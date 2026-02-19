Самое главное:
При пропуске сроков уплаты у организаций и ИП образуется налоговая задолженность, выраженная в виде отрицательного сальдо на ЕНС.
ФНС взыскивает долг в досудебном и судебном порядке.
Взыскание проводится в отношении активов организации или ИП в порядке очередности: денежных средств на счетах, драгметаллов на металлических счетах, электронных денежных средств, цифровых рублей и другого имущества.
Сначала ФНС направляет требование должнику об уплате, а если долг не погашается, то приступает к другим мерам: направляет поручения банку и оператору платформы цифрового рубля, подключает приставов, обращается в суд.
Действия ФНС при выявлении задолженности у организаций и ИП
Налоговая задолженность — это непогашенные в срок обязательства налогоплательщиков по уплате налогов, взносов, штрафов и пени по ним. Задолженность выражается в отрицательном сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) организации или ИП.
ФНС вправе взыскать задолженность организации или ИП во внесудебном (бесспорном) или судебном порядке:
Требование о взыскании задолженности (уплате долга) налоговый орган направит в течение трех месяцев с даты образования отрицательного сальдо на ЕНС. По сути, это уведомление о необходимости погашения долга, с указанием суммы и сроков уплаты.
Решение о взыскании задолженности ФНС примет в течение двух месяцев после истечения сроков требования, если налогоплательщик не рассчитается перед бюджетом. Если инспекция пропустит сроки решения, то вправе перейти к судебному порядку взыскания.
Взыскать задолженность организации или ИП налоговый орган должен за счет активов налогоплательщика — денежных средств, драгметаллов на металлических счетах, электронных денег, цифровых рублей. Для этого ФНС готовит поручение банкам или оператору платформы цифрового рубля и размещает информацию в реестре.
Если на счетах налогоплательщика недостаточно средств для погашения налоговых обязательств, то ФНС вправе взыскать долг за счет имущества, подключив для принудительного взыскания судебных приставов. В некоторых случаях инспекция может обратиться в суд: если пропустила срок взыскания или взыскание возможно только в судебном порядке (п. 3 ст. 45, п. 4 ст. 46, п. 4 ст. 47 НК).
Рассмотрим подробнее каждый способ.
Требование об уплате
Итак, в течение трех месяцев после образования отрицательного сальдо на ЕНС налогоплательщика ФНС направит требование о взыскании задолженности. Организация или ИП получит уведомление по ТКС или в личном кабинете налогоплательщика ФНС. Также налоговая может вручить требование руководителю под расписку и или направить заказным письмом.
Три месяца — это срок информирования, если отрицательное сальдо превышает 3 000 руб.
Если отрицательное сальдо составляет от 500 до 3 000 руб., то ФНС проинформирует в течение одного года.
О задолженности ниже 500 руб. инспекция не оповещает.
В уведомлении будет указана информация — об обязанности погашения, сумме и сроке. Если срок уплаты отсутствует, то перечислить долг нужно в течение восьми дней после получения требования.
Обратите внимание: если вы не согласны с требованием, то рекомендуем погасить обязательства, чтобы остановить начисление пени и принудительное взыскание за счет финансовых активов и имущества. Уплата задолженности не лишает вас права оспаривать требование ФНС.
Если сумма долга не будет погашена в сроки, указанные в требовании, то ФНС вправе перейти к принудительному взысканию за счет средств, размещенных на банковских счетах, электронных денег и цифровых рублей. При отсутствии этих активов, налоговый орган вправе погасить обязательства должника за счет его имущества.
Взыскание за счет финансовых активов
Финансовые активы — это денежные средства на счетах (рубли, валюта), драгметаллы на металлических счетах, электронные денежные средства (в рублях, валюте), цифровые рубли.
Решение о взыскании ФНС принимает в течение двух месяцев, если организация или ИП не рассчитались перед бюджетом по ранее полученному требованию. Если срок решения пропущен, то инспекция вправе обратиться в суд.
Основные этапы на стороне ФНС:
Выносит решение о взыскании. В общем случае срок — не позднее двух месяцев, если требование не исполнено. Правительство может устанавливать другие строки (пп. 5 п. 3 ст. 4 НК).
Информирует налогоплательщика о принятом решении в течение шести рабочих дней с даты его принятия (по ТКС или в ЛК налогоплательщика ФНС).
Составляет поручения банкам и (или) оператору платформы цифрового рубля на списание денег со счетов в пользу бюджета, перевод электронных денежных средств или перечисление цифровых рублей.
Примечание: размещенное в реестре поручение считается полученным банком или оператором платформы цифрового рубля. До 31 декабря 2026 года действует переходный период — ФНС дополнительно информирует банки о вынесенном решении.
Размещает решение о взыскании в реестре (п. 3 ст. 46 НК).
Последовательность и сроки списания зависят от наличия средств (активов) у налогоплательщика (п. 9–10.1 НК).
Например, в первую очередь деньги спишут с рублевых счетов, а если средств недостаточно, то взыскание проведут с валютных, металлических счетов и т. д. Если на всех счетах активов не хватит, то взыскание проведут за счет остального имущества должника (п. 11 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК).
Активы налогоплательщика
Количество операционных дней со дня получения поручения
Кто списывает задолженность
Рублевые счета
1
банк
Валютные и металлические счета
2
банк
Электронные денежные средства в рублях
1
оператор ПЦР
Электронные денежные средства в валюте
2
оператор ПЦР
Цифровые рубли
1
оператор ПЦР
По поручению ФНС банк продаст валюту и драгоценные металлы, а полученные рубли переведет в счет уплаты долга. Если у должника есть обязательства по уплате более высокого уровня, то деньги будут направлены на их погашение (п. 6 ст. 46 НК, п. 2 ст. 855 ГК). При этом банк должен продавать валюту и драгметаллы до тех пор, пока не выполнит поручение налогового органа (письмо Минфина от 30.10.2023 N 03-02-07/103587).
Если деньги на счетах отсутствуют или недостаточно электронных денежных средств, цифровых рублей, то взыскание проведут по мере их поступления (п. 9 ст. 46):
в течение одного операционного дня с рублевых счетов;
в течение двух операционных дней с валютных и металлических счетов.
После погашения задолженности взыскание с организации или ИП прекращается (п. 7 ст. 46 НК). Об уплате свидетельствует положительное или нулевое сальдо на ЕНС. Сведения о таком сальдо размещаются в реестре, после этого банк и оператор ПЦР в течение одного операционного дня возобновляют операции по счетам бывшего должника.
Взыскание задолженности за счет имущества
К этому способу принудительного взыскания ФНС переходит, если не удалось погасить задолженность за счет средств организации или ИП на расчетных, металлических счетах, электронных денежных средств и цифровых рублей. К взысканию за счет имущества налоговый орган подключает судебных приставов.
Основные этапы на стороне ФНС:
Выносит требование об уплате задолженности — это ключевой этап, без которого ФНС не вправе перейти к следующему способу принудительного взыскания.
Инспекция может перейти к взысканию долга за счет имущества, если ранее принимала меры по взысканию со счетов организации или ИП, либо в отношении должника ведется исполнительное производство о взыскании за счет иного имущества, что указывает на недостаток средств на счетах.
Если ФНС не владеет данными о счетах организации или ИП, то вправе сразу перейти к взысканию за счет имущества (п. 11 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК).
В течение 10 месяцев с дат, обозначенных в п. 3 ст. 47 НК, ФНС выносит постановление о взыскании за счет имущества, публикует его в реестре и передает судебным приставам. Информировать должника о постановлении налоговая не обязана.
Какие меры принимают судебные приставы-исполнители:
Приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства и направляют копию в ИФНС. Срок — шесть рабочих дней со дня получения постановления от инспекции.
Приставы направляют должнику копию постановления об исполнительном производстве в течение одного дня с даты вынесения. Направить документ могут на бумаге или в электронной форме (ч. 17 ст. 30 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Например, налогоплательщика могут проинформировать на «Госуслугах».
У организации или ИП есть пять рабочих дней с даты получения постановления (информирования о его вынесении), чтобы добровольно погасить задолженность.
Приставы могут наложить арест на имущество и счета организации или ИП, чтобы обеспечить взыскание.
Если долг не погашен в установленный срок, то приставы приступают к принудительному взысканию. Имущество изымается в порядке очередности:
наличные денежные средства, деньги на счетах, драгметаллы, по которым ФНС не выносила требование об уплате;
неиспользуемое в производстве имущество (автомобили, предметы интерьера и дизайна помещений, ценные бумаги и т. д.), готовая продукция;
производственные активы (сырье, материалы, оборудование). Имущество в аренде или на хранении у других лиц также будет взыскано, если договоры по сделкам расторгнуты или признаны недействительными.
Приставы реализуют изъятое имущество и за счет вырученных денежных средств погасят задолженность организации или ИП, а также другие расходы (на исполнительное производство, исполнительный сбор).
Взысканию не подлежит:
единственное жилье, личное имущество должника и членов его семьи (п. 1 ст. 446 ГПК, пп. 6 п. 7 ст. 47 НК, ч. 1 ст. 79 закона № 229-ФЗ);
изъятое из оборота имущество (ч. 4 ст. 69 закона № 229-ФЗ);
установлен запрет на взыскание определенного имущества федеральными НПА (ч. 2 ст. 79 закона № 229-ФЗ, п. 5 ст. 18 закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ, п. 2 ст. 17 закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ).
Взыскание прекращается, когда налогоплательщик выплачивает требуемую сумму долга. Кроме того, взыскание могут завершить, если должник признан банкротом или организация ликвидирована и по некоторым другим причинам (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47 закона № 229-ФЗ).
После окончания исполнительного производства судебные приставы оформляют соответствующее постановление и направляют копии в ФНС и налогоплательщику не позднее следующего рабочего дня.
Судебный порядок взыскания
После направления требования о взыскании в адрес организации или ИП, а также соблюдения всех досудебных процедур ФНС вправе инициировать принудительное взыскание через суд, если в результате принятых мер долг так и не был погашен. Для этого налоговый орган направляет в суд заявление.
До подачи заявления в суд ФНС должна направить его налогоплательщику вместе с сопутствующими документами. Способ отправки — через «Госуслуги» или специальный сервис ЭДО участника арбитражного процесса (ч. 1, 3 ст. 125).
Если вы не согласны с заявлением, то можете указать свои контраргументы в отзыве, направив его в суд на бумаге или в электронной форме (ст. 131 АПК). Для доказательства своей позиции приложите к отзыву подтверждающие документы — платежные поручения, декларации, судебные материалы, разъяснения регуляторов (ч. 7 ст. 131 АПК).
О начале разбирательства суд вас проинформирует. На рассмотрение дела приходите в назначенный срок. При наличии технической возможности у суда вы можете запросить участвовать в разбирательстве онлайн — по веб-конференции.
Если не планируете присутствовать на заседании, то уведомите суд об этом. Но рекомендуем все-таки посещать такие мероприятия, чтобы быть в курсе деталей и обзавестись базой доказательств, если потребуется дальнейшее оспаривание. А в отдельных случаях суд вправе вызвать вас на заседание: игнорирование требования повлечет штраф (ч. 2, 3 ст. 215 АПК).
Общий срок судебного разбирательства — три месяца. Суд вправе перенести заседание на другой срок или приостановить производство по делу. По итогам рассмотрения суд принимает решение: в полной мере или частично удовлетворить требование ФНС, либо отказать.
Решение арбитражного суда вступает в силу через месяц после вынесения.
Решение арбитражного суда апелляционной инстанции, если вы обжаловали первичное решение, — вступает в силу со дня вынесения постановления (ч. 1 ст. 180 АПК).
Информация о судебном акте размещается в реестре решений о взыскании задолженностей.
Обжаловать акт ФНС, с которым вы не согласны, нужно по общим правилам: сначала обратитесь в вышестоящий налоговый орган, затем — в суд. Жалобу рассмотрят в упрощенном порядке, если она направлена в ФНС по ТКС или через ЛК налогоплательщика. Срок — семь рабочих дней с даты получения (п. 3 ст. 140.1 НК).
Признание задолженности безнадежной
В ряде случаев задолженность признается безнадежной к взысканию (ст. 59 НК). Например:
суд вынес акт, подтверждающий истечение сроков взыскания;
приставы вынесли постановление о завершении исполнительного производства на основании п. 3, 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ — при условии, что задолженность образовалась более пяти лет назад и ее размер не позволяет начать процесс признания несостоятельности (процедуру банкротства).
Для подтверждения задолженности безнадежной к взысканию через суд нужно получить судебный акт, подтверждающий, что сроки взыскания истекли и в связи с этим ФНС не вправе проводить взыскание.
Копию судебного акта и заявление о признании задолженности безнадежной следует подать в налоговый орган. С даты получения документов у ФНС есть пять рабочих дней на принятие решения. По запросу заявителя инспекция должна выдать копию решения.
Если ФНС отказалась списать задолженность или не вынесла решение, то свои интересы вы можете отстоять в вышестоящем налоговом органе, и только потом — в суде (ст. 137, п. 1, 2 ст. 138 НК).
Часто задаваемые вопросы
Подлежат ли взысканию денежные средства на вкладах и депозитах?
Пока вклад или депозит действует, деньги с них не могут быть списаны. Взыскание может проводиться в отношении вкладов и депозитов с истекшим сроком. Если банк получил поручение от ФНС, то при продлении вклада или депозита обязан выполнить его в первую очередь (п. 8 ст. 46 НК, письмо Минфина от 26.05.2017 № 03-02-07/1/32431).
Какую минимальную сумму могут взыскать?
Наименьшее предельное значение не установлено. Но ФНС вправе направить налогоплательщику требование об уплате задолженности, если ее размер превышает 500 руб. (ст. 70 НК). Если отрицательное сальдо на ЕНС ниже этой суммы, то требование о взыскании не направляется. Можем сделать вывод, что ФНС не проводит взыскание, если обязательства должника перед бюджетом не превышают 500 руб.
Обязательно ли ответчику присутствовать на судебном заседании о рассмотрении дела по его задолженности?
Вы можете заранее проинформировать суд о том, что не будете присутствовать на заседании. Но рекомендуем взвесить все «за» и «против» вашего отсутствия на суде: например, если вы пропустите разбирательство, то не сможете давать пояснения и полноценно контролировать рассмотрение дела.
Обратите внимание, что вместо вас присутствовать на заседании может ваш представитель. А также вы можете подать ходатайство в суд о вашем участии по веб-конференции, если техническое оснащение суда это позволяет (ст. 59, ст. 153.2 АПК).
