госконтракта или причиненный ущерб в результате стихийного бедствия.
ФНС вправе отказать в отсрочке или рассрочке: например, если бизнес находится в процессе банкротства, ликвидации или ИП переезжает на ПМЖ в другую страну.
По итогам налоговой проверки на сумму доначисления предоставляется только рассрочка.
В отдельных случаях на сумму долга начисляются проценты — ½ или полная ключевая ставка ЦБ. Проценты не взимаются только по двум основаниям: если получен ущерб вследствие форс-мажора или отсутствуют бюджетные ассигнования.
С заявлением нужно подать комплект документов: например, акт об оценке причиненного ущерба, справку по банковским счетам, сведения по договорам с контрагентами-дебиторами.
Что такое отсрочка и рассрочка по налогам
В бизнесе могут случаться кассовые разрывы, форс-мажоры, задержки оплаты, которые влияют на финансовое состояние компании или ИП. И тогда погашение налогов (страховых взносов, доначисленных недоимок, штрафов, пеней) становится непосильным.
ФНС разрешает оформить отсрочку или рассрочку по налогам, но при наличии оснований и соблюдении условий. Решение выносится, исходя из конкретной ситуации: у бизнеса есть финансовые трудности, но отсрочка или рассрочка помогут решить проблему.
Отсрочка — это перенос срока уплаты налога на срок не более 1 года. Например, ФНС может разрешить отсрочить срок уплаты налога на имущество организации на два месяца — бизнес заплатит налог по итогам года не 28 февраля, а 28 апреля.
Рассрочка — это возможность погашать налоговые платежи частями по графику, согласованному с налоговым органом. Срок рассрочки не превышает трех лет. Например, у компании образовалась задолженность по налогу — 120 тыс. руб. Налоговый орган одобрил рассрочку на полгода: уплачивая по 20 тыс. руб. в месяц, компания полностью погасит долг.
Сумму и сроки уплаты определяет ФНС на основании заявления компании или ИП. Налоговая может разрешить или отказать в предоставлении отсрочки или рассрочки по налогам.
В каких ситуациях бизнес может претендовать на отсрочку и рассрочку
Основания для переноса налогового платежа на более поздний срок указаны в ч. 2 ст. 64 НК:
Бизнес понес убытки вследствие стихийного бедствия или технологической катастрофы.
Вовремя не пришла оплата за выполненный госзаказ (или пришла только часть суммы). Без этих денег компания не может погасить налог.
Есть риск банкротства, если бизнес полностью перечислит налог.
Финансовое состояние компании или ИП не позволяет внести всю сумму сразу, а также нет лишнего имущества.
Бизнес носит сезонный характер, доля дохода от этой деятельности — не менее 50%. Список сезонных отраслей утвержден постановлением Правительства от 06.04.1999 № 382.
Региональные и муниципальные власти могут устанавливать свой перечень оснований для предоставления отсрочки или рассрочки.
В случае, если бизнес не в состоянии погасить доначисления, штрафы или пени по результатам налоговой проверки, — доступен только механизм рассрочки. При вынесении решения ФНС проверят компанию или ИП на соответствие условиям:
За три месяца до подачи заявления бизнес получил деньги, но эта сумма меньше долга. Планируемые поступления также не помогут справиться с проблемой.
Компания существует не менее одного года. ФНС смотрит на срок регистрации бизнеса.
Организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации.
Заявление на рассрочку направлено в течение 10 дней после вступления в силу решения по налоговой проверке. И на момент обращения решение по проверке не обжалуется.
Предоставлена банковская гарантия в качестве обеспечительной меры под погашение налоговой задолженности.
Условия должны выполняться одновременно.
Когда откажут в отсрочке и рассрочке
Налоговый орган всесторонне изучает бизнес: насколько исправно ИП или компания платили налоги, случались ли нарушения сроков. ФНС вправе вынести отрицательное решение по заявлению (основания для отказа перечислены в ст. 62 НК):
На руководителя организации или ИП (действующего или бывшего) возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления. Например, за неуплату налога ИП на сумму свыше 2,7 млн руб. в течение трех лет.
Проводится производство по делу о налоговом или административном правонарушении. Например, если компания или ИП нарушили сроки сдачи декларации.
Заявитель обжалует обязанность по уплате налогов.
Заинтересованное лицо планирует переехать на ПМЖ в другую страну.
В течение последних трех лет заявитель получал отсрочку или рассрочку, но не погасил требуемую сумму.
Организация или ИП находятся в процессе банкротства.
Компания на стадии ликвидации.
По другим основаниям не дать отсрочку или рассрочку ФНС не может.
Есть ли ограничения по сумме отсрочки и рассрочки
Представим ситуацию: ИП Омельченко арендует помещение в ТЦ. В 2024 году из-за замыкания в электросетях в торговой точке случился пожар: предприниматель лишился товара. В 2025 году ИП знал, что налог по УСН за 2024 год составляет 1,5 млн руб. Такой суммы у бизнесмена нет, а на продажу следующей партии товара потребуется время. Заплатить налог нужно до 28 апреля, но ИП вправе заранее подать заявление на рассрочку. Ее начало начнут отсчитывать от 28 апреля.
Компания или ИП могут взять отсрочку или рассрочку на любую сумму, по которой образовался долг или только предстоит внести платеж. Кроме того, подать заявление можно как на всю сумму задолженности, так и ее часть.
В каких случаях взимают проценты
Проценты могут не начислять или начислить в размере ½ или полной ключевой ставки ЦБ (п. 2, 3 ст. 64 НК):
Основание
Размер процентов
0 (не взимаются)
½ ключевой ставки ЦБ
ключевая ставка ЦБ
Пример: ООО «СПЕКТР» оформило отсрочку на 3 месяца (91 день), на сумму — 300 тыс. руб. Весь период действовала ключевая ставка ЦБ — 20%. Основание для отсрочки — угроза банкротства. Рассчитываем сумму рассрочки с учетом процентов:
300 000 х 10% / 365 х 91 = 7 479,45 руб.
Если бы компания брала отсрочку по причине форс-мажора (пожар или наводнение), то проценты бы не начислялись. А если бы компания воспользовалась отсрочкой на уплату доначислений по итогам налоговой проверки, то сумма увеличилась бы в два раза — 14 958,90 руб.
Заплатить проценты нужно не позднее следующего дня после погашения основной суммы.
Как оформить отсрочку или рассрочку по налогам
Скачать бланк заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки).
Скачать образец готового заявления на отсрочку по уплате налогов. Чтобы вносить изменения, создайте копию документа («Файл» ➝ «Создать копию»).
В зависимости от запрашиваемой суммы заявление рассматривает региональное УФНС или Межрегиональная ИФНС. В отдельных случаях они согласовывают решение с вышестоящим налоговым органом. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки утвержден ФНС (приказ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@).
На сумму не более 50 млн руб. подайте заявление в УФНС региона — по месту жительства ИП или регистрации компании. УФНС согласовывает решение с Межрегиональной ИФНС, если сумма — более 10 млн руб.
На сумму свыше 50 млн руб. обратитесь в Межрегиональную ИФНС.
В ситуациях, когда бизнес просит отсрочку или рассрочку на сумму более 1 млрд руб., Межрегиональная ИФНС согласовывает решение с ФНС России.
Подготовьте комплект документов
Соберите и предоставьте:
заявление;
справку о ежемесячных денежных оборотах за последние три месяца до даты обращения;
справку по всем банковским счетам об остатках денежных средств;
список контрагентов-должников и информацию о договорах с ними (стоимость договора, сроки обязательств).
В заявлении заполните все необходимые поля — наименование налогового органа, ФИО заявителя, ИНН, вид переноса платежа (1 – отсрочка, 2 – рассрочка), срок предоставления, основание по НК.
Основание подтвердите документально
Например, можно предоставить:
акт оценки причиненного ущерба вследствие стихийного бедствия или технологической катастрофы от МЧС;
выписку из ЕГРН о недвижимом имуществе;
выписку из КУДиР и письмо в произвольной форме о том, что бизнес относится к сезонной отрасли и получает более 50% от этого вида деятельности;
бухгалтерскую отчетность на последнюю дату.
На уровне регионов ИФНС могут запрашивать дополнительные документы. Уточнить список можно в онлайн-сервисе ФНС или территориальном отделении налогового органа.
Обеспечьте обязательства
У контролирующего органа должна быть гарантия, что вы заплатите долг — для этого введены обеспечительные меры. Обеспечить обязательства можно разными способами:
Вид обеспечения
Описание
Залог имущества
Например, это может быть транспортное средство (легковой автомобиль, некредитная рабочая спецтехника) или недвижимость. Если заявитель не погашает задолженность, залоговое имущество изымается
Поручительство
Компания или ИП предоставляет в контролирующий орган договор поручительства с третьей стороной. Это лицо обязуется заплатить долг, если заявитель сам его не погасит. Бланк заявления о поручительстве закреплен в приложении № 5 к приказу ФНС № ЕД-7-8/1134@
Банковская гарантия
Гарант (банк) обязуется заплатить требуемую сумму за должника. Если это случится, то придется возвращать банку деньги с комиссией (ст. 74.1 НК)
При оформлении рассрочки на оплату доначислений по итогам налоговой проверки внести можно только банковскую гарантию. В остальных случаях — подойдет любая из мер.
Обеспечение разрешается предоставить вместе с заявлением на отсрочку или рассрочку, после отправки заявления (до того как ФНС вынесет решение) или в течение 30 дней после одобрения налоговым органом.
Отправьте заявление
Направить заявление можно одним из способов — по ТКС или в ЛК налогоплательщика. Самый простой вариант — обратиться через личный кабинет ФНС. Налоговая рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней. Срок может быть продлен не более чем на 20 дней, если ведомству потребуются дополнительные документы или уточняющая информация.
В случае отказа ФНС должна указать причину в ответном письме: например, предоставлен неполный пакет документов. Компания или ИП может исправить недочет и повторно направить заявление. Если не согласны с отрицательным решением, то можно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган или суд (ст. 198 АПК, ст. 138 НК).
Часто задаваемые вопросы
Как получить отсрочку или рассрочку по уплате страховых взносов?
Порядок предоставления отсрочки и рассрочки одинаков по уплате налогов и страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ. В одном заявлении можно указать все виды задолженности перед бюджетом.
Начисляются ли пени на сумму долга, пока ФНС рассматривает заявление?
Да, при нарушении сроков на задолженность могут набегать проценты. Чтобы этого не произошло, вместе с заявлением подайте ходатайство о временном приостановлении уплаты долга.
На какой срок предоставляется отсрочка и рассрочка?
Отсрочка — до одного года, рассрочка — до трех лет. Заявитель может указать желаемый срок, но ФНС вправе одобрить другой период и сумму. Свое решение налоговый орган укажет в ответном письме.
Что делать, если ФНС отказала в отсрочке или рассрочке?
Внимательно прочитайте ответ налогового органа. Если причина исправима — например, не хватает какого-либо документа, — то приложите документ и снова отправьте заявление. Если отказ немотивированный и вы не согласны с решением, то обжалуйте в общем порядке (п. 11 ст. 64 НК, п. 1, 2 ст. 138 НК). Обратиться можно в вышестоящую ФНС или суд.
Как подать заявление на отсрочку или рассрочку по уплате налога?
Обратиться можно через спецоператора или в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Заявление подается только электронным способом. В нем нужно указать данные заявителя, сумму, срок и основание для предоставления отсрочки или рассрочки. На ответ у ФНС есть 10 рабочих дней. При необходимости срок ответа может быть продлен на 20 дней: например, если налоговый орган захочет уточнить данные или потребуются дополнительные документы.
