Договор аренды коммерческого помещения: законодательные нюансы

Максимально конкретизируйте предмет

Договор аренды коммерческого помещения подписан, арендная плата вносится, стороны исполняют свои обязательства. Однако на практике именно в этот момент может возникнуть спор о том, какой объект фактически был передан в аренду. В отдельных случаях выясняется, что заключенный документ вообще не может быть признан договором аренды.

Это возможно при недостаточной конкретизации предмета договора. Для любых сделок с недвижимостью объект должен быть описан максимально подробно. При отсутствии такой конкретизации договор считается незаключенным.

Проще всего избежать рисков, когда помещение зарегистрировано как самостоятельный объект недвижимости. В этом случае в договоре должны быть указаны:

кадастровый номер;

полный адрес;

площадь (в кв. м);

назначение (офис, торговое помещение и проч.);

этаж, его тип (в т. ч. цокольный, первый);

обозначение (номер) на поэтажном плане.

В комплекте с договором должны быть свежие документы на помещение (свежая выписка из ЕГРН, техплан с графической частью).

Если помещение не является самостоятельным объектом, это не исключает сдачи в аренду. Даже если в ЕГРН нет отдельного кабинета, объект может быть принят для регистрации, если объект подробно описан (п. 25 обзора судебной практики ВС № 2 от 2018 года). Поэтому нужно еще более четко описывать объект, в том числе:

характеристики здания (адрес, кадастровый номер, общая площадь);

местоположение помещения внутри здания — этаж, ориентиры;

площадь;

текстовое описание границ — вплоть до «справа от центрального входа, до колонны № 3».

В числе необходимых документов — схема или план здания с выделенной арендуемой частью.

Часть помещения тоже можно сдавать в аренду (см., например, п. 9 постановления Пленума ВАС от 17.11.2011 № 73), но требования к описанию становятся еще строже. Указывают данные обо всем помещении и здании, в котором оно находится, точную площадь части помещения, расположение внутри помещения, границы. Идеальный способ — это изготовить графическое изображение, отметить арендуемую зону и приложить к договору как неотъемлемое приложение.