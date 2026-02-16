Как рассчитать и уплатить налог на имущество организации за 2025 год

Объекты налогообложения и расчет налоговой базы

Объект налогообложения — недвижимое имущество на балансе организации (жилые помещения, нежилые здания, склады под хранение продукции, офисы и т. д.). В бухгалтерском учете объекты отражаются на специальных счетах:

01 «Основные средства». Организация сама использует недвижимое имущество. Кроме того, налогом облагается имущество, которое находится в распоряжении у компании, но она не использует его в деятельности.

03 «Доходные вложения в материальные ценности». Налог уплачивается за имущество, переданное в аренду или лизинг.

Налог рассчитывается по стоимости объекта в установленных законом случаях:

По среднегодовой стоимости (ст. 374 НК). За исключением земельных участков, исторических и культурных памятников, космических объектов и другого имущества из ч. 4 ст. 374 НК. По кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК). Объекты налогообложения устанавливаются на региональных уровнях — включаются в специальные перечни или подпадают под требования регионального законодательства. Например, по кадастровой стоимости рассчитывается налог за торговые центры, гаражи, хозпостройки, недостроенные объекты и т. д.

Примечание: налоговый период по уплате налога на имущество — календарный год. Отчетные периоды отличаются для расчетов по среднегодовой стоимости (I квартал, полугодие и 9 месяцев) и кадастровой стоимости (I, II и III кварталы).

Налог на имущество организации уплачивают только компании (ИП платят налог на имущество физлиц). Деньги поступают в бюджет региона. Власти субъектов РФ могут устанавливать собственные правила, требования и ставки, а также необходимость внесения авансовых платежей.