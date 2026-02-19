Сначала ФНС направляет требование должнику об уплате, а если долг не погашается, то приступает к другим мерам: направляет поручения банку и оператору платформы цифрового рубля, подключает приставов, обращается в суд.

Взыскание проводится в отношении активов организации или ИП в порядке очередности: денежных средств на счетах, драгметаллов на металлических счетах, электронных денежных средств, цифровых рублей и другого имущества.

При пропуске сроков уплаты у организаций и ИП образуется налоговая задолженность, выраженная в виде отрицательного сальдо на ЕНС.

Действия ФНС при выявлении задолженности у организаций и ИП

Налоговая задолженность — это непогашенные в срок обязательства налогоплательщиков по уплате налогов, взносов, штрафов и пени по ним. Задолженность выражается в отрицательном сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) организации или ИП. ФНС вправе взыскать задолженность организации или ИП во внесудебном (бесспорном) или судебном порядке: Требование о взыскании задолженности (уплате долга) налоговый орган направит в течение трех месяцев с даты образования отрицательного сальдо на ЕНС. По сути, это уведомление о необходимости погашения долга, с указанием суммы и сроков уплаты.

Решение о взыскании задолженности ФНС примет в течение двух месяцев после истечения сроков требования, если налогоплательщик не рассчитается перед бюджетом. Если инспекция пропустит сроки решения, то вправе перейти к судебному порядку взыскания. Взыскать задолженность организации или ИП налоговый орган должен за счет активов налогоплательщика — денежных средств, драгметаллов на металлических счетах, электронных денег, цифровых рублей. Для этого ФНС готовит поручение банкам или оператору платформы цифрового рубля и размещает информацию в реестре. Если на счетах налогоплательщика недостаточно средств для погашения налоговых обязательств, то ФНС вправе взыскать долг за счет имущества, подключив для принудительного взыскания судебных приставов. В некоторых случаях инспекция может обратиться в суд: если пропустила срок взыскания или взыскание возможно только в судебном порядке (п. 3 ст. 45, п. 4 ст. 46, п. 4 ст. 47 НК). Рассмотрим подробнее каждый способ.

Требование об уплате

Итак, в течение трех месяцев после образования отрицательного сальдо на ЕНС налогоплательщика ФНС направит требование о взыскании задолженности. Организация или ИП получит уведомление по ТКС или в личном кабинете налогоплательщика ФНС. Также налоговая может вручить требование руководителю под расписку и или направить заказным письмом. Три месяца — это срок информирования, если отрицательное сальдо превышает 3 000 руб.

Если отрицательное сальдо составляет от 500 до 3 000 руб., то ФНС проинформирует в течение одного года.

О задолженности ниже 500 руб. инспекция не оповещает. В уведомлении будет указана информация — об обязанности погашения, сумме и сроке. Если срок уплаты отсутствует, то перечислить долг нужно в течение восьми дней после получения требования. Обратите внимание: если вы не согласны с требованием, то рекомендуем погасить обязательства, чтобы остановить начисление пени и принудительное взыскание за счет финансовых активов и имущества. Уплата задолженности не лишает вас права оспаривать требование ФНС. Если сумма долга не будет погашена в сроки, указанные в требовании, то ФНС вправе перейти к принудительному взысканию за счет средств, размещенных на банковских счетах, электронных денег и цифровых рублей. При отсутствии этих активов, налоговый орган вправе погасить обязательства должника за счет его имущества.

Взыскание за счет финансовых активов

Взыскание задолженности за счет имущества

Судебный порядок взыскания