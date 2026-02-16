Как рассчитать и уплатить налог на имущество организации за 2025 год

Самое главное:
Основа расчета налога на имущество — среднегодовая или кадастровая стоимость объекта.
Регионы вправе устанавливать свои налоговые ставки. Для расчета по среднегодовой стоимости недвижимости ставка не может превышать 2,2%.
Уплатить налог за 2025 год следует до 2 марта 2026 года (28 февраля — выходной день).
С I квартала 2027 года изменятся сроки уплаты по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости.
Объекты налогообложения и расчет налоговой базы
Объект налогообложения — недвижимое имущество на балансе организации (жилые помещения, нежилые здания, склады под хранение продукции, офисы и т. д.). В бухгалтерском учете объекты отражаются на специальных счетах:
01 «Основные средства». Организация сама использует недвижимое имущество. Кроме того, налогом облагается имущество, которое находится в распоряжении у компании, но она не использует его в деятельности.
03 «Доходные вложения в материальные ценности». Налог уплачивается за имущество, переданное в аренду или лизинг.
Налог рассчитывается по стоимости объекта в установленных законом случаях:
По среднегодовой стоимости (ст. 374 НК). За исключением земельных участков, исторических и культурных памятников, космических объектов и другого имущества из ч. 4 ст. 374 НК.
По кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК). Объекты налогообложения устанавливаются на региональных уровнях — включаются в специальные перечни или подпадают под требования регионального законодательства. Например, по кадастровой стоимости рассчитывается налог за торговые центры, гаражи, хозпостройки, недостроенные объекты и т. д.
Примечание: налоговый период по уплате налога на имущество — календарный год. Отчетные периоды отличаются для расчетов по среднегодовой стоимости (I квартал, полугодие и 9 месяцев) и кадастровой стоимости (I, II и III кварталы).
Налог на имущество организации уплачивают только компании (ИП платят налог на имущество физлиц). Деньги поступают в бюджет региона. Власти субъектов РФ могут устанавливать собственные правила, требования и ставки, а также необходимость внесения авансовых платежей.
Налоговая ставка в 2026 году
Размеры налоговых ставок устанавливаются на уровне регионов — они могут отличаться в субъектах. Но есть предельные значения:
2,2% — для исчисления налога по среднегодовой стоимости;
2% — для исчисления налога по кадастровой стоимости.
Уточните налоговую ставку для уплаты в бюджет по своему региону на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Выберите вид налога «На имущество организаций», налоговый период (за 2025 год) и свой субъект РФ:
Субъекты РФ вправе устанавливать собственные налоговые ставки на объекты недвижимости, но в пределах разрешенных максимальных значений. Размеры ставок прописываются во внутренних НПА. Также применяются дифференцированные ставки для отдельных видов имущества.
Расчет налога по среднегодовой стоимости
Представим ситуацию: у ООО «Ромашка» есть недвижимость на балансе, отраженная как основное средство. Определить кадастровую стоимость объекта невозможно, но известна остаточная стоимость в каждом месяце. За основу расчета берем среднегодовую стоимость.
Как менялась ОС объекта недвижимости:
01.01.2025 — 6 млн руб.
01.02.2025 — 5,9 млн руб.
01.03.2025 — 5,75 млн руб.
01.04.2025 — 5,65 млн руб.
01.05.2025 — 5,5 млн руб.
01.06.2025 — 5,35 млн руб.
01.07.2025 — 5,3 млн руб.
01.08.2025 — 5,1 млн руб.
01.09.2025 — 5 млн руб.
01.10.2025 — 4,85 млн руб.
01.11.2025 — 4,7 млн руб.
31.12.2025 — 4,65 млн руб.
Разберем пошагово, как рассчитать налог на имущество организации по среднегодовой стоимости.
Шаг 1. Узнаем среднегодовую стоимость налогооблагаемого объекта: для этого нужно совокупную ОС за 12 месяцев разделить на 13:
63 750 000 / 13 = 4 903 846,15 руб.
Шаг 2. Рассчитаем налог по итогам годам по ставке 2,2%:
4 903 846,15 х 2,2% = 107 884,62 руб.
Округлите сумму для уплаты в бюджет до полных рублей (п. 6 ст. 52 НК). ООО «Ромашка» должна заплатить 107 885 руб.
Шаг 3. Определим сумму для уплаты по итогам 2025 года с учетом авансовых платежей.
Допустим, компания вносила авансовые платежи:
за I квартал — 32 037 тыс. руб. (средняя ОС по итогам 4 месяцев / 4 х 2,2%);
за полугодие — 30 996 тыс. руб. (средняя ОС по итогам 7 месяцев / 4 х 2,2%);
за 9 месяцев — 29 920 тыс. руб. (средняя ОС по итогам 10 месяцев / 4 х 2,2%);
Налог за год с учетом авансовых платежей составит:
107 885 — (32 037 + 30 996 + 29 920) = 14 932 руб.
В 2026 году действуют правила, которые нужно запомнить организациям:
Налог на имущество организации рассчитывается с учетом авансовых платежей и по ставке, установленных региональным НПА. Если на уровне субъекта РФ авансовые платежи отменены, то налог уплачивается по итогам года. В нашем примере — 107 885 руб.
Авансовые платежи рассчитываются за I квартал, полугодие и 9 месяцев, если они установлены региональным законодательством (п. 2 ст. 379 НК).
Организации с недвижимостью за рубежом могут зачесть уплаченный за границей налог. Сумма налога пересчитывается по курсу ЦБ на дату уплаты (п. 1 ст. 386.1 НК).
Расчет налога по кадастровой стоимости
Налоговая ставка для объектов, облагаемых этим способом — 2% от кадастровой стоимости. Узнать кадастровую стоимость можно одним из доступных способов:
получить выписку из ЕГРН;
в территориальном подразделении Росреестра или на сайте госоргана;
в НПА субъекта РФ, устанавливающем результаты определения кадастровой стоимости.
Перейдем к расчету налога.
Представим ситуацию: у ООО «Альфа» есть торговая площадь в бизнес-центре. Кадастровая стоимость площади неизвестна, но она занимает 1/20 часть здания. В выписке ЕГРН отмечено, что кадастровая стоимость всего бизнес-центра — 250 млн руб.
Шаг 1. Определим кадастровую стоимость торговой площади, которая в распоряжении у ООО «Альфа»:
250 млн руб. / 20 = 12,5 млн руб.
Шаг 2. Узнаем налог по итогам года:
12,5 млн руб. х 2% = 250 тыс. руб.
Шаг 3. Учтем авансовые платежи за I–III кварталы, которые вносила организация в 2025 году.
250 000 / 4 = 62,5 тыс. руб.
За три квартала ООО «Альфа» перечислила 187,5 тыс. руб. (62,5 тыс. руб. х 3). По итогам года остается заплатить: 250 000 — 187 500 = 62 500 руб.
Что нужно запомнить:
Авансовые платежи устанавливаются внутренними НПА регионов: их нужно внести за I, II и III кварталы. Если авансовые платежи не предусмотрены региональным законодательством, то налог платится по итогам года. В нашем примере — 250 тыс. руб.
ФНС направляет организациям сообщение о сумме налога на основании имеющихся сведений. Организации не нужно указывать в декларации объект, облагаемый по кадастровой стоимости.
С 1 января 2027 года ФНС будет направлять плательщикам сообщение об исчисленных суммах налога (авансовых платежей). В случае расхождений организациям потребуется направить пояснения (с обоснованием суммы налога, информацией о применяемых льготах или освобождении от уплаты). Форма пояснения утверждена приказом ФНС от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577@.
В случае отсутствия сообщения от ФНС после окончания срока его предоставления организациям нужно обратиться в инспекцию с заявлением о его выдаче. Подать заявление можно в электронной форме (приказы ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@, от 03.02.2022 № БВ-7-21/84@).
Примечание: организациям необходимо подать в ФНС сведения об объекте, налогооблагаемом по кадастровой стоимости — если по нему не предусмотрены льготы и ранее не получали сообщение от налогового органа. Срок подачи — до 31 декабря следующего налогового периода. С 1 апреля 2027 года срок изменится — подавать сведения о таких объектах потребуется до 31 мая следующего налогового периода.
Сроки уплаты
Во всех регионах действуют единые сроки уплаты налогов:
Налог по итогам года нужно заплатить до 28 февраля после окончания налогового периода. За 2025 год нужно перечислить налог до 2 марта 2026 года (28 февраля выпадает на выходной день).
Срок уплаты авансовых платежей — до 28 числа следующего месяца после окончания отчетного периода. Организациям не нужно исчислять суммы авансов, если они не установлены в регионе внутренними НПА.
Организации необходимо внести деньги на единый налоговый счет (ЕНС).
Подайте уведомление: об авансовых платежах — до 25 числа месяца, в котором наступает обязанность по уплате. О налоге по итогам года — до 25 февраля следующего налогового периода (только в отношении объектов, по которым налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости). Уведомление по объектам, по которым налог исчисляется исходя из среднегодовой стоимости, подавать не нужно. По такому имуществу подается декларация — до 25 февраля 2026 года.
С 1 января 2027 года изменятся правила для объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости:
Новые сроки уплаты: для авансовых платежей — до 28 числа второго месяца после окончания отчетного периода. Для налога по итогам года — до 28 марта следующего налогового периода.
С I квартала 2027 года организациям не нужно подавать уведомление: ФНС будет направлять сообщение по объектам с кадастровой стоимостью — не менее чем за 10 дней до срока уплаты налога или авансовых платежей.
Правила уплаты для российских и иностранных организаций
В платежных поручениях организации указывают код по ОКТМО — «0». Налог на имущество российских и иностранных компаний распределяется по разным кодам ОКТМО. Коды ОКТМО в уведомлении отличаются для российских и иностранных организаций.
Российские организации указывают в уведомлении код ОКТМО:
По месту нахождения налогооблагаемого объекта, который находится в России. Если организация и недвижимость имеют одинаковое место нахождения, то код ОКТМО указывается по адресу организации. Если адреса отличаются, то приводится код ОКТМО по расположению объекта недвижимости.
По месту нахождения организации — для объектов, расположенных за рубежом, на континентальном шельфе, в территориальном море, во внутренних морских водах России или ее особой экономической зоне.
Иностранные организации с постоянными представительствами в уведомлении указывают ОКТМО:
по месту нахождения недвижимости — для объектов, сумма налога которых исчисляется по кадастровой стоимости;
по месту нахождения представительства — для имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости.
Иностранные организации, у которых нет постоянных представительств, указывают код ОКТМО по месту объекта налогообложения (пп. 3 п. 1 ст. 378.2, п. 6 ст. 383 НК).
Итоги и рекомендации
Ошибки при расчете и уплате имущественного налога могут привести к доначислениям, пеням и спорам с налоговой инспекцией.
Как не допустить неприятных последствий:
Заранее определяйте налоговую базу для объектов недвижимости — по среднегодовой или кадастровой стоимости.
Проверяйте региональные НПА: они устанавливают ставки, льготы и уплату (или отсутствие) авансовых платежей.
Корректно учитывайте объекты, переданные в аренду, лизинг или временно не используемые в деятельности. Например, налог платит арендодатель, а не организация, которая взяла недвижимость в аренду.
Следите за изменениями сроков и правил, особенно по объектам с кадастровой стоимостью — с 2027 года порядок взаимодействия с ФНС меняется.
Примечание: если у компании есть несколько объектов недвижимости, имущество в разных регионах или объекты, облагаемые по разным налоговым базам, не откладывайте до последнего проверку расчетов. Профессиональный анализ налоговой нагрузки позволяет снизить риски и избежать лишних финансовых потерь.
