Что такое отсрочка и рассрочка по налогам

В бизнесе могут случаться кассовые разрывы, форс-мажоры, задержки оплаты, которые влияют на финансовое состояние компании или ИП. И тогда погашение налогов (страховых взносов, доначисленных недоимок, штрафов, пеней) становится непосильным.

ФНС разрешает оформить отсрочку или рассрочку по налогам, но при наличии оснований и соблюдении условий. Решение выносится, исходя из конкретной ситуации: у бизнеса есть финансовые трудности, но отсрочка или рассрочка помогут решить проблему.

Отсрочка — это перенос срока уплаты налога на срок не более 1 года. Например, ФНС может разрешить отсрочить срок уплаты налога на имущество организации на два месяца — бизнес заплатит налог по итогам года не 28 февраля, а 28 апреля.

Рассрочка — это возможность погашать налоговые платежи частями по графику, согласованному с налоговым органом. Срок рассрочки не превышает трех лет. Например, у компании образовалась задолженность по налогу — 120 тыс. руб. Налоговый орган одобрил рассрочку на полгода: уплачивая по 20 тыс. руб. в месяц, компания полностью погасит долг.